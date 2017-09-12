Кандидаты в президенты РАН в цифрах

Имя Год рождения Год избрания чл. -корр. РАН Год избрания акад. РАН Общее количество публикаций WoS/РИНЦ Количество публикаций в последние 7 лет WoS/РИНЦ Количество цитирований WoS/РИНЦ Индекс Хирша WoS/РИНЦ Е. Н. Каблов 1952 1997 2006 71/310 34/174 134/8522 6/38 Г. Я. Красников 1958 1997 2008 18/48 7/24 17/174 3 / 4 Р. И. Нигматулин 1940 1987 1991 132/192 19/26 3448/2518 28/12 В. Я. Панченко 1947 2000 2008 266/224 81/103 981/1025 13/11 А. М. Сергеев 1955 2003 2016 273/232 107/72 8494/5677 48/31 А. Р. Хохлов 1954 1990 1997 775/884 159/159 19 139/16 090 63/51 В. А. Черешнев 1944 1990 1997 185/242 57/100 191/1094 8/12

В предыдущих номерах ТрВ-Наука уже представлял семерку (теперь пятерку) кандидатов в президенты РАН. С научной точки зрения для более четкого понимания, кто может руководить российской фундаментальной наукой и будет представлять ее в мировом научном сообществе, имеет смысл попытаться количественно, в объективных цифрах выразить «научный вес» каждого кандидата, при всей многозначности и неопределенности этого понятия. Данные взяты с сайта РАН; публикации и цитирования учитывались по базам данных Web of Science, «Корпуса экспертов» и «Российского индекса научного цитирования» (ядро РИНЦ). Как известно, правительство РФ не согласовало две кандидатуры — А. Р. Хохлова и В. А. Черешнева. Тем не менее их показатели тоже приведены в таблице для полноты картины.

По публикационным показателям активно и продуктивно работающими на мировом уровне академическими учеными можно назвать только Хохлова, Сергеева и Нигматулина. С другой стороны, Панченко, Черешнев, Каблов и Красников могут быть очень хорошими инженерами и успешными прикладными учеными, но их собственно научные публикации мало известны в мире, и их публикационные показатели примерно соответствуют лишь уровню доцента среднего американского исследовательского университета (о Красникове вообще нельзя ничего сказать как об академическом ученом).

Из семи кандидатов наибольший стаж и опыт работы в качестве избранного члена еще «старой» АН СССР есть только у трех человек: Хохлова, Черешнева и Нигматулина. Согласно действующему Уставу РАН на должность президента Академии не могут быть рекомендованы члены Академии старше 75 лет, и это, вероятно, будет непреодолимым барьером для Нигматулина. Двух других кандидатов теперь не согласовало правительство. Несмотря на разный возраст, оставшиеся четыре кандидата стали членкорами и академиками относительно недавно, уже во времена президента Путина. Любопытно в этой связи отметить, что не менее половины всех публикаций академиков Каблова и Красникова появились на свет за последние семь лет, т. е. уже после того, как они стали действительными членами РАН.

А. К.

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