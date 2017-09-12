Новый сезон в «Архэ»
Приглашаем всех желающих записываться на курсы, которые в сентябре 2017 года начнутся в московском культурно-просветительском центре «Архэ».
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
Курс «Расоведение». С 18 сентября в 19:00. Лектор: Станислав Дробышевский, канд. биол. наук, известный антрополог, доцент кафедры антропологии биол. факультета МГУ, автор книги «Достающее звено», научный редактор портала «Антропогенез.ру».
Курс «История русской поэзии в судьбах и текстах третьестепенных поэтов (XVIII-XIX вв)». С 18 сентября в 19:30. Лектор: Владимир Сперантов, методист Центра педагогического мастерства, учитель литературы, зам. председателя региональной предметной комиссии Всероссийской олимпиады по литературе.
ПО ВТОРНИКАМ
Курс «История русской изобретательской мысли». С 19 сентября в 19:30. Лектор: Тим Скоренко, научный журналист, главный редактор сайта Popmech.ru, и автор книги «Изобретено в России», которая в ближайшее время выйдет в печать.
Курс «Славянская мифология и Древняя Русь». С 26 сентября в 19:30. Лектор: Александра Баркова. Преподает мировую мифологию с 1990 года. Ее кандидатская диссертация посвящена русским былинам на фоне мирового эпоса. В 2012–2017 годах — кафедральный профессор Института УНИК. Широкую известность Александре принесли передачи «Русский негероический эпос» и «Мифы о русской мифологии» в программе «Академия» на телеканале «Культура».
ПО СРЕДАМ
Курс «Введение в эволюционную биологию». С 27 сентября (по средам) в 19:30. Лектор: Александр Марков, докт. биол. наук, палеонтолог, зав. кафедрой биологической эволюции биол. факультета МГУ, популяризатор науки. Лауреат премии «Просветитель» (2011). Лауреат премии «За верность науке» (2015) в категории «Популяризатор года».
ПО ЧЕТВЕРГАМ
Курс «Зоопсихология и сравнительная психология». С 28 сентября (по четвергам) в 19:30. Лектор: Зоя Зорина, один из лучших отечественных этологов, докт. биол. наук, зав. лабораторией физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биолог. факультета МГУ.
ПО ПЯТНИЦАМ
Курс «Биология морских млекопитающих — ластоногие, каланы и белые медведи». С 29 сентября (пятница) в 19:30. Лекции читают ведущие российские специалисты, члены Совета по морским млекопитающим:
Мария Соловьёва, Елена Крученкова, Лора Белоиван, Татьяна Денисенко, Наталья Крюкова, Светлана Артемьева, Григорий Цидулко, Екатерина Овсянникова, Наталья Илларионова, Никита Овсянников.
Курс «Философия эпохи Возрождения». С 29 сентября (по пятницам) в 19:30. Лектор: Андрей Гасилин, аспирант Института философии РАН (сектор аналитической антропологии). Специалист по французской философии XX века и экзистенциализму Жан-Поля Сартра.
Курс «Краткая история музыкальных стилей». С 29 сентября (по пятницам) в 19:30. Играет и рассказывает кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева.
ПО СУББОТАМ
Курс «История России». С 23 сентября (по субботам) в 16:00. Лектор: Пётр Рябов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии МПГУ, историк, философ, публицист, исследователь истории и философии анархизма и экзистенциализма.
Записаться на курсы можно по почте: arhe.msk@gmail.com.
Получить более подробную информацию о курсе можно по телефону: (495) 0889-281 и на сайте http://arhe.msk.ru/.
Информация о курсах, стартующих в «Архэ» в октябре 2017 года, будет опубликована в следующем номере нашей газеты.
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Будут ли лекции записываться и выкладываться в интернет, скажем на youtube?
Спасибо.