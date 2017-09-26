ТрВ №19 (238) за 2017 г.: Три чуда системы Сатурна

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 238 от 26 сентября 2017 года в PDF

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Анонс номера

Покушение на Пулково

Светлана Толчельникова о ситуации с Главной астрономической обсерваторией РАН — стр. 4–5

Вселенная де Ситтера

Алексей Левин о столетии революции в космологии — стр. 6

Мисс Белл и зеленые человечки

Виталий Мацарский об истории открытия пульсаров — стр. 7

The Polytechnic Museum Reloaded

Ольга Орлова беседует о популяризации науки с Алексеем Иванченко, зав. лаб. физики Политеха, — стр. 9

Журнальный фейк пускает метастазы

Анализ Ларисы Мелиховой — стр. 10–11

Мьянманская нумерология

Михаил Гельфанд о роли бирманских банкнот в истории страны — стр. 14

Бактерии-афродизиаки

Наталья Резник об эротике хоанофлагеллят — стр. 15

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