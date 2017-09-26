Джон Ла Фарж и его витражи

Американский художник Джон Ла Фарж (John La Farge, 1835–1910) прославился более всего как автор витражей и создатель витражного стекла (stained glass) особого качества. Именно его витражи украшают одно из лучших в США церковных зданий — храм Святой Троицы в Бостоне.

Ла Фарж прожил долгую и плодотворную жизнь, и его заслуги перед мировой культурой не сводятся к ценимым и по сей день многочисленным витражам. Для одной жизни хватило бы и того, что именно Ла Фарж был создателем музея Метрополитен в Нью-Йорке — его роль в этом сравнима с ролью Ивана Цветаева в создании Музея изящных искусств в Москве.

Ла Фарж был также основателем Общества американских художников и Общества американских муралистов, т. е. специалистов по стенным росписям. Именно Ла Фарж в конце 1870-х годов содействовал популярности и совершенствованию техники акварели, используя акварель для натюрмортов и фиксации впечатлений от путешествий по странам Востока. Во многом именно Ла Фарж открыл для американского культурного сообщества культуру Востока — и не только Японии.

Путь Ла Фаржа к его обширным свершениям не был таким уж гладким. Чего он, к счастью, не знал, это материальных лишений: Джон Ла Фарж родился в обеспеченной и высококультурной семье французских эмигрантов. Дед нашего героя, художник-миниатюрист Луи Бинс де Сен-Виктор (Louis Binsse de Saint-Victor), учил шестилетнего мальчика копировать гравюры; позже технике акварели его учил английский преподаватель, а далее Ла Фарж занимался рисованием у известного французского художника Режи-Франсуа Жину (Regis-Francois Gignoux).

В университете Ла Фарж изучал юриспруденцию, однако его планы на будущее резко изменились после традиционной для того времени и его среды «образовательной» поездки в Европу -именно такое путешествие называлось Grand Tour. Во Франции Ла Фарж встретился со своим кузеном Полем де Сен-Виктором, который ввел его в самые блестящие круги французского литературного и художественного сообщества.

Будучи во Франции, Ла Фарж некоторое время занимался у известного художника Тома Кутюра, затем продолжил свое путешествие по Европе, посещая музеи и копируя рисунки и гравюры. Ла Фарж вернулся домой в 1857 году из-за тяжелой болезни отца.

В 1860—1870-е Ла Фарж много работал в области гравюры и книжной иллюстрации. Еще в конце 1850-х он увлекался японской гравюрой; он не только собирал соответствующие листы, но в 1869 году написал работу о японском искусстве — по существу, первым среди западных художников обращая внимание на специфические для японцев композиционные приемы.

Начиная с середины 1870-х годов Ла Фарж стал регулярно получать заказы на росписи стен в соборах и светских зданиях. Первым серьезным его опытом в стенной росписи был собор Святой Троицы в Бостоне. Спустя десять лет к стенным росписям в этом соборе добавились знаменитые витражи Ла Фаржа — «Христос во славе» (1883) и «Молитва Христа» (1889).

Ла Фаржу принадлежат важнейшие изобретения в области технологии витражного стекла — прежде всего это замена тяжелых свинцовых перегородок на легкие медные и создание опалесцирующего стекла. Эти новые техники были использованы в витражах, реализованных Ла Фаржем в начале 1880-х годов в «светских» постройках: в частности, в домах Вильяма и Корнелиуса Вандербильтов в Нью-Йорке, а также в упомянутых витражных окнах в соборе Святой Троицы в Бостоне, в Мемориальном зале Гарвардского университета и, в начале 1890-х, в нескольких соборах и частных домах.

Техника витражного стекла, разработанная Ла Фаржем, нашла коммерческое применение в широко тиражированных изделиях Луи Комфорта Тиффани.

Ла Фарж оставил большое художественное наследие: акварели, работы маслом, гравюры, стенные росписи, витражи, а также искусствоведческие статьи и книги.

Ревекка Фрумкина

Фото работ Ла Фаржа можно найти здесь: www.liveinternet.ru/users/3485865/post141020321

Книга о Ла Фарже см. https://archive.org/stream/johnlafargememoi00cortrich

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