«Климат разбушевался: послесловие»

В четверг, 14 сентября 2017 года, культурно-просветительский центр «Архэ» и газета «Троицкий вариант – Наука» приглашают на лекцию Ирины Делюсиной, палеоклиматолога, сотрудника и лектора факультета наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе (США). Начало лекции — 19.30.

Ее лекция станет продолжением обсуждения, что же происходит с климатом Земли, в чем причины глобального потепления.

На лекции также выступит главный редактор «ТрВ-Наука» Борис Штерн, принимавший активное участие в обсуждении и подготовке статей.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Добровольный орг. взнос (по вашему усмотрению).

Также будет бесплатная прямая трансляция мероприятия (http://arhe.msk.ru/?page_id=4985)

По всем вопросам относительно лекции обращайтесь:

по телефону 8-495-088-92-81

по почте arhe.msk@gmail.com

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