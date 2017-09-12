Приземление Илона Маска

Американский предприниматель, основатель ракетостроительной компании SpaceX Илон Маск поделился обновленными планами. В них есть несколько отличий от ранее озвученных, а именно: отказ от перспективных технологий, отсутствие больших амбиций и перенос сроков возможного полета на Марс.

Илон Маск, создавший компанию SpaceX в 2002 году и выведший ее через 15 лет в лидеры коммерческого ракетостроения, прославился своими марсианскими устремлениями. Каждая технология, разработанная в SpaceX, позиционируется как ступень к мультипланетному будущему. Опираясь на господдержку и госзаказы, компания смогла разработать ракету среднего класса Falcon 9 и грузовой космический корабль Dragon. На очереди — пилотируемая модификация корабля, также заказанная государственным агентством NASA.

В отличие от большинства американских компаний, работающих на госзаказах, SpaceX не остановилась на достигнутом и продолжила инвестировать в новые разработки. Первой успешной инвестицией стала модернизация ракеты Falcon 9 из средней в тяжелую. После этого SpaceX могла не только конкурировать на внутреннем рынке США с ракетами Atlas V концерна ULA, но и вывести свой продукт на международный рынок.

Там началась жесткая борьба с конкурентами в лице европейского Arianespace с ракетой Arianе 5 и американского International Launch Services (далее ILS), который предлагает услуги Роскосмоса и ГКНПЦ им. М. В. Хруничева с ракетой «Протон-М». Тяжелый Falcon 9 оказался весьма успешным проектом: он сильно обогнал в дешевизне Atlas V и Arianе 5, правда, существенно проигрывает им в надежности; зато «Протон-М» оказался более легким противником: он чуть подороже и представляет больший риск для заказчиков. Благодаря серии громких аварий с участием «Протона-М», организационным проблемам на ГКНПЦ им. Хруничева, а также политической конъюнктуре компания SpaceX смогла за 10 лет практически полностью переманить клиентов ILS и стать одним из лидеров рынка космических запусков.

Несмотря на успех, SpaceX не удовлетворилась результатом. Продолжающиеся инвестиции в технологическое развитие приносят свои плоды.

Следующее серьезное технологическое достижение SpaceX — возвращение первых ступеней тяжелых ракет после осуществления орбитальных запусков. Решение позволяет снизить стоимость выведения на орбиту космических аппаратов и кораблей, что позволяет повысить доходы от государственных и частных заказов и дает возможность демпинга, недоступного конкурентам.

Грамотная маркетинговая кампания — идея многоразовых ракет, необходимых для полетов на Марс, — привлекла заказчиков, готовых оплачивать рискованные вторичные пуски с серьезной полезной нагрузкой. Благородный мотив помочь достичь Марса пересиливает страх потери спутника. При этом подавляющее большинство заказчиков ракетных пусков заинтересовано исключительно в околоземной орбите. В перспективе, конечно, на многоразовых ракетах и до Марса добраться легче, но пока освоенная технология помогает Маску преуспевать во вполне земном бизнесе, не посягая на Красную планету.

Что же выводить на орбиту?

Хотя преимущества многоразовости очевидны, впереди маячит проблема, которая останавливала эксперименты предшественников Илона Маска, — истощение рынка. Грубо говоря, создав 10 ракет, способных совершать по 10 пусков каждая, мы запустим все спутники, которые произведены на Земле, и ракетному заводу придется простаивать в ожидании новой работы. Здесь я немного утрирую, но, действительно, современные потребности человечества в космосе удовлетворяются менее чем сотней ежегодных пусков со всех космодромов.

Коммерческий рынок пусков держится примерно на 20 запусках, которые к тому же еще и сокращаются: спутники становятся всё надежнее и работают всё дольше, поэтому в замене нуждаются всё меньше. Это не останавливает Илона Маска, который всерьез задумывается над созданием новых рынков — многоспутниковых группировок и космического туризма.

Совместно с Google и рядом венчурных компаний SpaceX вкладывается в разработку сети глобального спутникового Интернета, который потребует выведения нескольких тысяч (!) околоземных спутников на низкую орбиту. Такая работа позволит надолго загрузить ракетостроительные мощности; например, конкурирующий проект OneWeb уже предзаказал 20 «Союзов» у Роскосмоса.

Околоземный туризм пока Маска не привлекает, хотя при наличии спроса SpaceX наверняка сможет удовлетворить и его. Компания готова возить людей сразу до окололунной орбиты. С этой целью космический корабль Dragon изначально разрабатывается с возможностью возвращения на Землю со второй космической скорости. Это очередная инвестиция компании, которую никто не заказывал, ведь NASA просило околоземный корабль.

Запустить Dragon к Луне можно будет с помощью очередной разработки SpaceX — сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Эта ракета представляет собой строенный Falcon 9, т. е. позволяет использовать многоразовые блоки, оставшиеся от одиночных пусков. В советской традиции сверхтяжелыми считались ракеты, способные поднимать на низкую околоземную орбиту свыше 100 тонн, но мир уже 30 лет живет с ракетами, способными поднимать туда же не больше 30 тонн, так что теперь даже 50 тонн кажутся «сверх».

Сегодня для Falcon Heavy нет нагрузки, востребованной NASA, или Пентагоном, или коммерческим рынком. Илон Маск основывает свои ожидания на кластерных запусках по нескольку спутников, но на всё больше сжимающемся рынке подходящую пару нужно еще поискать. Тут-то на выручку и приходит лунный туризм. Имея дешевые многоразовые компоненты для ракеты и космический корабль, созданный по госзаказу (а корабли тоже ожидаются многоразовые), SpaceX сможет назвать цену, приемлемую для всех желающих повторить подвиг Apollo 8.

Тут от достижений SpaceX мы переходим к планам и проектам.

Планы на ближайшее будущее

Пуск Falcon Heavy постоянно откладывается с 2014 года. Вот сейчас обещают, что это случится осенью 2017 года, — подождем. Пилотируемый корабль, создаваемый для NASA, тоже пока еще ожидается и должен полететь лишь в 2018 году. В планах, озвученных Илоном Маском, были и другие, уже марсианские проекты.

Запущенный ракетой Falcon Heavy беспилотный космический корабль Red Dragon должен был освоить ракетную посадку на Красную планету. В случае успеха это был бы первый многотонный груз, мягко севший на Марс. Пока самым тяжелым изделием человеческих рук, который бы мягко достигал четвертой планеты, остается 900-килограммовый марсоход Curiosity.

Ракетная посадка на твердый грунт проектировалась и для околоземного пилотируемого Dragon, хотя NASA вполне удовлетворяло традиционное приводнение в Тихом океане. Пуск Red Dragon предполагался «за свой счет» в качестве демонстрации технологии, в то же время SpaceX недвусмысленно намекала NASA, что с радостью доставит какую-нибудь научную нагрузку на заказ.

Еще более амбициозным, скорее даже фантастическим проектом, представленным Илоном Маском год назад, стал ITS — Interplanetary Transport System. Это ракетная система, способная доставить до 100 колонистов с грузом на Марс или обеспечить пилотируемые полеты по Солнечной системе до орбиты Сатурна.

Хотя каждый компонент предлагаемой системы не противоречит законам физики и в принципе реализуем, это потребовало бы ресурсов, которых пока нет ни у SpaceX, ни у NASA, ни у кого бы то ни было еще на планете Земля. Несмотря на отсутствие заказчика даже в перспективе, SpaceX приступила к реализации заявленных планов, начав с тестов гигантского композитного топливного бака.

Акела промахнулся?

На фоне технологических и коммерческих успехов никакие, даже совершенно нереальные планы Илона Маска не встречали отторжения в СМИ или околокосмическом сообществе. Поэтому, когда он объявил о непредвиденных проблемах с Falcon Heavy, отказе от реактивной посадки Dragon и полностью от проекта Red Dragon, о пересмотре планов в сторону снижения программы ITS, — многие восприняли это как «Акела промахнулся».

Причина, конечно, не в том, что Маск наконец дочитал «Ракеты и люди» Бориса Чертока до главы об Н1, и не в том, что «афериста» разоблачили отважные журналисты одной ракетной державы. Более очевидные причины — в бизнесе.

Ряд инвестиций SpaceX оказались успешными, востребованными заказчиками и сейчас приносят доход: это вложения в тяжелую модификацию ракеты и многоразовость. Инвестиции в Falcon Heavy оказались явно больше, чем ожидалось, при довольно низком интересе рынка. Red Dragon тоже выглядел марсианской блажью Маска только в первом приближении: очевидны его надежды получить заказы NASA на исследование Марса.

Сегодня нерешенной задачей мировой космонавтики является доставка на Землю марсианского грунта, и для этого как раз пригодилась бы технология посадки многотонного устройства. Но у NASA нет бюджетов под эту задачу: всё ушло на марсоход MSL 2020, возвращение которого не предполагается. К тому же NASA не заинтересовано в оставлении без работы своего подразделения JPL. На Земле ракетная посадка тоже не востребована, поэтому очевиден отказ от нее в пользу более перспективных проектов SpaceX.

Пересмотр концепции Interplanetary Transport System также не удивляет. Проект всё равно будет реализован не в ближайшем десятилетии, поэтому пересматривать его придется регулярно, с учетом освоенных технологий и новых материалов.

Самая большая интрига на сегодня — Falcon Heavy. Полетит ли? Сможет ли SpaceX и этот проект превратить в коммерческий успех? Пока же Илон Маск выражает осторожную надежду, что ракета хотя бы уйдет со стартового стола: его повторный ремонт точно не включен в бюджет компании.

Виталий Егоров,

популяризатор космонавтики, сотрудник российской частной

космической компании «Даурия Аэроспейс», автор блога zelenyikot

Фото с сайта wikimedia.org

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