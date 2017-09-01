Протест Клуба «1 июля» против вмешательства в выборы Президента РАН

1 сентября 2017 года со своим заявлением, посвященным немотивированному отказу в согласовании двух кандидатур в президенты РАН, выступил Клуб «1 июля».

Публикуем текст заявления:

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Распоряжением от 31 августа 2017 года №1875-р Правительство РФ объявило о согласовании только пяти из семи выдвинутых Российской Академией Наук кандидатов на выборы Президента РАН.

Соответствующие полномочия были предоставлены Правительству недавно принятым Федеральным законом №219-ФЗ.

Клуб «1 июля» считает недопустимым никак не мотивированный запрет академикам Алексею Ремовичу Хохлову и Валерию Александровичу Черешневу участвовать в выборах. Распоряжения Правительства должны быть обоснованны и понятны обществу. Клуб предлагает Председателю Правительства сообщить Академии причины своего решения.

Клуб «1 июля»

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Напомним, что 31 августа на сайте Правительства РФ было опубликовано распоряжение от 31 августа 2017 года №1875-р. В нем был представлен список согласованных кандидатов на должность президента Российской академии наук, состоящий из пяти человек. На сайте отмечается, что в соответствии с законодательством согласование Правительством кандидатов на пост главы РАН является необходимым условием проведения выборов президента Академии.

Подписанным распоряжением согласован список кандидатов из пяти человек:

Е.Н.Каблов – генеральный директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», академик РАН;

Г.Я.Красников – генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», академик РАН;

Р.И.Нигматулин – и.о. научного руководителя ФГБУН «Институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук», академик РАН;

В.Я.Панченко – председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», академик РАН;

А.М.Сергеев – директор ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр “Институт прикладной физики Российской академии наук”», академик РАН.

Никакой мотивировки отклонения кандидатур академиков РАН А.Р. Хохлова и В.А. Черешнева представлено не было. Сами кандидаты также отмечают, что никакой мотивировки в отказе в согласовании им лично дано не было. Выборы главы РАН пройдут 25-26 сентября 2017 года, в ходе Общего собрания Академии наук.

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