Обращение к участникам Общего собрания РАН

В преддверии выборов президента РАН считаем необходимым напомнить, что мартовские выборы президента РАН были сорваны немотивированным снятием своих кандидатур тремя кандидатами, что вызвало справедливое возмущение многих членов РАН. С тем большим недоумением мы видим присутствие одного из этих кандидатов, академика В. Я. Панченко, в списке для голосования на предстоящем Общем собрании членов РАН.

Считаем это обстоятельство несовместимым с элементарными принципами морали и призываем членов Общего собрания учесть это при голосовании.

Члены Клуба «1 июля»:

Академики РАН: А. Е. Аникин, Ю. Д. Апресян, В. В. Бражкин, А.А. Гусейнов, М. В. Данилов, В. Е. Захаров, Е. А. Кузнецов, А. М. Молдован, М. В. Садовский, А. А. Старобинский, Р. А. Сурис, А. В. Чаплик, М. И. Яландин.

Члены-корреспонденты РАН: Л. Я. Аранович, П. И. Арсеев, А. А. Белавин, А. Б. Борисов, И. В. Волович, М. М. Глазов, Б. Н. Гощицкий, Н. П. Гринцер, А. В. Дыбо, А. И. Иванчик, Е. Л. Ивченко, В. В. Пухначев, Н. Н. Розанов, А. А. Саранин, Н. Н. Сибельдин, О. Н. Соломина, Ф. Б. Успенский, Д. Г. Яковлев.

Профессора РАН: И. Н. Зилфикаров, Н. Ю. Песков.

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