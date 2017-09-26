Найдена новая двойная черная дыра
Астрофизики Прити Харб, Дхарам Вир Лал (Университет Пуны, Индия) и Дэвид Меррит (Рочестерский технологический институт, США) обнаружили двойную сверхмассивную черную дыру в центре спиральной галактики NGC 7674 (созвездие Пегаса) на расстоянии около 400 млн световых лет от Млечного пути.
Данная система примечательна в двух отношениях по сравнению с другими двойными черными дырами, обнаруженными на данный момент (их всего несколько): она ближе всего к Земле (удаленность других — более 1 млрд световых лет), а расстояние между ее компонентами — всего один световой год (предыдущий рекорд был равен 24 световым годам).
Суммарная масса двух черных дыр, которые вращаются вокруг общего центра масс, примерно в 40 млн раз превышает массу Солнца, а орбитальный период системы — около 100 тыс. лет.
Галактика NGC 7674 — наиболее яркая в компактной группе четырех галактик Hickson 96. Она богата газом и имеет высокую светимость в инфракрасной области.
Двойная черная дыра была обнаружена с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (very long baseline interferometry, VLBI): глобальная система радиотелескопов в разных точках земного шара позволяет добиться сверхвысокого разрешения (до тысячных долей угловой секунды), в 10 млн раз превышающего угловое разрешение человеческого глаза.
Два компактных источника радиоволн по своим характеристикам соответствовали крупным черным дырам, вокруг которых имеются аккреционные диски из поглощаемого газа.
Результаты исследования изложены в статье, опубликованной 18 сентября в журнале Nature Astronomy [1].
А. О.
1. P. Kharb, D. V. Lal and D. Merritt. A candidate sub-parsec binary black hole in the Seyfert galaxy NGC 7674. // doi:10.1038/s41550-017-0256-4
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«а расстояние между ее компонентами — всего один световой год (предыдущий рекорд был равен 24 световым годам)»
— это не совсем верно, например, для этого кандидата в двойные сверхмассивные черные дыры en.wikipedia.org/wiki/OJ_287 большая полуось раз в 5 меньше, другое дело, что в приведенной статье разрешены два радиоядра (вроде,
только мельком глянул), а для 287го период меряется по периодичности кривой блеска и, в принципе, может быть
объяснен чем-то другим. Но за наводку — спасибо, что-то мимо меня эта статья прошла, примем в рассмотрение...