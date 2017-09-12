Александр Сергеев: «Я готов [на выборах президента РАН] идти до конца»

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12 сентября 2017 года в МИА Сегодня (бывшее «РИА Новости») состоялась совместная пресс-конференция двух академиков РАН — Алексея Хохлова и Александра Сергеева. Алексей Ремович сообщил о поддержке кандидатуры Сергеева на выборах президента главы РАН.

«Я считаю, что это очень сильная поддержка меня как кандидата в президенты РАН», — заявил академик РАН Сергеев. Он пообещал не снимать свою кандидатуру и принять участие в выборах на Общем собрании РАН.

«Сегодня важный день», — подчеркнул Александр Сергеев. Он обратил внимание на научные заслуги академика РАН Алексея Хохлова, высокую цитируемость его научных публикаций (более 15 тыс. ссылок в WoS) и высокий индекс Хирша (63). «Из семерых претендентов на пост президента Академии наук Алексей Ремович, безусловно, является лидером по параметру «мировая известность» как выдающийся ученый». В своем ответном слове, академик Хохлов заметил, что научные заслуги А. М. Сергеева так же не малы.

Академики РАН Алексей Хохлов и Александр Сергеев на пресс-конференции 12 сентября 2017 года

Академики РАН Алексей Хохлов и Александр Сергеев на пресс-конференции 12 сентября 2017 года

«Александр Михайлович знает изнутри работу академических институтов. Безусловно, он сможет этот опыт применить на посту президента РАН», — сказал Алексей Хохлов. «…Наши компетенции комплементарны», — пошутил он, отмечая, что опыт и здания двух академиков могут помочь в совместной работе на благо Академии наук.

Рассказывая о предыстории образовавшегося союза, академик Сергеев сообщил, что после того, как Правительство РФ не согласовало двух кандидатов («что произошло, то произошло»), «мы с Алексеем Ремовичем встретились и, посмотрев на наши программы (см. ссылки ниже), на то, насколько мы одинаково думаем о развитии РАН, насколько велики противоречия между нашими программами, в результате наших дискуссий, мы написали заявление о сотрудничестве (см. его текст ниже)».

Журналисты обратили внимание на то, что еще не у всех кандидатов в президенты опубликованы программы, и что публичные дебаты претендентов на высшую должность в Академии наук, назначенные 5-6 сентября в Президиуме РАН, а 12 сентября в Доме ученых и 19 сентября в «РИА Новости» отменены. Александр Сергеев отметил, что он готов участвовать в любых дебатах, но с участием других кандидатов. Он пообещал, что если его изберут главой РАН, то он будет оставаться таким же открытым для СМИ, каким был всегда. «В Общественную палату пригласили всех кандидатов, а пришел только я и Роберт Искандерович Нигматулин!»

«Не стоит подвергать сомнению, что кворум на Общем собрании РАН соберется», — уверен академик РАН Александр Сергеев.

«Можете ли Вы обещать, что Вы не сниметесь до Общего собрания или на Общем собрании?», — спросил его корреспондент «ТрВ-Наука». «Я не вижу, чем меня можно скомпрометировать», — ответил Александр Михайлович. — «Я готов идти до конца. Более того, когда предвыборная кампания только начиналась, то первой мыслью было не «а давай я стану президентом РАН»,  я комфортно живу в своем институте и уже на седьмом десятке, и мне лучше у себя, чем в московском пекле. Но главной мыслью было то, что я могу быть неким референсом, на меня не смогут надавить за несколько дней до выборов и сказать, чтобы я по таким-то причинам снял свою кандидатуру».

«У Академии наук есть выбор, пять кандидатов — достойные люди и на разные вкусы. Кому больше нравятся организаторы науки — пожалуйста. Кому больше нравятся ученые — пожалуйста. Есть кандидаты, которые очень успешно работают с бизнесом, и это хорошо. Есть из кого выбрать и в этих условиях выборы должны состояться».

Алексей Хохлов и Александр Сергеев заявили о сотрудничестве на выборах президента РАН

Алексей Хохлов и Александр Сергеев заявили о сотрудничестве на выборах президента РАН

Совместное заявление академика А. М. Сергеева и академика А. Р. Хохлова

(зачитанное А. Р. Хохловым на пресс-конференции)

Желая обеспечить развитие Российской академии наук как современной научной организации, функционирующей на основе демократических принципов и играющей ключевую роль в формировании и реализации научно-технической политики страны, мы решили объединить наши усилия в кампании по выборам Президента РАН и в последующий период.

Считаем, что совместные действия должны основываться на опубликованных нами предвыборных программах, обладающих близостью большей части принципиальных положений. По вопросам, в которых наши позиции не вполне совпадают, будем искать оптимальные компромиссные решения с участием членов Академии и научного сообщества.

В соответствии с вышесказанным, академик А. Р. Хохлов призывает членов РАН, предполагавших голосовать за его кандидатуру, поддержать на выборах кандидатуру академика А. М. Сергеева.

(конец заявления)

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Один комментарий

  • av:
    13.09.2017 в 22:00

    Когда я баллотировался в президенты академии наук, меня успокаивало одно — я был единственным, у кого были научные результаты (у американского классика было сказано что-то похожее)

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