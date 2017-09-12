ТрВ-Наука обратился к кандидатам в президенты РАН с несколькими вопросами. Публикуем поступившие ответы.

Александр Сергеев, академик РАН, директор Института прикладной физики РАН:

— Не могли бы Вы прокомментировать ситуацию с одобрением только пяти кандидатов из семи на пост президента РАН. Было ли для Вас решение неожиданным и как Вы его восприняли?

— Очевидно, что правительство должно было кого-то отсеять. Принят новый закон с центром тяжести на согласовании кандидатов, поэтому надо было показать действенность закона. В отношении несогласованных кандидатур не думаю, что были какие-то идеологические претензии или желание расчистить путь для какого-то другого претендента. Скорее сработали ограничения по формальным параметрам, хотя что это за параметры, неясно. Надеюсь, сами несогласованные кандидаты об этом знают или хотя бы догадываются.

Роберт Нигматулин, академик РАН, и.о. научного руководителя Института океанологии РАН:

— Не могли бы Вы прокомментировать ситуацию с одобрением только пяти кандидатов из семи на пост президента РАН. Было ли для Вас решение неожиданным и как Вы его восприняли?

— Я ожидал, что правительство одобрит от трех до пяти кандидатур. Я даже допускал, что Правительство одобрит всех семерых кандидатов. Но получилось пять. Получилось, как получилось. Мне трудно комментировать логику, которая была у правительства.

— Как Вы думаете, должна быть разрешена ситуация с выполнением майских указов 2012 года по повышению зарплаты ученых для институтов ФАНО?

— Если фонд заработной платы не будет повышен, то, конечно, такие подгонки наших зарплат, когда их считают не ставкой, а частью ставки, в большой степени профанация. Если ресурсы не будут увеличены, то этой профанацией директоров институтов заставят заниматься, потому что деваться некуда. Но я слышал, что вроде бы в декабре, в последний месяц года, в фонд заработной платы будут добавлены кое-какие ресурсы.

— Звучит версия, что Общее собрание РАН может сорваться из-за нехватки кворума, мол, членкоры и академики не приедут на выборы главы Академии наук. Есть ли у Вас опасения по этому поводу?

— Я слышал о таких опасениях, но я исключаю такой вариант, потому что это будет ужасно. Но если такой вариант получится, и кворум в этот день не соберется, то это прямое указание, чтобы президент Академии наук назначался указом президента РФ. Это значит, что те, кто не пришел, — большая часть Академии — с этим согласны. Но жизнь всё равно будет продолжаться. Но, на мой взгляд, ситуация с нехваткой кворума практически исключается. Члены Академии наук приедут и будут участвовать в выборах.

— Будете ли Вы выступать на публичных мероприятиях с рассказом о Вашей программе?

— Куда меня пригласят, везде приду. Я всем членам Академии наук разослал по электронной почте свою программу. Брошюра с моей программой сейчас рассылается и будет опубликована на сайте Академии наук.

С программами двух кандидатов можно ознакомиться на сайте ТрВ-Наука:

Мой опыт, роль науки. Тезисы программы Р. И. Нигматулина.

Программа кандидата в президенты РАН А. М. Сергеева.



К сожалению, Е. Каблов, Г. Красников и В. Панченко не представили свои ответы нашей газете.

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