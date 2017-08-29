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ТрВ №17 (236) за 2017 г.: Инопланетяне в аудитории

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 236 от 29 августа 2017 года в PDF

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Анонс номера

Великое путешествие «Вояджеров»
длиной в 40 лет и десятки миллиардов километров — стр. 4–5

В освоении Луны нельзя медлить
Наталия Демина беседует с директором ИКИ РАН Львом Зелёным — стр. 8–9

Ненаписанный роман
Иркутский журналист Владимир Демчиков рассказывает о трагической судьбе драматурга Александра Вампилова — стр. 10

Притчи про медведей и летающих лыжников
«Гамбургский счет» Ольги Орловой с академиком Александром Сергеевым, кандидатом в президенты РАН, — стр. 11, 16

Об обмане публики
при популяризации достижений науки рассказывает Михаил Фейгельман — стр. 13

Злато-серебро Латинского монетного союза
Очередные «Деньги» посвящены предшественникам евро — стр. 14

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