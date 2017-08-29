Предшественник евро
В 1803 году, введя в обращение новую денежную единицу — золотой франк, Наполеон I установил не только содержание в нем золота (0,290322 г), но и соотношение цены золота и серебра (1:15,5). Через шестьдесят с небольшим лет это соотношение было принято в созданном Францией, Бельгией, Италией и Швейцарией Латинском монетном союзе (ЛМС). Соглашение о создании союза было подписано 23 декабря 1865 года и вступило в силу 1 августа 1866 года.
Страны договорились чеканить стандартные по весу и пробе золотые и серебряные монеты с тем, чтобы обеспечить их взаимозаменяемость. Была также ограничена чеканка серебряных монет низких номиналов, которые в предыдущие годы создавали проблемы. Дело в том, что приток золота из Калифорнии и Австралии в 1840-х годах увеличил относительную стоимость серебра, после чего разменные серебряные монеты европейских стран, цена металла в которых стала превышать номинал, стали исчезать из обращения. Правительства отреагировали чеканкой монет более низкого веса и качества, но это разбалансировало монетные системы друг относительно друга: монеты лучшего качества скупали и переплавляли. В частности, соседи Италии страдали от низкопробных (83,5%) монет, введенных в обращение в 1863 году и практически не отличавшихся по виду от высокопробных (90%) монет 1861–1862 года, а во Франции с 1864 года было запрещено обращение швейцарских монет, отчеканенных из серебра еще более низкой пробы (80%). В конце концов Франция также понизила пробу серебра монет наполовину, один и два франка до 83,5%, сохранив пробу пятифранковых монет (90%); притом на вид эти монеты были очень похожи.
2. Швейцария. 1 франк образца 1860–1863 годов (5 г, 80% серебра)
3. Италия, Виктор Эммануил II. 1 лира образца 1863–1867 годов (5 г, 83,5% серебра)
4. Франция, Наполеон III. 1 франк образца 1862–1870 годов (5 г, 83,5% серебра)
Договор о создании Латинского монетного союза узаконил сложившуюся практику. Приняв за основу французский франк со сложившимся соотношением золота и серебра (0,290322 г золота, 4,5 г серебра), договор предусматривал чеканку серебряной монеты по французской норме. К договору в скором времени присоединилась Греция, ряд стран (Испания, Румыния, затем Колумбия, Венесуэла, Сербия, Болгария и др.) выполняли договор без формального присоединения. Австро-Венгрия, не признававшая биметаллизм, по отдельному договору с Францией чеканила часть своих золотых монет по стандарту франка. В «Википедии» можно посмотреть галереи монет, отчеканенных в системе ЛМС; все они похожи: портрет правителя на одной стороне и герб — на другой; в республиках вместо правителя изображали Свободу (в Швейцарии) и Симона Боливара (в Венесуэле).
5. Франция, Наполеон III. 5 франков образца 1861–1870 годов (25 г, 90% серебра)
6. Франция, Наполеон III. 5 франков образца 1862–1869 годов (1,6129 г, 90% золота)
7. Австрия, Франц-Иосиф I. 4 флорина / 10 франков образца 1870–1892 годов (3,2258 г, 90% золота)
8. Венесула. 5 боливаров образца 1879–1936 годов (25 г, 90% серебра)
Присоединение к ЛМС рассматривали также Великобритания и США. В США были даже выпущены пробные монеты достоинством в 1 стеллу (4 долл.), однако их вес и проба отличались от стандарта ЛМС. Конгресс отверг эту инициативу, но несколько сотен отчеканенных монет были проданы членам Конгресса по цене металла. Вскоре, когда такие монеты обнаружились в ожерельях обитательниц фешенебельных вашингтонских публичных домов, разразился пикантный скандал.
10. США. 1 стелла / 4 долл. 1879 года (7 г, 85,7% золота, 4,3% серебра)
Великое герцогство Финляндское, входившее в состав Российской империи, чеканило золотые (но не серебряные) монеты по стандарту ЛМС с 1878 года. В России стандарт ЛМС был фактически введен с реформой графа Витте 1885–1887 годов. В результате в 1897 году была отчеканена серия монет в 5, 7½, 10, 15 руб., эквивалентных по весу и пробе 13⅓, 20, 26⅔, 40 франкам.
В 1902 году была выпущена монета необычного номинала 37½ руб. / 100 франков. Видимо, она использовалась для подарков; во всяком случае, ни в обращении, ни в свободной продаже ее не было; сейчас ее стоимость на аукционах составляет от 3 млн руб. В 1990 году на Ленинградском монетном дворе оригинальными штемпелями была выпущена серия новоделов из позолоченного медно-никелевого сплава. Их тираж составил 50 тысяч; они отличаются не только весом, но и дополнительной буквой «Р» (реплика), выполненной другим шрифтом.
Кстати, стофранковые вес и пробу имела регулярно чеканившаяся в то время монета в 2½ империала / 25 руб., рублевый номинал которой, если исходить из содержания золота, был в полтора раза завышен относительно всей серии 1897 года. Таким образом, вопреки надписи на монете, империал приравнивался уже не к десяти (как на старте реформы, в 1895–1897 годах), а к 15 руб.
11. Финляндия. 10 марок образца 1878–1913 годов (3,2258 г, 90% золота)
12. Россия, Николай II. 15 руб. 1897 года (12,9 г, 90% золота)
Биметаллическая система оказалась неустойчивой. К 1873 году цена серебра резко понизилась. Возникло искушение зарабатывать на чеканке серебряных монет. Чтобы противодействовать этому, члены ЛМС ограничили чеканку полновесных серебряных монет, а потом и полностью отказались от нее, фактически перейдя с 1878 года на золотой стандарт. Нарастали и экономические противоречия между государствами-участниками. Крупные страны, в первую очередь сама Франция и Италия, злоупотребляли выпуском банкнот, фактически финансируя свои текущие операции за счет мелких государств; договор оказался невыгоден южноевропейским аграрным странам (Греция, Италия); Папская область жульничала на пробе мелких серебряных монет (их запрещали во Франции в 1870 году), Греция — на золотых (она была исключена из ЛМС в 1908 году, но принята обратно в 1910-м).
13. Россия, Николай II. 37 руб. 50 коп. / 100 франков 1902 года (32,26 г, 90% золота)
14. Россия, Николай II. 2½ империала / 25 руб. образца 1896–1908 годов (32,26 г, 90% золота)
15. Фрагменты оригинальной монеты 37½ руб. / 100 франков и новодела 1990 года
16. Греция, Георг I. 50 драхм 1876 года (16,12903 г, 90% золота, 10% меди)
Формально ЛМС был распущен только в 1927 году. По иронии судьбы последние монеты, отчеканенные по нормам ЛМС, — это как раз швейцарские серебряные монеты номиналом от половины франка до двух франков: их чеканили до 1967 года. Впрочем, Австрия до сих пор чеканит инвестиционные золотые монеты в 4 и 8 гульденов по стандарту ЛМС. А серебро совсем подешевело: современная цена металла в серебряном пятифранковике ЛМС — €1,93, в золотом — €50,90.
М. Г.
1. Bae K. -H., Bailey W. The Latin Monetary Union: Some Evidence on Europe’s Failed Common Currency // Review of Development Finance (2011), Vol. 1, рp. 131–149. www.sciencedirect.com/science/journal/18799337
2. Смирнов М. И. Изготовление новоделов на Санкт-Петербургском монетном дворе // Нумизматика (2011), № 1 (28), сс. 37–39.
3. Numista (фотографии монет).
4. «Википедия» (рисунки).
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