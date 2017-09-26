ТрВ №19 (238) за 2017 г.: Три чуда системы Сатурна
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 238 от 26 сентября 2017 года в PDF
Анонс номера
Покушение на Пулково
Светлана Толчельникова о ситуации с Главной астрономической обсерваторией РАН — стр. 4–5
Вселенная де Ситтера
Алексей Левин о столетии революции в космологии — стр. 6
Мисс Белл и зеленые человечки
Виталий Мацарский об истории открытия пульсаров — стр. 7
The Polytechnic Museum Reloaded
Ольга Орлова беседует о популяризации науки с Алексеем Иванченко, зав. лаб. физики Политеха, — стр. 9
Журнальный фейк пускает метастазы
Анализ Ларисы Мелиховой — стр. 10–11
Мьянманская нумерология
Михаил Гельфанд о роли бирманских банкнот в истории страны — стр. 14
Бактерии-афродизиаки
Наталья Резник об эротике хоанофлагеллят — стр. 15
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Метки: #238, trv, Алексей Огнёв, Архив, газета
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