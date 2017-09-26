Об Академии, Московском метрополитене и Мстиславе Келдыше

В начале 2016 года Академия наук начала длинную и, как выяснилось, по-бюрократически безнадежную переписку с одним из департаментов Правительства Москвы. Предмет ее — удивительным образом на фоне привычной повестки дня — не был связан ни с имуществом, ни с финансами. Владимир Фортов, тогда полномочный президент Академии наук, обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать одну из станций метро на строящемся третьем пересадочном контуре «Площадью Келдыша» в честь президента АН СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. Это предложение понимания не встретило, но и сдаваться, как считают инициаторы предложения, пока рано.

Эта станция будет находиться под одноименной площадью на пересечении улиц Профсоюзная и Обручева. Многие читатели ТрВ-Наука наверняка знают, что на этом перекрестке находятся Институт космических исследований и часть Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. Обе организации кровным образом связаны с личностью Мстислава Всеволодовича, который был первым руководителем ИПМ и одним из инициаторов создания ИКИ как головной академической организации для координации программы фундаментальных космических исследований Советского Союза.

На январское письмо академика РАН Владимира Фортова в адрес мэра Москвы последовал ответ. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы решила, что «название „Площадь Академика Келдыша“ является длинным трехсловным наименованием, неудобным для произношения и наименования», а потому предложение было отклонено.

Откуда взялось трехсловное наименование, не ясно, так как в письме Фортова предлагалось более короткое имя — «Площадь Келдыша». Так или иначе, за станцией осталось имя «Воронцовская», присвоенное ранее [1] по находящимся довольно далеко от нее Воронцовскому парку и производственной зоне «Воронцово». На перспективных схемах метро можно видеть именно это название [2]. Годом открытия станции сейчас называют 2019-й. Здесь будет пересадка на станцию метро «Калужская».

Отказ расстроил, но не обескуражил инициаторов переименования, в числе которых и автор этой статьи. За первыми письмами последовали другие — в частности, письмо заместителю мэра Леониду Печатникову и мэру Сергею Собянину, на этот раз от имени академика РАН, экс-президента Академии наук Юрия Осипова. Обращение ученых поддержало руководство Воздушно-космических сил России, космонавты, несколько материалов появилось в СМИ [3, 4, 5].

На обращения следовали отказы в повторном рассмотрении, подкрепленные ссылкой на принятое решение и уже названную причину. Последнее письмо в этой переписке датировано маем 2017 года. Нам так и не удалось подвигнуть вышеназванную комиссию даже на пересмотр вопроса, так что пока за станцией закреплено ее проектное название «Воронцовская».

Тем не менее я считаю, что за название станции надо бороться. Казалось бы, это не самый, мягко говоря, актуальный вопрос перед осенним Общим собранием Академии. Но вспомним, что академик Мстислав Келдыш тоже был президентом Академии и одним из самых выдающихся ее руководителей в знаменитый «золотой век отечественной науки» — 1960–1970-е годы.

Благодаря его работам был создан ракетно-ядерный щит государства. Можно по-разному относиться к политике, но отрицать значение Келдыша в научном развитии нашей страны невозможно. Я могу говорить только о той части его деятельности, которая ближе всего мне, — о космических исследованиях, и здесь Мстислав Всеволодович в буквальном смысле слова один из отцов-основателей. Благодаря ему началась масштабная программа изучения и освоения космоса для фундаментальной науки; важную роль в этом сыграли личные отношения Келдыша и Королёва. Именно Келдыш был назначен председателем специальной комиссии Президиума АН СССР по ИСЗ по объекту «Д» — первому научному искусственному спутнику Земли (запущен как Третий спутник 15 мая 1958 года). Практически сразу после его запуска эта комиссия была преобразована в Межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при Академии наук (МНТС по КИ), председателем которой также был назначен Келдыш. С этого момента он нес особую ответственность за ход выполнения космической программы СССР. Благодаря ему в составе АН появились специализированные космические институты: Институт медико-биологических проблем и наш Институт космических исследований.

В непосредственной близости от площади Келдыша находятся Институт проблем управления РАН и Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилюгина — ведущие организации в области космоса и обороны. Непосредственно на площади расположен Российский государственный архив научно-технической документации, где хранятся многие документы начала космической эры, в том числе архив ближайшего соратника Королёва — Бориса Чертока. Сейчас на станции метро «Калужская» есть небольшие барельефы на тему освоения космоса как знак признательности Константину Эдуардовичу Циолковскому: здесь проходит старая дорога на Калугу. (В Калуге ученый прожил более половины жизни. — Ред.) «Площадь Келдыша», как кажется, вписывается именно в этот район вполне органично.

Вообще, Калужско-Рижскую линию метро вполне можно назвать «космическим диаметром» (Келдыш, кстати, родился в Риге). Начать его можно от Королёва — продлив к ВДНХ и Мемориальному музею космонавтики «под ракетой». Далее по той же ветке метро следует «Рижская», где установлен памятник создателям Первого спутника. На «Проспекте Мира» находится здание государственной корпорации «Роскосмос», на «Ленинском проспекте» — монумент Юрию Гагарину и пересадка на станцию МЦК «Площадь Гагарина» (представьте формулировку: «Название „Площадь Космонавта Юрия Гагарина“ длинно и неудобно для произнесения»), наконец, «Калужская» и «Площадь Келдыша», а дальше — путь в Калугу. Кажется, что идея такого «космического диаметра» может быть весьма интересна с точки зрения пропаганды достижений отечественной науки. Жаль, что московские чиновники пока не смогли разглядеть достоинства этой идеи, видимо, из-за нежелания менять принятое бумажное решение.

Обидно и другое. Если разглядывать перспективную схему метро, то можно увидеть очень много футбольных названий: «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Как выясняется, чтобы утвердить проектное название одной из новых станций третьего пересадочного контура «ЦСКА», оказалось достаточно открытого письма футбольных болельщиков в адрес мэра Москвы Сергея Собянина [6]. Обращение же ученых такого эффекта не возымело — может быть, потому что оно не было открытым?

Чтобы исправить это, в ИКИ РАН инициирован сбор подписей под открытым обращением к мэру Москвы, которое мы публикуем на сайте ИКИ (http://iki.rssi.ru). Всех, кто согласен поддержать нашу идею, просим написать организаторам сбора подписей в ИКИ РАН по адресу interecos@gmail.com.

Лев Зелёный,

вице-президент РАН, директор Института космических исследований РАН

1. В московском метро появятся станции «Стромынка», «Рубцовская» и «Воронцовская».



2. См., например, схему на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.



3. Губарев В. Звучней не бывает // Новый вторник. 17 февраля 2017.



4. Лев Зелёный: Потенциальным обитателям планет вокруг TRAPIST не позавидуешь // Запись эфира передачи «Гамбургский счет», Общественное телевидение России. 15 марта 2017.



5. Ученые просят назвать новую станцию московского метро в честь академика Келдыша // ТАСС. 6 июля 2017.



6. Если быть точными, то письмо болельщиков поддержало уже принятое решение московского правительства, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦСКА_ (станция_метро)#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F

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