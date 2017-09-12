Читаем Бейтса

Герберт Бейтс (Herbert Ernest Bates; 1905–1974) — замечательный английский писатель, мастер новеллы, автор нескольких хороших романов. В Англии он более всего любим как создатель цикла рассказов о «папаше Ларкине» и его семействе.

Бейтса иногда относят к «малым классикам» английской литературы, — это определение довольно удачно передает его место в пантеоне английских прозаиков: достаточно прочитать несколько сборников его рассказов. Проза Бейтса прозрачна и обманчиво проста, — этим английский писатель иногда напоминает Чехова, с которым сами англичане его постоянно сравнивают.

Герберт Бейтс родился в маленьком городке Рашден (Rushden) (графство Нортхэмптон), где почти всё мужское население занималось сапожным делом, а молодые незамужние женщины трудились на обувных фабриках.

Писатель вспоминал, что своим воспитанием он более всего обязан деду по материнской линии, который уже немолодым человеком оставил сапожное ремесло и занялся огородничеством и садоводством. Дед всё это делал как знаток природы и человек, умеющий найти нужные ему сведения в книгах. Сам Бейтс также впоследствии стал хорошим садоводом и даже написал несколько книг о цветах. Прогулки с дедом дали юному Герберту много больше, чем обычная школа, которую он оставил в 16 лет. Некоторое время юноша проработал репортером в местной газете (видимо, этот опыт описан в его романе «Любовь к Лидии»), но ушел оттуда работать на обувной склад, что позволяло ему уделять время работе над своим первым романом. После многих отказов в публикации случилась настоящая удача — когда рукопись Бейтса попала к знаменитому автору и редактору Эдварду Гарнету; тогда Бейтсу было 20 лет.

Излюбленным жанром Бейтса становится небольшой по объему рассказ; рассказы он объединял в сборники, которые пользовались неизменным успехом у читателей. Подлинную популярность Бейтсу принесли рассказы о семействе Ларкин и, конечно, забавный цикл о дядюшке Сайласе.

Замечу, что мне не кажется удачным привычное выражение «английский юмор», поскольку у разных английских писателей юмор бывает совершенно разным. Впрочем, может быть, именно многообразие этой палитры и есть свойство английского юмора? И подлинно английский юмор — это, в частности, уникальная тональность, избранная Бейтсом для рассказов о семействе Ларкин…

Герберт Бейтс, конечно, прежде всего лирик; не потому ли ему так удаются женские образы? Пейзажи его тоже лиричны. Бейтс оставил еще и замечательные мемуары, — увы, мне они были доступны лишь в отрывках. Из романов Бейтса несомненной удачей является «Попутный ветер для Франции» («Fair stood the wind for France»), вышедший в 1944 году.

Писатель счастливо женился в 1931 году, и у него с женой Медж родилось двое сыновей и две дочери. Как известно, проза Бейтса неоднократно экранизировалась. (Например, фильм «The Purple Plain» (1954) о драматической судьбе канадского пилота британских ВВС в ходе Второй мировой войны: Грегори Пек сыграл человека, который потерял жену во время бомбежек Лондона фашистами и жаждет смерти; его бесстрашие поражает однополчан, и новая любовь дает ему силы жить.) При этом особым успехом пользовались именно телеверсии. Самые известные экранизации для ТВ были сделаны уже после смерти писателя в январе 1974 года.

Ревекка Фрумкина

См. сайт о писателе www.hebatescompanion.com

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