ТрВ №18 (237) за 2017 г.: Черный ящик согласований
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 237 от 12 сентября 2017 года в PDF
Анонс номера
Черный ящик согласований
Алексей Хохлов, Валерий Черешнев, Александр Сергеев, Роберт Нигматулин и Клуб «1 июля» о выборах президента РАН — стр. 1–3
«В науке никто никому ничего не должен»
Пётр Талантов, Алексей Кондрашов, Сергей Нечаев, Константин Северинов, Аскольд Иванчик и Александр Сергеев о ситуации со Sci-Hub и копирайтом — стр. 4–5
«Дети сами открывают закон Архимеда»
Пётр Ширков о грядущем юбилее летней компьютерной школы — стр. 6–7
Как затмение Солнца сделало Эйнштейна мировой звездой
Артём Коржиманов о том, как была экспериментально проверена общая теория относительности, — стр. 8
Приземление Илона Маска
Виталий Егоров о взлетах и падениях выдающегося инноватора космонавтики — стр. 9
«Стена-то гнилая…»
Лариса Мелихова о вузах, героях Диссернета, получивших право присуждать свои ученые степени, — стр. 10
Университет и гласность
Сергей Зенкин об увольнении ректора РГГУ — стр. 12
Рак, лебедь и щука российской науки
Владимир Поройков о том, как же определить перспективность научных направлений, — стр. 13
Бизнес, паркинг и прочие ингредиенты
Ирина Фуфаева и Илья Мирмов о пределах компетентности министра Ольги Васильевой — стр. 14
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Метки: #237, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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