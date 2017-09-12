«Стена-то гнилая…»

Диссернет изучил перечень вузов, получивших право присуждения ученых степеней без ВАК

Пока научная общественность спорит по поводу проекта Федерального закона о научной деятельности в РФ, отменяющего Высшую аттестационную комиссию (ВАК), появилась информация о перечне из 23 организаций, которые уже с 1 сентября 2017 года получили право самостоятельно присуждать ученые степени. Диссернет не поленился сравнить этот перечень с «Диссеропедией вузов» [1]: результаты оказались довольно печальными.

Если убрать из рассмотрения четыре научные организации — поскольку «Диссеропедия вузов», как видно из названия, занимается преимущественно вузами , — то из оставшихся 19 вузов 17 (!) входят в «Диссеропедию». В каждом из этих университетов нашлось минимум два сотрудника, засветившихся в Диссернете либо со списанной диссертацией, либо в качестве «диссеродела» — научного руководителя или оппонента сомнительных защит (каждое такое участие мы называем диссернет-кейсом).

Для начала назовем два вуза, не попавшие в наш список, — это (туш, маэстро!):

Московский физико-технический институт (государственный университет),

Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Наш респект этим университетам, — хотя мы не очень удивились, учитывая физико-математическую направленность вузов (специальности, в плагиате практически не замеченные).

Ну а Диссернет составил свой список [2]. Его можно сортировать по числу диссернет-кейсов или журнальных кейсов (т. е. некорректных журнальных публикаций) сотрудников вуза. Внутрь каждого вуза можно зайти и посмотреть на тех людей, благодаря которым вуз попал в «Диссеропедию вузов», а также изучить все сомнительные защиты всех персонажей, вплоть до каждой списанной страницы диссертации или статьи.

Итак, отсортируем полученный список по числу диссернет-кейсов сотрудников и посмотрим внимательнее на участников антирейтинга.

На первом месте нашего антирейтинга — РАНХиГС. Конечно, трудно себе представить, чтобы этот вуз не был включен в какой-то привилегированный список, но, к сожалению, и в «Диссеропедии» вуз тоже впереди — на втором месте [3]. А на все предложения заняться чисткой рядов мы слышим один и тот же ответ: «Мы не можем взрывать ландшафт!» Интересно, что будет с ландшафтом, когда, например, диссовет с восемью диссероделами [4] начнет самостоятельно присуждать степени, не оглядываясь даже на ВАК! Увы, никакой реакции на нахождение в первой тройке диссернетовского антирейтинга мы за два года существования «Диссеропедии вузов» не увидели.

В отличие от рекордсмена списка, Финансовый университет реагировал на разоблачения Диссернета, даже создавал комиссию по изучению этики своих сотрудников; с несколькими самыми крупными диссероделами были расторгнуты контракты, что отодвинуло вуз с первой на пятую позицию антирейтинга «Диссеропедии вузов». Однако кажется, что эту работу следовало бы продолжить, а не почивать на лаврах.

Российский университет дружбы народов (ректором которого является глава ВАК Владимир Филиппов) также на словах озабочен своей репутацией, но особых результатов этой озабоченности мы пока не видим (третье место); в антирейтинге «Диссеропедии» вуз следует прямиком за ФУ. К сожалению, среди диссернет-персон университета не только привычные экономисты, юристы и педагоги, но еще и медики.

Южный Федеральный университет (четвертое место): вот здесь-то точно всё «хорошо». Если ректор Марина Боровская [5] самолично принимала участие в шести сомнительных защитах, а все диссоветы поражены обильным участием диссероделов, то чего можно ждать от неконтролируемых защит диссертаций в этом вузе?

Заметим, что основные столичные вузы Диссернет проверяет гораздо тщательнее, чем региональные университеты, тем более на далеком юге. Так что если уж такой вуз прорвался на высокое место в антирейтинге «Диссеропедии» (десятое место по России и первое — по Ростову-на-Дону), значит, «заслуги» его и впрямь велики.

Утешаться можно только аргументом, который постоянно приводят сторонники готовящейся реформы: ученая степень, полученная в «мусорном» вузе, будет восприниматься научным сообществом как «мусорная». А как же быть с привилегиями, включая денежные, для обладателя ученой степени? Они-то останутся, независимо от репутации совета, в котором прошла защита. Может быть, авторам законопроекта стоило предварительно хотя бы заглянуть на сайт Диссернета?

Идем дальше. МГИМО (пятое место) в свое время в «Диссеропедии» передвинулся с первой позиции на 12-ю и на этом остановился; по числу диссернет-кейсов лидируют юристы и экономисты.

КФУ (шестое место) в «Диссеропедии» лидирует среди девяти вузов Казани. Однако в последнее время всерьез взялся за изменение своего имиджа: улучшились научные журналы, издаваемые вузом, исчез ряд одиозных личностей. Будем надеяться, что эта работа продолжится.

Наличие в антирейтинге Высшей школы экономики (седьмое место) — факт удивительный: в «Диссеропедии» вуз все-таки вошел в первую тридцатку московских вузов, хотя хорошо известно, как ревниво университет относится к своей репутации, тщательно исследует все случаи плагиата. Может быть, не хватает «политической воли», чтобы довести дело до конца?

Санкт-Петербургский горный университет — на восьмом месте. Как жительница Петербурга, могу сказать, что в городе репутация этого вуза сильно упала в последние годы — и не только из-за наличия плагиата у его сотрудников, но и после постоянных скандалов с участием высшего руководства. Как этот вуз попал в список тех, кто может присуждать свои ученые степени, остается только гадать.

Химики из РХТУ им. Менделеева (девятое место) не попали в поле зрения Диссернета: как и физиков-математиков, их там мало; а вот скажите, два автора списанных диссертаций по педагогике и один по экономике — это много или мало для солидного вуза?

Диссернет уже высказывался про СПб ИТМО (десятое место), который многие считают лучшим вузом в Питере, а то и в стране, по обучению информатике — не зря студенты ИТМО регулярно получают разные награды и высокие места на престижных олимпиадах. Информатика — информатикой, но что с экономикой? Среди сотрудников — три крупных диссеродела-экономиста, а экономическая серия «Научного журнала НИУ ИТМО» [6], по свидетельству «Диссеропедии журналов» [7], никуда не годится. Но ведь теперь вуз сможет присуждать степени и по экономике тоже!

Дальше в списке следует ряд региональных и пара московских вузов, из которых удивление вызывает, конечно, МИФИ (четырнадцатое место), хотя среди диссернет-персон этого вуза не физики, а педагог и два экономиста. МИСиС (шестнадцатое место) возглавляется ректором — автором списанной диссертации, доктором наук Алевтиной Черниковой [8], так что удивляться приходится лишь тому, что нарушений найдено мало, — возможно, мы плохо проверяли этот вуз.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (пятнадцатое место) нашлось мало диссернет-кейсов, зато вуз вышел на первое место в «Диссеропедии» по числу некорректных журнальных публикаций. Ну а БелГУ, недавно «прославившийся» благодаря кейсу Мединского, хоть и замыкает список по числу диссернет-кейсов (опять-таки, напомним, что региональные вузы проверяются Диссернетом менее тщательно, чем столичные), зато предлагает целый набор «мусорных» журналов по самым разным областям знания.

Напоследок отметим еще одну закономерность. В некоторых вузах из нашего списка, в том числе достаточно крупных, таких как РАНХиГС, ФУ, ВШЭ, ИТМО, практически все диссероделы, попавшие в «Диссеропедию», — это экономисты или юристы. То есть можно предположить, что поражен болезнью не весь вуз, а лишь некоторые его подразделения (что мы уже упоминали на примере ИТМО). Возникает вопрос: не правильнее ли было бы в таких случаях делегировать право присуждения ученых степеней лишь тем подразделениям вуза, которые подтвердили свою научную репутацию?

Это соображение проиллюстрируем на примере двух университетов: МГУ и СПбГУ, которые уже ранее получили право присуждать ученые степени без участия ВАК. Эти два вуза разбиты в «Диссеропедии» по факультетам, так что мы можем сравнить число диссернет-кейсов преподавателей разных факультетов (см. рисунки) и поразмышлять о том, каково будет качество научной аттестации на некоторых факультетах, а также в некоторых вузах из перечня, прилагаемого к новому закону.

Лариса Мелихова,

аналитик IT, канд. физ. -мат. наук

1. http://rosvuz.dissernet.org

2. http://rosvuz.dissernet.org/collectionsv/125627

3. http://rosvuz.dissernet.org/infographics/86135

4. http://rosvuz.dissernet.org/dissovet/122363

5. http://rosvuz.dissernet.org/person/111146

6. http://rosvuz.dissernet.org/magasin/124722

7. Анна Абалкина, Лариса Мелихова. «Опубликоваться желаете?» Диссернет пытается проткнуть дутый пузырь научных журналов // ТрВ-Наука, № 219 от 20 декабря 2016 года.

8. http://rosvuz.dissernet.org/person/55510

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