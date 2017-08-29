ВРАЛ-2017
Пробил час: Вруническая академия лженаук (сокращенно ВРАЛ) совместно с Комиссией по борьбе с наукой объявляют о старте первого этапа (полуфинала) 2-й ежегодной премии «Почетный академик ВРАЛ». Этого престижного звания удостаиваются только лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку.
Академия и соответствующая премия учреждены в 2016 году научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и фондом «Эволюция». Академия ВРАЛ по-настоящему народная: кандидатов в академики выбирают читатели научно-популярных ресурсов посредством интернет-голосования, проходящего в сообществах «Антропогенез.ру» в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». Выдвигать кандидатуры могут все желающие. Тематика не имеет значения: фолк-хистори, любительская лингвистика, парапсихология, креационизм, антиГМО, ВИЧ-диссидентство, пирамидиотство или уфоложество — в нашей академии рады всем.
Неподкупное жюри отберет 10 самых популярных кандидатур и 20 сентября опубликует их список в соцсетях, после чего начнется второй тур голосования. В финал выйдет тройка достойнейших, а победитель будет выбран в рамках торжественной церемонии на форуме «Ученые против мифов — 5» 21 октября в Москве. Кому же достанется главный приз — «Грустный рептилоид»? Узнаем в октябре! По имеющейся у нас инсайдерской информации, мероприятие планирует посетить пингвинопитек.
Напомним, что в прошлом году в финал престижной премии вышли математик Анатолий Фоменко и сатирик Михаил Задорнов, а «Грустного рептилоида» и диплом почетного академика получила Ирина Ермакова, главная активистка российского антиГМО движения.
ВНИМАНИЕ: По правилам премии, чтобы новые достойные лица могли проявить себя, в этом году А. Фоменко, М. Задорнов и И. Ермакова в отборочном туре участия не принимают.
Официальная страница премии — http://antropogenez.ru/vral/;
страница в «Фейсбуке» — www.facebook.com/antropogenez/
Связанные статьи
Метки: #236, Facebook, «ВКонтакте», «Ученые против мифов», Анатолий Фоменко, антипремия, Антропогенез, борьба с лженаукой, борьба с мракобесием, ВРАЛ, ГМО, Ирина Ермакова, креационизм, лженаука, ложь, Михаил Задорнов, псевдоистория, фолк-хистори
Уважаемые коллеги!
На указанную премию я хотел бы выдвинуть доктора филологических наук Юрия Леонидовича Мосенкиса, заведующего кафедрой Киевского Национального Университета имени Шевченко. Он «доказал» происхождение украинской мовы от языка древних трипольцев. Он же предложил «расшифровку» Фестского диска. Из ранних его работ особого внимания заслуживает статья “Пеласги й Україна” (1993).
Вот статья из ТрВ, в которой Лев Самуилович Клейн рассказывает о достойном вкладе Мосенкиса в фолк-хистори и любительскую лингвистику:
trv-science.ru/2015/08/11...vorili-tripolcy/
Защитив докторскую по мотивам сделанных им «открытий» и став заведующим кафедрой в ведущем национальном ВУЗ`е, профессор Мосенкис стал воплощением целого направления, бурно развивающегося на нашей былой окраине. Посему, присудив ему премию, уважаемое жюри отдаст дань справедливости не только самому Юрию Леонидовичу, но и целому слою подобных ему «исследователей».
С уважением,
Михаил Эфроимский
«...получается, что Россия — маленькая страна, со всех сторон окруженная огромной Украиной». ©
...Кажется, у нас и своих «достойных» хватает, чтобы жертвовать столь замечательную номинацию соседям.
Максим, Вы лукавите.
Причина Вашего возражения совсем другая.
Причина Вашего предложения тоже не в том, что Вы стремитесь помочь номинаторам, а в том, что ищете повод продекларировать свои политические антипатии в теме, изначально лишенной политической окраски.
Да нет, Максим. Всё куда хуже. Пару дней назад один известный московский журналист и блогер сказал мне, что ТрВ есть газета прежде всего политическая. И научная лишь по форме. Я же счёл его приговор слишком строгим. Спорить не стал, но не согласился.
И тут вдруг подвернулась возможность проверить, прав ли он. Ну я и проверил.
Хорошо, потроллили и убедились, что за политический троллинг сразу не забанили, но редактор не спустил. Значит, газета политическая.
Простите меня, Максим. Я спровоцировал Вас.
В конце концов, это Ваша газета.
И Ваше право проводить в ней ту линию, какую Вы считаете верной.
У украинцев есть собственные конкурсы такого рода, и пожестче
trv-science.ru/2016/12/20...lya-plagiatorov/ — со своими ректорами и министрами. Нам бы собственные авгиевы конюшни расчистить.