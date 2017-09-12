Личность

Читаем Бейтса

Авторские колонки Комментариев нет 157 просм., 157 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Ревекка Фрумкина

Ревекка Фрумкина

Герберт Бейтс (Herbert Ernest Bates; 1905–1974) — замечательный английский писатель, мастер новеллы, автор нескольких хороших романов. В Англии он более всего любим как создатель цикла рассказов о «папаше Ларкине» и его семействе.

Бейтса иногда относят к «малым классикам» английской литературы, — это определение довольно удачно передает его место в пантеоне английских прозаиков: достаточно прочитать несколько сборников его рассказов. Проза Бейтса прозрачна и обманчиво проста, — этим английский писатель иногда напоминает Чехова, с которым сами англичане его постоянно сравнивают.

Герберт Бейтс родился в маленьком городке Рашден (Rushden) (графство Нортхэмптон), где почти всё мужское население занималось сапожным делом, а молодые незамужние женщины трудились на обувных фабриках.

Герберт Бейтс (Википедия)

Герберт Бейтс (Википедия)

Писатель вспоминал, что своим воспитанием он более всего обязан деду по материнской линии, который уже немолодым человеком оставил сапожное ремесло и занялся огородничеством и садоводством. Дед всё это делал как знаток природы и человек, умеющий найти нужные ему сведения в книгах. Сам Бейтс также впоследствии стал хорошим садоводом и даже написал несколько книг о цветах. Прогулки с дедом дали юному Герберту много больше, чем обычная школа, которую он оставил в 16 лет. Некоторое время юноша проработал репортером в местной газете (видимо, этот опыт описан в его романе «Любовь к Лидии»), но ушел оттуда работать на обувной склад, что позволяло ему уделять время работе над своим первым романом. После многих отказов в публикации случилась настоящая удача — когда рукопись Бейтса попала к знаменитому автору и редактору Эдварду Гарнету; тогда Бейтсу было 20 лет.

Излюбленным жанром Бейтса становится небольшой по объему рассказ; рассказы он объединял в сборники, которые пользовались неизменным успехом у читателей. Подлинную популярность Бейтсу принесли рассказы о семействе Ларкин и, конечно, забавный цикл о дядюшке Сайласе.

Замечу, что мне не кажется удачным привычное выражение «английский юмор», поскольку у разных английских писателей юмор бывает совершенно разным. Впрочем, может быть, именно многообразие этой палитры и есть свойство английского юмора? И подлинно английский юмор — это, в частности, уникальная тональность, избранная Бейтсом для рассказов о семействе Ларкин…

Герберт Бейтс, конечно, прежде всего лирик; не потому ли ему так удаются женские образы? Пейзажи его тоже лиричны. Бейтс оставил еще и замечательные мемуары, — увы, мне они были доступны лишь в отрывках. Из романов Бейтса несомненной удачей является «Попутный ветер для Франции» («Fair stood the wind for France»), вышедший в 1944 году.

Писатель счастливо женился в 1931 году, и у него с женой Медж родилось двое сыновей и две дочери. Как известно, проза Бейтса неоднократно экранизировалась. (Например, фильм «The Purple Plain» (1954) о драматической судьбе канадского пилота британских ВВС в ходе Второй мировой войны: Грегори Пек сыграл человека, который потерял жену во время бомбежек Лондона фашистами и жаждет смерти; его бесстрашие поражает однополчан, и новая любовь дает ему силы жить.) При этом особым успехом пользовались именно телеверсии. Самые известные экранизации для ТВ были сделаны уже после смерти писателя в январе 1974 года.

Ревекка Фрумкина

См. сайт о писателе www.hebatescompanion.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , , , , , , , , ,

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 