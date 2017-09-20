Академик Сергеев: «К хиршам отношусь без фанатизма, но с вниманием»

18 сентября 2017 года состоялась встреча членов Отделения математических наук РАН с двумя кандидатами в президенты РАН Александром Сергеевым и Робертом Нигматулиным.

Публикуем видеозапись состоявшейся встречи:



Два кандидата коротко представили свои биографии и основные тезисы программы (программа А.М. Сергеева, программа Р.И. Нигматулина). Во многих положениях выступавшие совпадали: и в оценке кризисной ситуации с Академией, и в необходимости поднять статус РАН, и в понимании необходимости социальной поддержки ученых, выходящих на пенсию.

Академик Сергеев подробно рассказал о том, какие реформы нужны Академии наук, как можно активизировать ее работу и почему нужно изменить правовой статус РАН. В заключение он подробно остановился на отношении Академии наук к СМИ, подчеркнув, что «Академия наук должна развернуться лицом к СМИ, а через них к обществу. Никто кроме СМИ до нашего общества не донесет, что такое наука и Академия наук. Мы должны работать со СМИ. В Академии наук должен быть наконец сделан нормальный пресс-центр. Нужно организовать информационное агенство. Я считаю, что руководители Академии наук должны ежедневно общаться со СМИ, иначе никакого доверия мы со стороны общества и власти не завоюем, а завоевав доверия, мы будем работать над тем, чтобы от доверия перейти к уважению. И тогда будет нормальная наука, и страна пойдет вверх».

В свою очередь, академик Нигматулин высказался за создание нескольких целевых фондов: фонда приборов, фонда ремонта зданий и сооружений, фонда издательской деятельности и фонда социальной помощи членам Академии наук. По его мнению, «нужен Попечительский совет, который бы возглавляли наиболее высокие лица в государстве». Нигматулин считает, что «нужно вернуться к нормальной, с одним ключом, системе управления академическими институтами, создав в РАН, на основе аппарата ФАНО, Управление финансово-хозяйственными делами, которое бы назначалось Правительством РФ, то, что было еще при Советской власти». Он отметил, что выступил с этим предложением на встрече академиков с президентом Путиным 20 июня 2017 года. «Я смотрел на Владимира Владимировича и не заметил на его лице отрицательных эмоций».

Роберт Нигматулин очень жестко высказался по поводу растущей бюрократической нагрузки, о росте числа запросов от чиновников ученым. По мнению академика, «справки для чиновников должны писать сами чиновники. Мы не должны это делать, это не наша функция». Похвалив Михаила Котюкова как талантливого руководителя ФАНО («Слава богу, что нам назначили такого человека!»), он тут же резко отругал чиновников ФАНО: «Аппарат ФАНО – это быдло. Никуда не годится!»

Он высказался за поддержку региональных научных центров, отметив, что если в регионах не будет сильной науки, то «нам придется объясняться с мулами и попами».

Вопросы в тот день были заданы только Александру Сергееву, в основном, они были посвящены его отношению к наукометрии и её использованию для оценки эффективности работы ученых (например, вопрос от академика РАН А.Н. Паршина).

Один из участников встречи спросил: «Вы недавно объединили свои усилия с академиком Хохловым, который является приверженцем “цифиризации” качества оценки научной работы. Считаете ли вы, что это благотворное явление или здесь есть проблемы, и у вас есть идеи, как их исправлять?»

Академик Сергеев поблагодарил за важный вопрос и ответил так: «К наукометрии, цитированию, Хиршам и т.д. я отношусь без фанатизма, но со вниманием». Он сразу уточнил, что понимает, что в математике показатели цитируемости изначально не так велики, как у физиков или биологов, а у гуманитариев с этим особые проблемы.

Между тем, «знание параметров публикационной активности ученого это, конечно, не основополагающий признак, но на это нужно обращать внимание. Супервысокие Хирши не должны кружить голову, но если человек работает в открытой гражданской науке, а Хирш у него 1-2, и он выдвигается в члены-корреспонденты, то надо задуматься и посмотреть, что у него там. Могут быть разные ситуации и причины, и я абсолютно согласен с тем, что экспертная оценка более важна, чем наукометрическая».

По его мнению, фанатичное отношение к наукометрии – это болезнь стран, только вступивших на стезю формальных показателей цитируемости. «Если меня изберут, то я готов ставить этот вопрос перед нашими фондами: РНФ и РФФИ». Сергеев рассказал о ситуациях, когда ученые едут за границу, проводят свои эксперименты и исследования там, становятся соавторами в ведущих журналах, а потом отчитываются этой статьей в России. «Но в российскую науку это ничего не принесло. Эксперимент сделан там, результат получен там...». Кандидат сказал, что если его изберут, то он с таким подходом фондов, которым не важно, где проведено исследование, намерен бороться.

Между тем, на сайте РАН опубликованы программы всех кандидатов в президенты РАН (с ними вы можете ознакомиться и на нашем сайте). Последним (менее, чем за неделю до выборов) программу опубликовал академик РАН Панченко:

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