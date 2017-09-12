Троицк — град науки

Глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил, что Троицку в очередной раз присвоен статус наукограда: «7 сентября Председатель Правительства РФ подписал постановление № 273 о присвоении этого статуса нашему городу на 15 лет. Это еще раз подтверждает значимость Троицка в Москве и Российской Федерации».

Редакция нашей газеты поздравляет всех с этим славным событием. Оно явилось следствием большой работы, проведенной муниципалитетом, институтами и научно-производственными предприятиями Троицка. Статус наукограда присваивается на определенный срок (первый раз — на 10 лет — в 2007 году), а затем его надо подтверждать. И делами, и документально.

Это действительно важное событие — оно не только подтверждает статус Троицка и его основное предназначение, но и гарантирует городу определенные преференции. А главное — в новых реалиях (городского округа в составе Москвы) статус наукограда позволяет надеяться на сохранение Троицком его аутентичности и, как следствие, увеличение его вклада в российскую науку.

Илья Мирмов, житель наукограда, научный сотрудник

Фото — www.troitsk.org

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