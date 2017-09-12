Начнем с того, что речь в данной статье пойдет не об обычных монетах. Более того, герои нашего рассказа — жетоны (tokens) — не являются признанным платежным средством. Такие жетоны чеканили масонские ложи в США примерно с 1880 года; их давали на память вновь принятым членам ложи. Иногда такие жетоны изготовляли перечеканкой на кружке американского цента, чаще — независимо.

В 1926 году Э. А. Кинг составил каталог «Masonic Chapter Pennies», насчитывающий сотни разновидностей таких жетонов. Многие из них служат уникальными образцами, потому что масоны не расставались с ними всю жизнь; впрочем, на интернет-аукционах можно найти множество дешевых вариантов.

Традиция вручения таких жетонов связана с притчей о работниках в винограднике из двадцатой главы «Евангелия от Матфея»; масонские монеты являются напоминанием о динарии— символе милости Божией (картина Рембрандта, иллюстрирующая эту притчу, хранится в Эрмитаже).

Мф. 20. (1) Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой (2) и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; (3) выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, (4) и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. (5) Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. (6) Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? (7) Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. (8) Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. (9) И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. (10) Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; (11) и, получив, стали роптать на хозяина дома (12) и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. (13) Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? (14) возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; (15) разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр? (16) Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.



На жетонах изображались масонские символы, имя ложи, иногда — инициалы принятого брата. Часто на них чеканился номинал «Один пенни» (напомним, что пенни — это традиционное название монеты в один цент). Иногда такие жетоны чеканили несколькими мелкими штемпелями для каждой детали, и отсюда, видимо, выросла другая традиция — надчеканки масонских символов на современных американских центах.

В отличие от настоящих масонских центов, они не имеют даже и мемориальной ценности; штемпели для такой надчеканки можно купить на том же eBay. Впрочем, подобная деятельность является нарушением законодательства США, запрещающего изменять рисунок на деньгах (Кодекс США, раздел 18, глава 331).

Впрочем, существовали масонские жетоны, которые служили платежным средством. Правда, их использовали не в США, а в Великобритании и на сто лет раньше, в конце XVIII века. Нехватка мелкой монеты привела к тому, что торговцы начали чеканить собственные суррогаты. А раз так, то кроме прямой функции и рекламы собственного предприятия жетоны можно было использовать и для пропаганды своих взглядов.

Масоны воспользовались этой возможностью, когда в 1790 году принц Уэльский был избран Великим мастером, и отчеканили в 1794–1796 годах несколько разновидностей жетонов номиналом в полпенни и один пенс с символикой принца Уэльского и своей собственной.



Ложа Великой арки Менотоми, Арлингтон, Массачусетс; 12 июня 1866 года





Современная надчеканка на центе 2008 года с Линкольном



М. Г.

Источник: Morrieson H. W. Masonic tokens of the eighteenth century // British Numismatic Journal. 1917. Vol. 13. P. 165–168. Иллюстрации: condertoken.net.

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