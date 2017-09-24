Клуб «1 июля» требует свободного обсуждения кандидатов в президенты РАН

24 сентября 2017 года Клуб «1 июля» обратился к исполняющему обязанности президента Академии наук В.В. Козлову с открытым письмом. Текст обращения приводится ниже:

И.о. президента РАН В.В. Козлову

Уважаемый Валерий Васильевич,

Нам стало известно, что Президиум РАН предполагает провести обсуждение кандидатов в президенты во время Общего собрания РАН по процедуре, не предусматривающей свободного обсуждения кандидатур, а только выступления согласованных с кандидатами и поддерживающих их ораторов (по 4 от каждого кандидата).

Это беспрецедентное предложение: при предыдущих выборах президентов свободные обсуждения предусматривались. Обращаем Ваше внимание на то, что мартовские выборы были отложены в том числе и потому, что применявшиеся тогда процедуры были признаны недостаточно демократичными. Предлагаемая же сейчас процедура не исправляет положения, а напротив ухудшает его.

Просим Вас предусмотреть в повестке дня Общего собрания свободное обсуждение кандидатур (не менее 2 часов).

Клуб «1 июля»

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