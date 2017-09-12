ТрВ №18 (237) за 2017 г.: Черный ящик согласований

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 237 от 12 сентября 2017 года в PDF

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Анонс номера

Черный ящик согласований

Алексей Хохлов, Валерий Черешнев, Александр Сергеев, Роберт Нигматулин и Клуб «1 июля» о выборах президента РАН — стр. 1–3

«В науке никто никому ничего не должен»

Пётр Талантов, Алексей Кондрашов, Сергей Нечаев, Константин Северинов, Аскольд Иванчик и Александр Сергеев о ситуации со Sci-Hub и копирайтом — стр. 4–5

«Дети сами открывают закон Архимеда»

Пётр Ширков о грядущем юбилее летней компьютерной школы — стр. 6–7

Как затмение Солнца сделало Эйнштейна мировой звездой

Артём Коржиманов о том, как была экспериментально проверена общая теория относительности, — стр. 8

Приземление Илона Маска

Виталий Егоров о взлетах и падениях выдающегося инноватора космонавтики — стр. 9

«Стена-то гнилая…»

Лариса Мелихова о вузах, героях Диссернета, получивших право присуждать свои ученые степени, — стр. 10

Университет и гласность

Сергей Зенкин об увольнении ректора РГГУ — стр. 12

Рак, лебедь и щука российской науки

Владимир Поройков о том, как же определить перспективность научных направлений, — стр. 13

Бизнес, паркинг и прочие ингредиенты

Ирина Фуфаева и Илья Мирмов о пределах компетентности министра Ольги Васильевой — стр. 14

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