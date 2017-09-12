Александр Сергеев: «Я готов [на выборах президента РАН] идти до конца»

12 сентября 2017 года в МИА Сегодня (бывшее «РИА Новости») состоялась совместная пресс-конференция двух академиков РАН — Алексея Хохлова и Александра Сергеева. Алексей Ремович сообщил о поддержке кандидатуры Сергеева на выборах президента главы РАН.

«Я считаю, что это очень сильная поддержка меня как кандидата в президенты РАН», — заявил академик РАН Сергеев. Он пообещал не снимать свою кандидатуру и принять участие в выборах на Общем собрании РАН.

«Сегодня важный день», — подчеркнул Александр Сергеев. Он обратил внимание на научные заслуги академика РАН Алексея Хохлова, высокую цитируемость его научных публикаций (более 15 тыс. ссылок в WoS) и высокий индекс Хирша (63). «Из семерых претендентов на пост президента Академии наук Алексей Ремович, безусловно, является лидером по параметру «мировая известность» как выдающийся ученый». В своем ответном слове, академик Хохлов заметил, что научные заслуги А. М. Сергеева так же не малы.

«Александр Михайлович знает изнутри работу академических институтов. Безусловно, он сможет этот опыт применить на посту президента РАН», — сказал Алексей Хохлов. «…Наши компетенции комплементарны», — пошутил он, отмечая, что опыт и здания двух академиков могут помочь в совместной работе на благо Академии наук.

Рассказывая о предыстории образовавшегося союза, академик Сергеев сообщил, что после того, как Правительство РФ не согласовало двух кандидатов («что произошло, то произошло»), «мы с Алексеем Ремовичем встретились и, посмотрев на наши программы (см. ссылки ниже), на то, насколько мы одинаково думаем о развитии РАН, насколько велики противоречия между нашими программами, в результате наших дискуссий, мы написали заявление о сотрудничестве (см. его текст ниже)».

Журналисты обратили внимание на то, что еще не у всех кандидатов в президенты опубликованы программы, и что публичные дебаты претендентов на высшую должность в Академии наук, назначенные 5-6 сентября в Президиуме РАН, а 12 сентября в Доме ученых и 19 сентября в «РИА Новости» отменены. Александр Сергеев отметил, что он готов участвовать в любых дебатах, но с участием других кандидатов. Он пообещал, что если его изберут главой РАН, то он будет оставаться таким же открытым для СМИ, каким был всегда. «В Общественную палату пригласили всех кандидатов, а пришел только я и Роберт Искандерович Нигматулин!»

«Не стоит подвергать сомнению, что кворум на Общем собрании РАН соберется», — уверен академик РАН Александр Сергеев.

«Можете ли Вы обещать, что Вы не сниметесь до Общего собрания или на Общем собрании?», — спросил его корреспондент «ТрВ-Наука». «Я не вижу, чем меня можно скомпрометировать», — ответил Александр Михайлович. — «Я готов идти до конца. Более того, когда предвыборная кампания только начиналась, то первой мыслью было не «а давай я стану президентом РАН», я комфортно живу в своем институте и уже на седьмом десятке, и мне лучше у себя, чем в московском пекле. Но главной мыслью было то, что я могу быть неким референсом, на меня не смогут надавить за несколько дней до выборов и сказать, чтобы я по таким-то причинам снял свою кандидатуру».

«У Академии наук есть выбор, пять кандидатов — достойные люди и на разные вкусы. Кому больше нравятся организаторы науки — пожалуйста. Кому больше нравятся ученые — пожалуйста. Есть кандидаты, которые очень успешно работают с бизнесом, и это хорошо. Есть из кого выбрать и в этих условиях выборы должны состояться».

Совместное заявление академика А. М. Сергеева и академика А. Р. Хохлова (зачитанное А. Р. Хохловым на пресс-конференции) Желая обеспечить развитие Российской академии наук как современной научной организации, функционирующей на основе демократических принципов и играющей ключевую роль в формировании и реализации научно-технической политики страны, мы решили объединить наши усилия в кампании по выборам Президента РАН и в последующий период. Считаем, что совместные действия должны основываться на опубликованных нами предвыборных программах, обладающих близостью большей части принципиальных положений. По вопросам, в которых наши позиции не вполне совпадают, будем искать оптимальные компромиссные решения с участием членов Академии и научного сообщества. В соответствии с вышесказанным, академик А. Р. Хохлов призывает членов РАН, предполагавших голосовать за его кандидатуру, поддержать на выборах кандидатуру академика А. М. Сергеева. (конец заявления) См. также: Программа А. М. Сергеева как кандидата в Президенты РАН

Программа А. Р. Хохлова как кандидата в Президенты РАН

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