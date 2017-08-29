Пробил час: Вруническая академия лженаук (сокращенно ВРАЛ) совместно с Комиссией по борьбе с наукой объявляют о старте первого этапа (полуфинала) 2-й ежегодной премии «Почетный академик ВРАЛ». Этого престижного звания удостаиваются только лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку.

Академия и соответствующая премия учреждены в 2016 году научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и фондом «Эволюция». Академия ВРАЛ по-настоящему народная: кандидатов в академики выбирают читатели научно-популярных ресурсов посредством интернет-голосования, проходящего в сообществах «Антропогенез.ру» в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». Выдвигать кандидатуры могут все желающие. Тематика не имеет значения: фолк-хистори, любительская лингвистика, парапсихология, креационизм, антиГМО, ВИЧ-диссидентство, пирамидиотство или уфоложество — в нашей академии рады всем.

Неподкупное жюри отберет 10 самых популярных кандидатур и 20 сентября опубликует их список в соцсетях, после чего начнется второй тур голосования. В финал выйдет тройка достойнейших, а победитель будет выбран в рамках торжественной церемонии на форуме «Ученые против мифов — 5» 21 октября в Москве. Кому же достанется главный приз — «Грустный рептилоид»? Узнаем в октябре! По имеющейся у нас инсайдерской информации, мероприятие планирует посетить пингвинопитек.

Напомним, что в прошлом году в финал престижной премии вышли математик Анатолий Фоменко и сатирик Михаил Задорнов, а «Грустного рептилоида» и диплом почетного академика получила Ирина Ермакова, главная активистка российского антиГМО движения.

ВНИМАНИЕ: По правилам премии, чтобы новые достойные лица могли проявить себя, в этом году А. Фоменко, М. Задорнов и И. Ермакова в отборочном туре участия не принимают.

Официальная страница премии — http://antropogenez.ru/vral/;

страница в «Фейсбуке» — www.facebook.com/antropogenez/

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