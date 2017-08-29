Волк и семеро козлят

Уважаемая редакция!

Некоторые из возвращающихся с дач и морей коллег, сияя свежестью и здоровьем, подходят ко мне и заводят речь о выборах в РАН. Иван, говорят они, ты всё знаешь об этой их Академии, как думаешь, сколько кандидатов будет допущено к выборам? Или так: кого, как ты думаешь, выберут, может, нашего, начнет у них «Истину» внедрять?

Начнем по порядку. Съест ли административный волк кого-то из наших семерых козлят? Не думаю: уж больно эти козлята немолоды. Но даже не в этом дело. Административный барьер введен не для того, чтобы отбраковывать кандидатов в массовом порядке, а для того, чтобы в академической среде поддерживать, как это раньше говорилось, страх божий. А то ведь иного академика колупнешь — чистой воды карбонарий. Поэтому волк наш есть никого не будет. Так, понюхает, проверит на предмет благонадежности, глянет на кого-то недобрым взглядом для порядка, но трогать не станет: шума много, а толку мало, о чем ниже.

Выберут ли нашего, обучит ли он академическую публику «Истине»? Я, безусловно, исключительно хорошо и почтительно отношусь к Алексею Ремовичу Хохлову, верному соратнику моего любимого ректора. Однако мы, ученые, должны смотреть правде в глаза и делать правильные выводы, как бы они ни были горьки. И в этом случае пасьянс раскладывается легко.

Чужаков академическая публика не жалует, поэтому Хохлов, равно как и Каблов с Красниковым, никаких шансов не имеет — барин должен быть из своих. Далее. Черешнев и Нигматулин, прямо скажем, не слишком молоды — за семьдесят. Старше прочих. Поэтому выбор такого кандидата будет откровенным игнорированием запроса властей, ожидающих омоложения руководства РАН. А игнорирование запросов высшего руководства, как мы помним на примере Владимира Евгеньевича Фортова, пустившего чиновников в академики, ничем хорошим не заканчивается.

Итак, остаются у нас два кандидата из академической среды: Владислав Яковлевич Панченко и Александр Михайлович Сергеев. Первый — руководитель крупного фонда, «питомец гнезда Ковальчукова», второй — бывший член протестной группы «1 июля». Дальше пояснять нужно или сами всё поймете?

Нет, конечно, нельзя недооценивать способность РАН кипеть и бузить. Поэтому приняты надлежащие меры: в большую Академию еще четыре года назад ввели пятую и даже — для верности — шестую колонны. Этим академикам свое начальство доходчиво объяснит, как нужно голосовать, и проголосуют они правильно.

Есть, конечно, вечно недовольные, которым избрание Владислава Яковлевича претит категорически. Но я не из их числа: не так давно я писал в мою любимую газету, что это будет самый оптимальный выбор для той миссии, которую, на мой взгляд, должен реализовать новый президент РАН — для ее ликвидации.

Не спешите шуметь, я уже слышал от некоторых своих коллег критические замечания по поводу моей колонки: дескать, Академия нужна не для того, чтобы начальству проблем не создавать, и вообще, не Путин ее основал — не ему и закрывать.

Увы, коллеги мои дорогие, проблема не только в помехах, которые создает Академия высшему руководству страны. Проблема и в самих академиках. Это когда-то, лет 40–50 назад, Академия была средоточием великих умов. В ее рядах состояло несколько нобелевских лауреатов, руководители советских космического и ядерного проектов и т. д. А нынче там только один нобелиат, да и тот в крайне преклонном возрасте…

В общем, уже довольно давно РАН превратилась в косную структуру, не только не способную к самореформированию, но и плохо поддающуюся реформированию сверху. В организационном плане академики в массе своей способны только рассказывать друг другу о своих достижениях да раздавать себе любимым премии и медали, с тоской вспоминая о делах давно минувших дней.

Академия изжила себя! Теперь она не более чем гиря на ногах российской науки, мешающая ей идти вперед семимильными шагами — развивать цифровую экономику и инновационно-конвергентные технологии, вырабатывать ответы на большие вызовы и малые хозяйственные нужды. Гиря, которую нужно аккуратно, по просьбам трудящихся, сбросить.

Ваш Иван Экономов

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