Поколение Z: как дети нулевых изменят рынок труда

Компания Universum продолжает исследовать поведение представителей различных поколений на рынке труда. Новый проект – «Поколение Z взрослеет» касается молодых людей 1996 – 2000 годов рождения. Большинство из них – студенты, но некоторые уже делают свои первые шаги по карьерной лестнице.

Кое-какие прогнозы для трудового рынка можно сделать уже сейчас. Так, многих представителей этого поколения (60 %) интересует возможность осваивать специальность на рабочем месте, не дожидаясь получения диплома о высшем образовании.

Закончить вуз твердо намерены 15 % молодых людей. В США такая ситуация может быть связана с высокой стоимостью обучения и необходимостью многолетней выплаты кредита. В России распределение иное – учиться на работе хотят 24 % респондента, а 48 % рассматривают этот вариант лишь как один из возможных.

Около 53 % респондентов опасаются, что не смогут найти работу, соответствующую их личным особенностям. Основные страхи наших молодых соотечественников – неспособность справиться с поставленными задачами, отсутствие перспектив для развития, а также разрушительное смешение рабочих и профессиональных вопросов. Об этих опасениях рассказали 37 % 36 % и 32 % опрошенных.

Несмотря на представления о большой разнице в ценностях и конфликтах поколений, первые приоритеты поколения Z мало отличаются от пожеланий X-ов (людей 60-ых – 80-ых годов рождения). Для обеих групп важен высокий заработок и интересность задач. Первый параметр отметили 87, 2% «иксов» и 84, 9 % «зет», второй – 60 % «иксов» и 63,5 % «зет».

При этом, согласно исследованиям GorodRabot.ru, молодых людей больше интересует престиж должности, возможность карьерного роста и профессионального развития (по этим параметрам разрыв со старшим поколением составляет 6,4 %, 8,4 % и 9,1 %). Кроме того, молодежь не слишком требовательна к комфортным условиям труда: этот момент важен для 29 % (среди поколения X этот параметр набрал 42 %).

А вот желание решать творческие и разнообразные задачи у разных поколений почти одинаковое: этот пункт важен для 16 % «Х» и 16,3 % «Z».

Такие различия часто становятся поводом для стереотипов и навешивания ярлыков: миллениалы представляются амбициозными всезнайками, ожидающими быстрого карьерного роста и всеобщей поддержки в их «поисках себя». Конечно, такие молодые люди существуют, но слишком смелые обобщения критикуются многими специалистами.

Одна из них – консультант по развитию талантов Oracle Джессика Кригель. В своей колонке для Forbes она ссылается на Джин Твендж, доктора философии и специалиста по проблемам поколений. Результаты многих исследований позволяют заключить, что представления о разнице поколений бывают преувеличены: например, у Х и Z одинаковый уровень потребности в социальном одобрении — один из самых низких за более, чем 80-летнюю историю наблюдений.

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