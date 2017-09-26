Непредсказуемый выбор
Самое позитивное в нынешних выборах президента РАН то, что пока никто не может предсказать их исход. В отличие от заранее предрешенного результата на многих российских выборах, в РАН выборы остаются выборами. А самое негативное то, что руководство страны, на словах говоря об открытости и демократии, на деле проводит другую политику: два кандидата — Алексей Хохлов и Валерий Черешнев — не были согласованы правительством РФ по неизвестным причинам, дебаты же между оставшимися пятью кандидатами были фактически сорваны.
Вы, уважаемый читатель, уже знаете исход голосования, а мы, верстая этот номер, пока нет. И хотя накануне очевидными фаворитами называли академиков Панченко и Сергеева, на Общем собрании всё выглядело не так очевидно. В кулуарах выдавали разные прогнозы, а самой яркой оказалась речь академика Нигматулина.
В начале своего вдохновенного выступления он процитировал Осипа Мандельштама («Мы живем, под собою не чуя страны…»), а закончил призывом брать пример с театральной общественности, выступившей в защиту Кирилла Серебренникова, и попенял коллегам, которые не рискуют вступиться за членов РАН, находящихся под следствием. «Мы должны мобилизоваться. Дальнейшее ослабление — опасно… Мы должны вернуть ощущение счастья молодым, которые хотят заниматься наукой», — отметил он. При этом его речь содержала явно популистские элементы, и было непонятно, как всё обещанное он собирается претворить в жизнь.
Владислав Панченко читал свое выступление по бумажке, запинался и чувствовал себя явно чужим в этой аудитории. Кроме того, академик Владимир Захаров, задавая ему свой вопрос, отметил, что Панченко — один из трех членов РАН (включая Михаила Ковальчука), поддержавших реформу РАН 2013 года.
Вопросы и ответы В.Я. Панченко на Общем собрании РАН, 25 сентября 2017 года
А историк, член-корреспондент Аскольд Иванчик подчеркнул, что за время руководства Панченко РФФИ доля инициативных грантов значительно уменьшилась, а доля грантов по конкурсам «офи-м», наоборот, выросла, и результат этих конкурсов обычно предсказуем. Зал сопровождал эти вопросы аплодисментами.
Вообще, больше всего аплодисментов досталось Нигматулину и Сергееву. Впрочем, это означает лишь то, что у них есть активные группы поддержки, но не факт, что они наберут большинство.
Приехавший на 15 минут вице-премьер Аркадий Дворкович зачитал приветствие премьер-министра Дмитрия Медведева и призвал членов РАН и будущего президента РАН к командной работе, отметив, что ее недостает многим научным проектам. И тут же уехал по своим делам, не желая слушать, что скажет академическая команда.
Всех кандидатов в президенты РАН объединяло, пожалуй, несколько тезисов. Все выступили за повышение правового статуса Академии наук, за налаживание диалога с властью и с обществом, за баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями. Несколько кандидатов высказались за создание попечительского совета РАН во главе с президентом Путиным.
Вообще имя «Владимира Владимировича» звучало в тот день не раз. На него кандидаты в президенты РАН возлагали особые надежды. «Я верю в ум и мудрость нашего президента», — заявил Роберт Нигматулин. А Александр Сергеев на вопрос о том, что он сделает в первую очередь на посту президента РАН, сказал, что ему при утверждении на пост предстоит встреча с Путиным, которого он попросит внести изменения в ФЗ-253 об Академии наук. Без этого, мол, ничего не получится.
А нам, научным журналистам, не могли не понравиться слова академика Сергеева, который призвал к большей открытости в работе РАН и к постоянному сотрудничеству руководства Академии наук с журналистами. Он готов создать современный пресс-центр в РАН — идея, которая давно витает в воздухе.
Независимо от того, кто победит на этих выборах, это было нескучное и поучительное зрелище.
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Видеозаписи с Общего собрания РАН:
Фрагмент выступления А. Дворковича на ОС РАН, 25 сентября 2017.
Фрагмент выступления Р.И. Нигматулина на Общем собрании РАН, 25 сентября 2017 года
Выступление В.А. Рубакова в поддержку кандидатуры А.М. Сергеева, 25 сентября 2017 года
Выступление В.Е. Фортова в поддержку кандидатуры А.М. Сергеева, 25 сентября 2017 года
Выступление В.Е. Захарова на Общем собрании РАН, 25 сентября 2017 года (с призывом прийти и проголосовать и против счетоводов в науке)
Выступление Г.А. Месяца на Общем собрании РАН, 25 сентября 2017 года (о том, что голосование за некоторых кандидатов — контрольный выстрел в голову Академии)
Наталия Демина, Максим Борисов
Фото Н. Деминой
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Удивляет слайд Александра Сергеева.
Интересно, какие оценки по русскому языку у него были в школе?
Без бумажки©
Ряд реплик.
Зачем Панченко вообще туда полез? 2 раза -нельзя.
Нигматуллин, конечно, орел большим опытом. Но -возраст и излишняя соглашательность.
Сергеев -наиболее подходящ! Но он ведь только избрался в академики. Рановато в президенты.
2 остальных академика — производственники. Не тот дух, не фундаментально-академический.
Все! Выбора нет. Я- за Хохлова.