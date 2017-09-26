Политех открыт для всех

Строительство Политехнического музея в Москве началось в 1874 году. С тех пор музей пережил и революцию, и войны, и даже модернизацию. В 2013 году историческое здание было закрыто на реконструкцию. Экспозиция и лаборатории музея временно переместились на другие площадки: павильон № 26 на ВДНХ, Технополис «Москва» на территории бывшего завода «Москвич» в Текстильщиках и Культурный центр ЗИЛ у метро «Автозаводская». О том, как рассказывать о науке современно и ярко, Ольга Орлова, ведущая программы «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России, поговорила с руководителем лаборатории физики Политехнического музея Алексеем Иванченко.

Алексей Иванченко родился в 1971 году в Москве. Изобретатель, член Ассоциации каскадеров России. С 2006 года активно работает в сфере популяризации науки, проводит научные шоу. Вел научно-популярную телепрограмму «Галилео» (2007–2015). С сентября 2016 года возглавляет лабораторию физики Политехнического музея.



— Алексей, расскажите о том, как изменится Политехнический музей в результате его модернизации. Старые механизмы исчезнут? Тогда что появится?

— Конечно, музей изменится. Но не настолько кардинально, как могло бы показаться. Внешне здание на Новой площади останется таким же. Оно сохранит свой исторический облик. Основная экспозиция, конечно же, никуда не денется. Потому что в первую очередь музей — это история.

Что в корне поменяется? Появится много нового. Потому что наука не стоит на месте, наука двигается. Вместе с этой наукой развивается и музей. В принципе, Политехнический музей с первого дня своего существования был задуман как прогрессивный.

— Но ведь передовые научные исследования в музее очень трудно отразить. Как донести новые знания, которые плохо визуализируются и очень сложны?

—Сейчас наука всё больше и больше уходит в сверхмалое, нанотехнологии и так далее, в то, что очень сложно увидеть невооруженным глазом. Скажу по секрету: мы уже купили атомарный микроскоп. Так что мы позволим себе заглянуть очень глубоко внутрь материи. Кроме того, любой процесс, любую технологию можно смоделировать. То, что сложно увидеть, мы, в научной лаборатории, можем смоделировать в другом масштабе и показать принцип. И мы можем рассказать, как ученые пришли к своей идее.

— До открытия основного здания остался минимум год…

— Да. Пока предположительная дата открытия — это сентябрь 2018 года. Но, конечно же, мы не хотим потерять ни посетителей, ни партнеров музея. Сейчас, несмотря на то что основное здание закрыто на реконструкцию, на бывшем заводе «Москвич» у нас в Технополисе работают открытые фонды музея, где можно ознакомиться с экспозициями. Конечно, не в таком развернутом виде, как это было ранее и как это будет в 2018 году, но, тем не менее, можно. Кроме того, в Культурном центре ЗИЛ функционируют научные лаборатории. Это образовательная часть музея.

— В целом Политехнический музей славен своей традицией — образовательной, популяризаторской, культурной, и он являлся всегда флагманом просветительства. А как это происходит сейчас? Ведь наши с вами сверстники, которых когда-то приводили в кружки, уже стали родителями.

— Сейчас совершенно другие дети. У меня есть маленький внук. И у меня полное ощущение, что он родился с гаджетом в руках. Современные дети на каком-то совершенно интуитивном уровне постигают сложнейшие устройства. Естественно, вместе с этим прогрессом двигаемся и мы.

— Что из себя представляют научные лаборатории Политехнического музея?

— Их достаточно много. Лаборатория биологии, лаборатория биохакинга, которая занимается генным моделированием растений. Говорю для защитников животных: мы ни в коем случае никого не мучаем. Кроме того, лаборатория робототехники, лаборатория математики. Самые старые лаборатории Политеха — это лаборатория химии и, естественно, лаборатория физики. И еще есть детский лекторий, который занимается маленькими детьми.

— А на какой возраст всё это рассчитано?

— В принципе, мы ориентированы на возраст 9+. Если говорить о перспективах… Представляете себе, как устроена архитектура Политехнического музея. Это прямоугольник, внутри которого есть двор. Внутри этого двора будет работать так называемый Южный двор, который будет рассчитан на детей до девяти лет, на малышей. Это будет игровая зона, которая сейчас практически в любых торговых центрах есть для маленьких детей, — но только, естественно, с научным уклоном. То есть, условно говоря, если в обычной игровой зоне ребенок просто катается с горки, то у нас, предположим, будут стоять три горки с разной степенью трения, и ребенок, катаясь с этих горок, уже будет познавать, что такое сила трения. С какой-то он скатился легко, с какой-то — еле-еле, а с какой-то даже тронуться не может. Всё будет сделано именно таким образом, чтобы прямо совсем с младых ногтей дети уже начинали потихонечку думать.

— Расскажите про ваш опыт взаимодействия с современными школьниками. Да, они очень легко, интуитивно познают сложные устройства. Но очень многие преподаватели старшей школы и вузов жалуются, что базовые вещи дети не усваивают, — порой даже трудно понять, что ребенок на самом деле знает, а что нет. А у вас какое ощущение?

— Замкнутый круг. Именно такое ощущение. Почему дети не хотят учиться основам? На мой взгляд, это, конечно же, проблема подачи информации. Ведь одну и ту же информацию можно подать десятью разными способами. И в восьми случаях из этих десяти тебя не услышат, один раз услышат, а один раз услышат с радостью и поймут. Поэтому самое главное — это, конечно, форма подачи. Я бываю в разных школах, и я вижу, что появляются прогрессивные школы, где пересматривается форма подачи. Потому что академическая сухая подача материала неинтересна современным детям. Они не мотивированы для такой подачи. В советское время учиться плохо означало фактически вырвать себя из общего социума, оказаться изгоем. Сейчас социум немножко поменялся. И уже нет той мотивации. Если ребенку неинтересно, то он будет в своем гаджете сидеть на уроке, а не слушать учителя.

— Вы имеете в виду, что обучение должно быть привлекательным и развлекательным шоу?

— Нет. Конечно же нет. Привлекательное и завлекательное шоу — это больше популяризация. Это все-таки разные вещи — популяризация и обучение. Что должно быть ребенку абсолютно понятно из мотиваторов? Он должен видеть перспективы своего обучения. Тогда ему будет интересно. Тогда он будет понимать, для чего он это преодолевает. Если ребенок, переходя в седьмой класс и открывая учебник физики, уже делает для себя вывод, что это сложно, скучно и неинтересно, то он абсолютно не мотивирован. «Мне это в жизни, — особенно девочки так считают, — не пригодится». И это самая первая глобальная ошибка. Почему мы работаем с детьми от девяти лет? Я, например, больше всего люблю мотивированных детей, учеников физматклассов. В то же время я люблю работать именно с детьми после третьего класса. Эти дети немного по-другому воспринимают информацию. Мыслительный процесс немного по-другому выстроен. С девяти лет он уже становится более осмысленным и логическим. Ко мне приходят ребята 9–11 лет, потому что их за ручку привели родители, как раз те, кто ходил к нам в Политех когда-то давно. Таким образом, дети не сами пришли. Но когда к концу часового занятия у меня все дети включены в процесс, отвечают на вопросы и у них глаза горят, я понимаю, что, например, этот ребенок — если будет продолжать ко мне ходить, потому что ему интересно, — придя в седьмой класс и открыв учебник физики, уже будет понимать, зачем он учит этот предмет.

— Вы уже отмечали, что у современных детей склонность именно к визуализации, причем как можно более яркой. А у вас в этом смысле богатый опыт. Вы были ведущим знаменитой телепрограммы «Галилео» вместе с Александром Пушным. Он тоже физик. И эти яркие опыты много лет смотрели дети, — причем уже современные дети, которых тяжело удержать у экранов, если им неинтересно. Вы этот опыт используете в своей лаборатории?

— Естественно. Начнем с того, что в принципе от 60 до 80% всей информации мы получаем через глаза.

Если я рассказываю ребенку закон физики, то он его пытается воссоздать, смоделировать у себя в голове. Без визуальной картинки ему сделать это сложно. Поэтому, давая визуализацию, я четко закрепляю этот материал в голове. Это раз.

Два. Тенденции современных детей. Во-первых, занятия не должны быть длинными. Сами демонстрации и объяснения я максимально укорачиваю, разбиваю на блоки. Я что-то показываю из серии «Вау, как классно!», потом объясняю и перехожу к совершенно другой теме. Рассказываю, показываю — перехожу к другой. Когда заканчивается блок, я опять возвращаюсь к пройденному.

Почему? Современные дети смотрят дайджесты, видеообзоры, обзоры видеоигр, даже политические обзоры. Информация в сжатой форме. Они с трудом воспринимают длинную информацию. Музыка короткая, песни короткие — всё укорачивается. И это вырабатывает определенный ритм восприятия информации. Это видно. Здесь нужно просто чувствовать аудиторию. Если я чуть-чуть удлинил эксперимент, я вижу, как они тухнут, переключаются друг на друга. И я выработал такую методику. Короткая информация, короткое повторение, повторение, повторение — вот такими короткими блоками они усваивают лучше. Через час они уже совершенно точно запомнили три-четыре закона физики, которые я им в процессе занятия давал. И это работает.

— Расскажите про ваш опыт постановок в «Галилео». Это отдельное искусство, которому многие мои коллеги отдавали должное.

— Это была командная работа. Мы в свое время выработали такую технологию. «Галилео» снимался пулами. То есть мы снимали за один пул от 9 до 14 экспериментов. Я предлагал визуализацию. Поскольку я по одной из своих профессий механик, я сам всё изготовлял. Ко мне приезжали Саша Пушной и наш режиссер Лена Калиберда. Получалось три креативных головы. Они приезжали ко мне в мастерскую, мы втроем садились и начинали мозговой штурм. Добавляли всяких фантиков, рюшечек и так далее.

— Знаете, что еще поражало? Чувство юмора создателей. Видно, что за этим стоят очень веселые парни.

— И девчонка. Лена действительно очень хороший режиссер. И она делала эту картинку невероятно насыщенной. Так это всё и рождалось.

— Как вы вообще пришли к популяризации? Что на вас повлияло?

— Если я скажу — Яков Перельман, то не ошибусь. Я прочитал Перельмана и сказал: «Господи, какой ужас». Не потому, что Перельман плохой. Перельман совершенно гениальный человек, талантливейший. Я преклоняюсь перед ним. Это действительно один из моих кумиров. Но, к сожалению, в сознании подавляющего большинства современных людей физика ассоциируется с наукой XVII–XVIII века, где-то на уровне Ньютона. А ведь это не так. Физика — одна из самых динамично развивающихся наук. Но люди этого не видят, не воспринимают.

— ВЦИОМ только что провел свежий социологический опрос. И опять у нас 25% населения подтверждают, что Солнце вращается вокруг Земли.

— Я даже не могу сказать, что для меня это дикость. Для меня это открытие. Может быть, просто потому, что у меня круг общения находится за пределами вот этих 25%. И это очень обидно. Я хочу пообщаться с этими людьми. Очень.

— Тут очень важный момент. Вы же сами сказали, что любите мотивированных детей. Но ведь легко проповедовать в своем монастыре.

— Я сказал, что есть две разные ветви. Я очень люблю мотивированных детей. Но в то же время я очень люблю немотивированных детей и взрослых.

— А вот как достучаться до тех людей, которые находятся в том счастливом мире, где Солнце вращается вокруг Земли, где генами обладают только генно-модифицированные продукты и где всё можно вылечить гомеопатией?

— Во-первых, я считаю, что не надо пытаться достучаться до 100%. Это невозможно в принципе. Во-вторых, честно скажу, я бы делал все-таки ставку на детей. Потому что если человек, который учился в школе и точно, во всяком случае на момент учебы, знал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, но настолько прочно это забыл, то, скорее всего, это связано либо с невозможностью держать такую информацию, либо с нежеланием, с умственной ленью. Честно скажу, я сейчас могу показаться циничным, но я считаю, что, значит, таким людям эта информация просто не нужна. И не надо пытаться до них достучаться. А вот до их детей я бы хотел достучаться. Потому что, на мой взгляд, переделывать что-то зачастую бывает намного сложнее, чем сделать заново.

— А меня всегда волновал такой вопрос: что делать со взрослыми? Ведь это взрослые, а не дети решают, как реформировать науку, как развивать популяризацию науки и как реформировать образование в стране. Кто принимает решение, куда вести ребенка, в какие кружки, в какую школу отдавать, чему его учить? Взрослые. И чем меньше взрослых, которые думают о том, как важно научное знание, тем меньше у детей возможностей. Так что делать со взрослыми?

— Когда ко мне приходят смешанные группы, как правило, я всегда очень прошу родителей присутствовать: «Не сидите в коридоре, не надо. Идите к нам. У нас интересно». И это правда. У нас действительно интересно. Я здесь немного лукавлю, потому что я заигрываю с детьми, немножко подтрунивая над взрослыми. Правда, заслуженно. Есть взрослые, которые считают себя всезнайками. При этом я никогда не залезаю за пределы школьной программы. Я всегда использую формулировку «пороемся в своей пассивной памяти». Я прекрасно понимаю, что любое знание, которое не использовалось в течение 20 лет, глубоко похоронено. И я никогда не говорю: «Чему равно расстояние от Земли до Луны?» Но я пытаюсь доказать взрослым: не всё-то вы знаете на самом деле. И многие взрослые втягиваются в эту игру. Получается иногда даже обратное наставничество. Если дети ко мне ходили, — предположим, к нам на кружок — они знают уже больше своих родителей, которые ничего не помнят. Тогда дети мотивируют родителей, и родители не просиживают в коридоре, а стоят у двери и смотрят, слушают, как дети занимаются.

Как заинтересовать взрослых, которые, в принципе, даже не задумываются о том, что своих детей нужно приводить в музей науки и техники? Очень просто. Для этого нужны такие программы, как «Галилео».

Алексей Иванченко

Беседовала Ольга Орлова

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