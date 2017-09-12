Человек феноменальной интуиции

В августе 2017 года исполнилось 75 лет замечательному физику, члену-корреспонденту РАН, докт. физ. -мат. наук, гл. науч. сотр. Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Александру Белавину.

Юбиляр — член Клуба «1 июля», профессор Московского независимого университета, вед. науч. сотр. Лаборатории квантовой физики и информации Института проблем передачи информации РАН. В 2007 году ему была вручена премия им. Померанчука 2007 года.

С поздравлением в его адрес со страниц ТрВ-Наука к нему обращается его друг, соавтор, профессор Принстонского университета, лауреат Премии по фундаментальной физике Александр Поляков. Напомним, что в 2011 году Lars Onsager Prize – премия Американского физического общества в статистической физике – была вручена А. Полякову, А. Белавину и А. Замолодчикову за открытие конформной теории поля.

Выражение «старый друг» с течением времени становится двусмысленным. Мы познакомились с Сашей полвека назад в извилистых коридорах ИТЭФа, и с тех пор наши мировые линии проходили вблизи друг друга. В те годы начиналось то, что сейчас называется «конформная теория поля». Это направление было крайне непопулярным, но Саша сразу же заинтересовался.

Тут проявилась его феноменальная интуиция на важные вещи. Эта интуиция, соединенная с общим талантом, сделала его одним из самых глубоких ученых нашего времени. Современную физику и математическую физику нельзя представить без Сашиных достижений, тут и аномальные размерности, и инстантоны, и интегрируемые модели, и конформная теория и многое другое.

Пару лет назад я приехал в Триест и пошел прогуляться вдоль моря. Какой-то человек вылезал из воды, и я подумал, что он похож на молодого Белавина. Конечно, это он и был, и, когда мы стали обсуждать последние научные новости, оказалось, что Саша — мой молодой друг.

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