18 сентября 2017 года Клуб «1 июля» опубликовал обращение к членам Академии наук в преддверии выборов президента РАН (25-26 сентября 2017 года).

Обращение клуба 1 июля к участникам выборов президента РАН

На 25-27 сентября 2017 запланирована очередная попытка избрания президента РАН. Впервые за многие десятилетия Академия действительно поставлена перед выбором, нет явного фаворита, а у Академии – общепризнанного лидера.

В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что в нынешней ситуации президентом должен стать человек, не запятнанный участием в действиях, наносящих ущерб РАН и ее репутации, стремящийся и способный вернуть науке и Академии наук их законное место в системе государственных ценностей и государственных институтов.

По нашему мнению, президент РАН должен:

— быть крупным ученым и общественной фигурой, поддерживать развитие всех областей

фундаментальной науки, понимать механизмы их взаимодействия с прикладными исследованиями и образованием;

— вести линию на восстановление Академии как единой системы научно-исследовательских институтов;

— обеспечить сохранение академических свобод и оценку людей по их истинным заслугам, а не по занимаемому положению, анкетным данным и формальным показателям;

— выражать общие интересы всей Академии и предоставить различным фракциям, научным школам, группам и отдельным ученым все возможности для отстаивания своих интересов в рамках единой, процветающей и развивающейся РАН.

Клуб призывает членов Российской Академии Наук не уклоняться от возможности повлиять на ключевое решение о нашем будущем, принять активное участие в обсуждении кандидатов и во всех турах голосования.

Клуб «1 июля»

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