«Копирайт должен быть реформирован»

На мой взгляд, это очень важный и интересный казус. Но здесь надо понимать контекст. Огромная популярность Sci-Hub’а возникла не на пустом месте, а вследствие глубокой неадекватности института копирайта реалиям современного информационного общества. Этот экономико-правовой режим, который отлично работал в XVII–XIX веках и способствовал тогда развитию культуры, сегодня стал ее тормозом. Об этом довольно внятно говорится уже около двух десятилетий (пример см. [1]). Но раньше всегда можно было возразить, что якобы противники копирайта просто хотят на халяву слушать музыку и смотреть сериалы.

Пример Sci-Hub’а, основными пользователями которого стали ученые, показал, что копирайт является узким местом в развитии науки. А наука — это гораздо более важный общественный институт, чем копирайт. Наука лежит буквально в самой основе нашей цивилизации; копирайт же — это лишь вспомогательный инструмент для управления денежными потоками, обслуживающими интеллектуальную деятельность. Если наука и копирайт сошлись в клинче, то нет вопроса, кто должен уступить. Потому что копирайт — для науки, а не наука для копирайта.

Однако копирайт — крайне негибкий инструмент, поддержанный мощнейшим корпоративным лобби и закрепленный самым консервативным юридическим инструментом — международными конвенциями, которые почти недоступны для корректировки демократическим путем. Именно поэтому противодействие копирайту в тех областях, где его проявления особенно вредны, часто носит партизанский характер. Кстати, партизанское сопротивление — гораздо более адекватная метафора антикопирайтного движения, чем морское пиратство. Это именно движение в защиту общественного интереса и за изменение существующих порядков, а вовсе не брутальный грабеж в своекорыстных целях.

И всё же адекватный, вполне социализированный человек, как правило, не пойдет в партизаны. Даже признавая всю несправедливость и неэффективность действующих копирайтных порядков, он постарается как-то приспособиться к ним и достичь успеха, не вступая в конфликт с законом, пусть даже и заведомо плохим. И пока противодействие копирайту носит партизанский характер, здесь многое будет зависеть от людей не вполне адекватных. Это печально, но закономерно.

Многие были глубоко и неприятно удивлены блокировкой, которую наложила на всю Россию создательница Sci-Hub Александра Элбакян. Некоторые даже увидели в этом внутреннее противоречие с ее же собственной миссией: как можно, поставив себе целью обеспечить всем право свободного доступа к важной информации, блокировать кого-то по идеологическим мотивам, а уж тем более по мотивам личной обиды? Но Александра никогда не скрывала своей неприязни к либеральным идеям, к числу которых относится идея прав человека. Она вдохновляется радикальной коммунистической идеологией, которая ставит общественные интересы заведомо выше личных, а революционную волю лидера — выше закона.

«Наказав» целую страну закрытием доступа к научному антикопирайтному коммунизму, она демонстрирует свою силу, набирает политические очки в среде своих идейных приверженцев. В кругу заблокированных пользователей Sci-Hub сразу зазвучала критика в адрес тех, кто «раздражал благодетельницу». Но это так же неправильно, как критиковать журналистов за карикатуры на пророка или женщин за то, что они «провоцируют насильников» мини-юбками. Идея заставить всех людей помалкивать о своих взглядах, чтобы благородный партизан от обиды не забанил всю деревню в качестве коллективной карательной меры, — это не только унизительно и утопично, но и подменяет одно зло (копирайт) другим (идеологической цензурой). Так что вся эта ситуация была во многом предопределена самой природой проекта и партизанским форматом современного противостояния копирайту.

Я считаю, что мы должны выразить признательность Александре Элбакян за то, что она предъявила всему миру яркое подтверждение порочности копирайта как правового и экономического института, и за то, что несколько лет обеспечивала возможность обхода некоторых вредных ограничений этого института. Но вместе с тем мы должны понять, что нельзя строить нормальные общество на неадекватных законах и партизанских инструментах для их обхода.

Эту ситуацию надо рассматривать как мощный сигнал политикам, экономистам, компьютерщикам, социологам, юристам и законодателям о том, что необходимость коренной реформы копирайта назрела и перезрела. Создатели интеллектуальных продуктов, безусловно, имеют право на вознаграждение за свой труд. Но механизм получения этого вознаграждения за счет искусственного ограничения оборота публичной культурной информации безнадежно устарел и должен быть заменен другими механизмами.

Такие механизмы существуют, но они пока недостаточно хорошо исследованы. Во многом это связано с тем, что даже сами такие экономико-правовые исследования встречают сопротивление со стороны копирайтного лобби. Нужно снизить нашу восприимчивость к копирайтной пропаганде и широко исследовать весь спектр альтернативных копирайту правовых и экономических режимов обеспечения интеллектуальной деятельности. Иначе мы обречены всё время зависеть от милости мощных копирайтных стейкхолдеров и эксцентричных антикопирайтных партизан.

Александр Сергеев,

научный журналист

1. https://web.archive.org/web/20020502100359/http://www.iworld.ru/ifree/

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