ТрВ №17 (236) за 2017 г.: Инопланетяне в аудитории
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 236 от 29 августа 2017 года в PDF
Анонс номера
Великое путешествие «Вояджеров»
длиной в 40 лет и десятки миллиардов километров — стр. 4–5
В освоении Луны нельзя медлить
Наталия Демина беседует с директором ИКИ РАН Львом Зелёным — стр. 8–9
Ненаписанный роман
Иркутский журналист Владимир Демчиков рассказывает о трагической судьбе драматурга Александра Вампилова — стр. 10
Притчи про медведей и летающих лыжников
«Гамбургский счет» Ольги Орловой с академиком Александром Сергеевым, кандидатом в президенты РАН, — стр. 11, 16
Об обмане публики
при популяризации достижений науки рассказывает Михаил Фейгельман — стр. 13
Злато-серебро Латинского монетного союза
Очередные «Деньги» посвящены предшественникам евро — стр. 14
Связанные статьи
Метки: #236, trv, Архив, газета, Максим Борисов
Добавить комментарий