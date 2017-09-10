«Климат разбушевался: послесловие»
В четверг, 14 сентября 2017 года, культурно-просветительский центр «Архэ» и газета «Троицкий вариант – Наука» приглашают на лекцию Ирины Делюсиной, палеоклиматолога, сотрудника и лектора факультета наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе (США). Начало лекции — 19.30.
Ее лекция станет продолжением обсуждения, что же происходит с климатом Земли, в чем причины глобального потепления.
На лекции также выступит главный редактор «ТрВ-Наука» Борис Штерн, принимавший активное участие в обсуждении и подготовке статей.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Добровольный орг. взнос (по вашему усмотрению).
Также будет бесплатная прямая трансляция мероприятия (http://arhe.msk.ru/?page_id=4985)
По всем вопросам относительно лекции обращайтесь:
по телефону 8-495-088-92-81
по почте arhe.msk@gmail.com
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Метки: "Архэ", глобальное потепление, Ирина Делюсина, климат, климатология, лекция
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