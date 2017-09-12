Гаванский «шевроле» и аспирантуры в России
5 сентября 2017 года, выступая на Восточном экономическом форуме перед студентами и сотрудниками Дальневосточного федерального университета, министр Ольга Васильева заявила, что «аспирантура должна заканчиваться защитой диссертации». Скоро эта новация поступит на общественное обсуждение на портале pravo.gov.ru и станет формальным требованием. Сергей Попов, астрофизик, докт. физ. -мат. наук, вед. науч. сотр. ГАИШ МГУ, профессор РАН, прокомментировал это событие в своем блоге в «Живом журнале». Публикуем его пост в авторской редакции для ТрВ-Наука.
Даже те, кто никогда не был в Гаване, видели замечательные ретроавтомобили, на которых катают туристов. Во многом система науки в России вообще и аспирантура в частности напоминают мне эти машины. А попытки министра что-то реформировать — ремонт таких машин.
Можно обсуждать, в какой цвет их красить, можно переставлять руль справа налево. Можно менять обивку то на одном сиденье, то на другом (в зависимости от текущей концепции). Но всё это не имеет отношения к нормальному автопрому или возможности граждан купить современный автомобиль.
Тот факт, что принципиально новые идеи о том, как должна работать аспирантура, появляются спустя всего лишь четыре года после начала реализации предыдущих (да еще с учетом радикальности нововведений), на мой взгляд, говорит о том, что, во-первых, в действиях правительства нет никакой последовательности, преемственности и ответственности, а во-вторых, что всё это мало на что реально влияет (кроме бюрократии — сочувствую коллегам).
Предыдущее решение содержало определенную логику. Система науки в стране работает плохо, мобильность почти нулевая, реальной конкурсности почти нигде нет (не рассматриваем Сколково), в институтах — куча специалистов невысокой (по меркам ведущих стран) квалификации, профессора фактически являются учителями, а не учеными хорошего уровня, и т. п. Быстро поменять ничего не получится, а потому давайте не будем заставлять людей имитировать написание и защиту диссертаций или просто так финансировать систему, где основная масса аспирантов мало что делает, если сравнивать их с коллегами в приличном европейском или американском (японском, австралийском и т. д.) университете, — дадим поэтому аспирантам больше учебной нагрузки да еще бессмысленную педпрактику придумаем. В новом решении я не вижу логики, если рассматривать общий контекст науки в России (а аспирантура — это должно быть больше не про образование, а про науку, в которой новый министр понимает, видимо, меньше).
В короткой перспективе это приведет или к тому, что просто ничего не изменится (ну, будут ругать руководителей за то, что не обеспечили достаточное число защит, но руководители уже привыкли, что их ругают за невыполнение каких-нибудь невыполнимых требований вроде т. н. майских указов президента), или пойдет поток очень слабых защит. В длинной перспективе — ждем следующего министра, который еще что-то радикально изменит.
Основная проблема аспирантуры не в том, что надо философию сдавать или проходить педагогическую практику, а в том, что не работает нормальная система организации науки. Это видно уже по отсутствию, скажем, сколь-нибудь заметного числа китайских-индийских постдоков в России. Это хороший индикатор.
Нормальная, сложившаяся наука формирует запрос на аспирантов (ибо зачем еще идти в аспирантуру, если потом не заниматься наукой или чем-то очень родственным? К слову, у нас довольно часто, особенно среди гуманитариев и примкнувших к ним представителей социо-экономического блока, люди идут в аспирантуру не потому, что потом планируют академическую карьеру).
Будет вменяемый запрос — появятся нормальные правила, чтобы его выполнить. Без этого любые действия министров — это попытки улучшить гаванский «шевроле» 1955 года.
Обсуждение см. https://sergepolar.livejournal.com/3369863.html
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Опыт развитых стран показывает, что г-жа министр не права. Аспирантура НЕ ДОЛЖНА заканчиваться защитой диссертации, если к её окончанию аспирант не набрал достаточный объём материала. Попытка продавить предложенное министром правило (а) повлечёт неизбежную девальвацию диссертаций; (б) приведёт к тому, что во многих случаях диссертацию опаздывающему аспиранту будут писать всем коллективом — чтобы только не подвести кафедру или институт.
В ведущих американских и канадских ВУЗ'ах (чей опыт не следует игнорировать) большинство аспирантов по точным наукам либо сидят на гранте шефа, либо используются для преподавания младшим студентам. С одной стороны, это позволяет аспиранту сносно себя себя содержать несколько лет. С другой стороны, малость доходов стимулирует не тянуть с защитой — но стимулирует не жёстко. Обычно человек с дипломом бакалавра одолевает магистратуру и аспирантуру за 5 — 5.5 лет. Да и 6 лет не считается исключением. Порой требуется и больше времени. Главное, что ни на аспиранта, ни на шефа никто не напирает, и министр образования не дежурит у двери с часами. Знаю случаи, когда человек с уже почти готовой диссертацией нарочно тянул в ожидании, когда подвернётся хорошая постдокторская позиция.
Хочется верить, что эта инициатива Ольги Васильевой застрянет в бюрократических дебрях и будет в итоге спущена на тормозах.