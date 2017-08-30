Зачем нужен полис КАСКО

В отличие от ОСАГО, страхование КАСКО не является обязательным официально. Но этот полис необходим, если вы желаете надежно защитить себя от угона, повреждения или потери транспортного средства. Например, если кто-то разбил в автомобиле стекло, порезал шины, или же произошло ДТП, возмещение убытков возьмет на себя страховая компания. В противном случае автовладельцу придется за все платить из своего кармана.

Польза КАСКО

Стоимость полиса КАСКО зависит от разных факторов. В первую очередь, это модель автомобиля, его возраст, а также водительский стаж владельца. Принимаются во внимание и другие нюансы. В некоторых случаях стоимость страховки может быть очень солидной. Но это в любом случае гораздо выгоднее, чем платить самостоятельно за ремонт автомобиля или приобретать новый, если ТС станет жертвой автоугонщиков.

Страховыми выплатами покрываются следующие виды ущерба:

Причиненный транспортному средству в результате ДТП.

Утрата автомобиля, его оборудования в результате противоправных действий третьих лиц.

Повреждения, полученные при нападении хулиганов.

Кража отдельных деталей.

Полученный в результате стихийного бедствия (пожар, град, наводнение и т.д.), провала под лед, взрыва.

При оформлении страховки автовладелец может самостоятельно выбрать список рисков, от которых желает себя защитить. Чем меньше рисков прописано в договоре, тем дешевле обойдется полис. Но тем меньше и степень защиты автомобиля.

После оформления полиса вы можете не беспокоиться о непредвиденных расходах, связанных с содержанием автомобиля. Страхование позволяет планировать расходы на длительный период времени.

Стоит ли вообще оформлять КАСКО? Ответ здесь только один – стоит. Достаточно посмотреть на криминальную статистику. Ежедневно автомобили горят, тонут, попадают в аварии, их угоняют, бьют стекла… Конечно, неприятность может случиться с каждым. Но страховка позволяет защититься от материального ущерба.

Оформление каско онлайн – это новая функция, с помощью которой оформить договор и получить полис можно даже не выходя из дому. На сайте компании Intouch вы можете более подробно ознакомиться с условиями КАСКО и других типов страхования, а также задать интересующие вас вопросы специалистам и получить подробные ответы. Помните, что о защите от материальных рисков никто не подумает за вас. Позаботьтесь о своей безопасности самостоятельно и не попадайте в неприятности.

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