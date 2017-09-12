Кандидаты в президенты РАН в цифрах
|Имя
|Год рождения
|Год избрания чл. -корр. РАН
|Год избрания акад. РАН
|Общее количество публикаций WoS/РИНЦ
|Количество публикаций в последние 7 лет WoS/РИНЦ
|Количество цитирований WoS/РИНЦ
|Индекс Хирша WoS/РИНЦ
|Е. Н. Каблов
|1952
|1997
|2006
|71/310
|34/174
|134/8522
|6/38
|Г. Я. Красников
|1958
|1997
|2008
|18/48
|7/24
|17/174
|3 / 4
|Р. И. Нигматулин
|1940
|1987
|1991
|132/192
|19/26
|3448/2518
|28/12
|В. Я. Панченко
|1947
|2000
|2008
|266/224
|81/103
|981/1025
|13/11
|А. М. Сергеев
|1955
|2003
|2016
|273/232
|107/72
|8494/5677
|48/31
|А. Р. Хохлов
|1954
|1990
|1997
|775/884
|159/159
|19 139/16 090
|63/51
|В. А. Черешнев
|1944
|1990
|1997
|185/242
|57/100
|191/1094
|8/12
В предыдущих номерах ТрВ-Наука уже представлял семерку (теперь пятерку) кандидатов в президенты РАН. С научной точки зрения для более четкого понимания, кто может руководить российской фундаментальной наукой и будет представлять ее в мировом научном сообществе, имеет смысл попытаться количественно, в объективных цифрах выразить «научный вес» каждого кандидата, при всей многозначности и неопределенности этого понятия. Данные взяты с сайта РАН; публикации и цитирования учитывались по базам данных Web of Science, «Корпуса экспертов» и «Российского индекса научного цитирования» (ядро РИНЦ). Как известно, правительство РФ не согласовало две кандидатуры — А. Р. Хохлова и В. А. Черешнева. Тем не менее их показатели тоже приведены в таблице для полноты картины.
По публикационным показателям активно и продуктивно работающими на мировом уровне академическими учеными можно назвать только Хохлова, Сергеева и Нигматулина. С другой стороны, Панченко, Черешнев, Каблов и Красников могут быть очень хорошими инженерами и успешными прикладными учеными, но их собственно научные публикации мало известны в мире, и их публикационные показатели примерно соответствуют лишь уровню доцента среднего американского исследовательского университета (о Красникове вообще нельзя ничего сказать как об академическом ученом).
Из семи кандидатов наибольший стаж и опыт работы в качестве избранного члена еще «старой» АН СССР есть только у трех человек: Хохлова, Черешнева и Нигматулина. Согласно действующему Уставу РАН на должность президента Академии не могут быть рекомендованы члены Академии старше 75 лет, и это, вероятно, будет непреодолимым барьером для Нигматулина. Двух других кандидатов теперь не согласовало правительство. Несмотря на разный возраст, оставшиеся четыре кандидата стали членкорами и академиками относительно недавно, уже во времена президента Путина. Любопытно в этой связи отметить, что не менее половины всех публикаций академиков Каблова и Красникова появились на свет за последние семь лет, т. е. уже после того, как они стали действительными членами РАН.
А. К.
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Было бы интересно разобраться, как люди с такими хиршами от 3 до 13 вообще оказались в рядах РАН.
Понимаю, в советское время это было более, чем вероятно, ввиду научных заслуг перед оборонным комплексом и т.п. Но российская наука вполне влилась в интернациональную и давно. Поэтому логично, что и членом РАН должен выбираться учёный с мировым(!) именем и репутацией.
Для начала было бы неплохо расследовать деятельность Учёного Совета, согласившегося принять к рассмотрению докторскую диссертацию от человека с хиршем 3.