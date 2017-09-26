Новинки «Альпины»

Однажды люди научатся жить на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Этими словами начинается книга «За пределами Земли», написанная планетологом Амандой Хендрикс и научным журналистом Чарльзом Уолфортом. Не на Марсе, как считалось долгие годы, а именно на Титане, с его плотной атмосферой, щадящим климатом и неисчерпаемыми запасами топлива и воды, возможно создание автономной колонии. Аргументируя свою точку зрения, ученый и журналист показывают не только неизбежность и заманчивые перспективы освоения планет и спутников Солнечной системы, но и болевые точки государственного и коммерческого освоения космоса, политические, бюрократические и научные проблемы, которые препятствуют покорению иных миров. И всё же это реальная перспектива, а не фантастический сценарий, убеждены авторы и заражают своей верой читателя.

О Шекспире — человеке, который столь сильно повлиял на английский язык и мировую литературу, — достоверно известно немногое. Бо́льшая часть свидетельств — косвенные, а рассказы о нем — из третьих уст. В своей книге «Шекспир. Биография» Питер Акройд отвечает на главный вопрос: как смог сын перчаточника, провинциальный паренек без университетского образования, создать без малого 40 пьес, которые не сходят с театральных подмостков всего мира вот уже несколько веков. Питер Акройд в очередной раз делает невозможное: воссоздает время и эпоху Шекспира и погружает читателя в мир театра XVI века.

По материалам пресс-релиза издательства «Альпина»

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