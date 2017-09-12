Праздник некомпетентности

Я не академик и стану им с той же вероятностью, с какой завтра встречу в родном институте динозавра. Настоящего, а не в кавычках (таких у нас полно). Но я всю жизнь — больше 30 лет — работаю в академическом учреждении, реально занимаюсь наукой (в основном фундаментальной, но иногда и прикладной) и, что удивительно, до сих пор нахожу в этом определенную прелесть.

А посему, когда на «прелесть» посягают, то мне это логичным образом не нравится. Я вообще всё хуже понимаю, что у нас, в государстве Российском, творится. Признаюсь честно, не знаю, как оно там по закону, вполне вероятно, что как-нибудь, тихой сапой, утаив от всех заинтересованных лиц, протащили очередную дичь на тему, что кандидатов на пост президента Академии наук должно утверждать правительство. С какой стати?! Почему хрен знает кто решает, кто должен управлять профессиональным сообществом? Скажете, грубо по форме и сомнительно по сути? Да нет же!

Во-первых, мы действительно никогда не узнаем, на каких основаниях и кто конкретно принял решение о блокировке академиков Хохлова и Черешнева при выборах в президенты РАН. Эти люди даже в наше, практически беспредельное с точки зрения действий власти, время очень не любят огласки. Я бы сказал — просто боятся. До сих пор. А во-вторых, — это, правда, лично мое, возможно, недостаточно компетентное мнение — российское правительство вообще не имеет права в данном случае что-то «согласовывать» и кого-то блокировать. Ни права профессионального — потому что не раз доказывало, что науку не любит и мало что в ней смыслит. Ни, особенно, права морального.

Поскольку именно благодаря любимому и мудрому руководству страна наша оказалась в нынешней неприглядной ситуации. Оставим в стороне положение России в мире, где она воспринимается одного поля нечистой ягодой с Ираном и Северной Кореей. Это тема весьма животрепещущая, но, увы, не в формате нашей газеты. Но ведь ровно то же самое творится и внутри страны. Что может путного сделать правительство, если обороной в ней руководит то товаровед, то человек, никогда в армии не служивший?

Если министр культуры представляет фейковые диссертации и раздает объекты культурного наследия общенационального уровня РПЦ? Если одного из немногих более-менее грамотных министров (как на грех «экономического развития») отправляют в кутузку за взятку? Мифическую, скорее всего, но тенденция показательна! Если под бдительным оком любого из руководителей Роспотребнадзора граждан защищают не от некачественных продуктов, а от политически неблагонадежных? Причем путем их подавления. В прямом смысле. И так — буквально по всем пунктам.

Что же касается нашей области деятельности, то и тут всё в тренде. Министр образования видит свое предназначение не в том, чтобы нормально учить и воспитывать детей, а в «обеспечении единого образовательного пространства как фактора национальной безопасности страны». Это само по себе ужасно, так ведь она (совсем недавно неведомая чиновница из недр кремлевской бюрократии) вдобавок еще и министр НАУКИ. Впрочем, характерно, что именно при этом министре теологию «признали» наукой. Опять живем по-ленински? Успешно воплощаем в жизнь тезис о том, что «кухарка может управлять государством»? И суть здесь не в половой принадлежности «кухарки», а в ее дремучей некомпетентности!

Не мне учить своих старших и, несомненно, более мудрых коллег жизни. Но ситуация, когда ТАКОЕ правительство «не согласовывает» кандидатуры людей, обладающих (не буду употреблять однозначный термин «максимальный») весьма существенным авторитетом в профессиональном сообществе, выглядит просто оскорбительно. Академикам и, опосредованно, всем нам отказано в праве свободного выбора. Это уже третий широкий шаг в одном направлении (после образования ФАНО и отстранения прежнего президента РАН), свидетельствующий о том, что нынешнему руководству России наука и ученые не нужны. Кто виноват — понятно. Но что же делать?

Илья Мирмов

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