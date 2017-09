Найдена новая двойная черная дыра

Астрофизики Прити Харб, Дхарам Вир Лал (Университет Пуны, Индия) и Дэвид Меррит (Рочестерский технологический институт, США) обнаружили двойную сверхмассивную черную дыру в центре спиральной галактики NGC 7674 (созвездие Пегаса) на расстоянии около 400 млн световых лет от Млечного пути.

Данная система примечательна в двух отношениях по сравнению с другими двойными черными дырами, обнаруженными на данный момент (их всего несколько): она ближе всего к Земле (удаленность других — более 1 млрд световых лет), а расстояние между ее компонентами — всего один световой год (предыдущий рекорд был равен 24 световым годам).

Суммарная масса двух черных дыр, которые вращаются вокруг общего центра масс, примерно в 40 млн раз превышает массу Солнца, а орбитальный период системы — около 100 тыс. лет.

Галактика NGC 7674 — наиболее яркая в компактной группе четырех галактик Hickson 96. Она богата газом и имеет высокую светимость в инфракрасной области.

Двойная черная дыра была обнаружена с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (very long baseline interferometry, VLBI): глобальная система радиотелескопов в разных точках земного шара позволяет добиться сверхвысокого разрешения (до тысячных долей угловой секунды), в 10 млн раз превышающего угловое разрешение человеческого глаза.

Два компактных источника радиоволн по своим характеристикам соответствовали крупным черным дырам, вокруг которых имеются аккреционные диски из поглощаемого газа.

Результаты исследования изложены в статье, опубликованной 18 сентября в журнале Nature Astronomy [1].

А. О.

1. P. Kharb, D. V. Lal and D. Merritt. A candidate sub-parsec binary black hole in the Seyfert galaxy NGC 7674. // doi:10.1038/s41550-017-0256-4

