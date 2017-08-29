Не всяк тот охотник, кто в рог трубит (о системе присуждения ученых степеней)

Вновь обратиться к теме подготовки кандидатов и докторов наук в российской науке после опубликования статьи [1] нас заставило неординарное событие. Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 11 мая 2017 года за № 553. Информацию об этом событии можно найти в статье сотрудника Высшей школы экономики Григория Юдина в ТрВ-Наука [2]. Несколько десятков отечественных университетов и институтов получат право присваивать ученые степени без контроля Высшей аттестационной комиссии (ВАК). До этого таким правом обладали только диссертационные советы МГУ и СПбГУ. В том же номере газеты приведены два отклика на эту статью представителей ВАК: члена Президиума ВАК математика Виктора Васильева и члена экспертной комиссии ВАК биомеханика Андрея Цатуряна [2, c. 3].

По мнению Г. Юдина, постановление № 553 является революционным, так как затрагивает важнейшие вопросы аттестации научных кадров. Автор [2] считает, что научные организации станут больше заботиться о своей репутации. Это будет способствовать решению давно обсуждаемой проблемы купленных и ворованных диссертаций. Важна также отмена стандартизации процесса аттестации. Каждая организация будет сама устанавливать процедуру и правила присуждения ученых степеней. Отпадет необходимость в авторефератах и пр. Таким образом, запускается процесс реформирования существующей системы присуждения ученых степеней. Конечно, возникают опасения, что устранение государственного контроля приведет к росту числа липовых диссертаций. Однако по мере выявления диссертационных советов, замеченных в этих делах, спрос на выдаваемые ими дипломы будет падать.

Отмеченные выше отклики на статью Г. Юдина не столь оптимистичны. Опасность видится в расширении процесса подготовки и защиты заказанных за деньги диссертаций. Действительно, активность диссертационных советов по рассмотрению трудов с масштабными и некорректными заимствованиями благодаря работе Диссернета, ВАК и Минобрнауки заметно снизилась. Теперь же появится возможность вернуться к прежней деятельности, сулящей немалые доходы. Вероятно, адаптация к новым условиям не будет долгой. Многие диссертационные советы имеют в своем составе членов (авторов, научных руководителей, оппонентов и пр.), причастных к деятельности такого рода.

По нашему мнению, во многих рекомендациях по реформированию системы присуждения ученых степеней, в том числе в постановлении № 553, не используется системный подход. Не рассматриваются многие факторы, влияющие на процесс присуждения. Нам известна одна публикация известного науковеда (ныне покойного) Г. С. Хромова, выполненная с применением системного подхода [3]. Настоящая публикация — шаг в этом направлении. Здесь обсуждаются два фактора: (1) изменение положения соискателей в случаях успешной защиты; (2) оценка индивидуальных успехов соискателей.

Рассмотрим первый фактор. Уже в первом постановлении 1934 года отмечено, что обладание ученой степенью дает преимущественное право при занятии соответствующих должностей. В 1957 году были введены доплаты за ученые степени. Последствия не замедлили cказаться. Вот как об этом сказано в книге Миндели Л. Э. и Хромова Г. С.: «Естественное стремление к профессиональному успеху всё более подменялось соображениями формальной карьеры, с необходимостью включавшей защиту сначала кандидатской, а затем докторской диссертаций» [4, с. 101].

К 1985 году за 50 лет функционирования государственной системы аттестации научных работников в СССР было подготовлено около 460 тыс. кандидатов и 44 тыс. докторов наук. В дальнейшем произошло взрывное увеличение численности ученых высшей квалификации. С 1994 по 2008 год число кандидатов наук возросло (округленно) на 300 тысяч, докторов наук — на 55 тысяч. И это в условиях кризиса отечественной науки, сопровождавшегося уменьшением числа научных сотрудников, снижением вклада отечественной науки в мировые информационные потоки и пр. Многие ученые, в том числе работники фундаментальной науки, в условиях кризиса озаботились укреплением своего служебного положения и перспективами увеличения служебных окладов. Поэтому они в массовом порядке мобилизовали свои прежние наработки для подготовки диссертаций. Ко всему прочему это сопровождалось и падением требовательности к качеству диссертаций со стороны диссертационных советов. Вот фрагмент из упомянутой выше кннги Миндели Л. Э. и Хромова Г. С.: «Эту парадоксальную картину трудно истолковывать иначе, как свидетельство нараставшей инфляции ученых степеней. Признаки такой инфляции стали проявляться еще в 1970-е годы. Уже тогда защиты диссертаций начали походить на формально-бюрократические спектакли, вынужденно сопровождавшие научную жизнь, но всё менее значимые для развития собственно науки» [4, с. 210].

Неудивительно, что появились люди, желающие приобрести ученые степени за деньги. Справедливо суждение: «…в современной науке звания, отличия и всяческие титулы ценятся высоко и используются наподобие воинских званий. В установившейся научной среде им сопутствует негласная, но вполне ощутимая иерархия авторитетов и, соответственно, прав, возможностей и мелкой власти» [3, c. 41–42].

В нашем архиве имеется статья 1999 года с данными о стоимости подготовки кандидатских диссертаций «под ключ» по ряду гуманитарных дисциплин. Минимальная цена — 1500–2000 долл. США для диссертаций по педагогическим наукам. Наиболее дорогие диссертации — по юридическим наукам, от 8000 до 20 тыс. долл. [5]. А ведь подготовка и продажа диссертаций началась гораздо раньше. Поэтому не вызывает удивления информация о «торговой» деятельности диссертационных советов во многих городах страны.

В деле выявления продаж диссертаций под/на заказ и «под ключ» прогресса нет. Как выявить диссертации, сделанные под заказ и на хорошем научном уровне? Уже отмечались трудности в решении этой проблемы. А масштаб продаж впечатляет. По некоторым данным, выявлено более полумиллиона предложений по написанию, продаже и защите диссертаций. Предложений с изготовлением «продукта под ключ» поменьше в несколько раз, но всё равно счет идет на десятки тысяч [1, 6].

Что касается оценки индивидуальных успехов соискателей, то это достигается привлечением экспертных и наукометрических подходов. Постепенно внедряются соответствующие процедуры в фундаментальных исследованиях, основанные на их гармоничном применении. Большие надежды возлагались на наукометрию, позволяющую избегать субъективных предпочтений. Но появилась опасность некритического применения количественных методов. О трудностях такого рода предупреждали еще основоположники наукометрии. Сошлемся на две публикации на эту тему. Первая публикация представлена известным специалистом по наукометрии С. Д. Хайтуном. Он считает, что наукометрия в принципе неприменима для индивидуальной оценки ученых. Наукометрические индикаторы в этой задаче обладают низкой валидностью, и поэтому оценки имеют ярко выраженный стохастический характер [7]. В другой публикации специалиста по управлению качеством проф. Ю. П. Адлера делается такой вывод: оценка работы ученого не только не имеет смысла и некорректна, но еще и научно несостоятельна [8]. Здесь применим закон Гудхарта. Когда социальный или экономический показатель используется для проведения социальной или экономической политики, он перестает быть достойным доверия показателем. Правда, в работе [8] допускается анализ цитируемости для самооценки, но не для решения карьерных, имиджевых и аналогичных задач.

Актуальна критика плохо обоснованных случаев применения наукометрии. Примером может служить использование количественных индикаторов для оценки индивидуальных успехов ученых в Московском государственном университете [9]. Это насаждаемое сверху в административном порядке применение наукометрии. Ясно, что потребуются дополнительные усилия для устранения образующихся здесь «завалов».

Перед выдвижением рекомендаций по уменьшению негативного влияния отмеченных факторов сделаем два замечания. Ранее декларировалась самостоятельность научных организаций при разработке правил и условий присуждения ученых степеней. Можно предсказать, что это приведет к появлению дополнительных правил и условий. Наши рекомендации могут совпасть с рекомендациями других организаций. Могут быть выдвинуты и более привлекательные предложения. Поэтому предлагаемый вариант рекомендаций стоит рассматривать как один из множества вариантов для дальнейших обсуждений. Второе замечание — призыв к осторожности при введении новых правил. Сначала новые правила стоит вводить для нескольких научных коллективов в экспериментальном режиме. Анализ результатов эксперимента покажет преимущества и недостатки новых вариантов.

Первое предложение — основать новый научный фонд с присуждением грантов научным коллективам, отличившимся эффективной научной деятельностью обладателей ученых степеней. Принципиальное отличие от существующей системы состоит в оценке успехов работы коллективов исследователей в некотором временном диапазоне после получения ученой степени, а не к моменту защиты диссертаций. Наличие большого числа научных фондов — одно из непременных условий эффективного развития фундаментальной науки. В этом случае отечественная система аттестации научных кадров, очевидно, приблизится к американской системе подготовки Ph. D. Там не требуется получение значимых научных результатов при получении ученой степени. Это завершающий этап подготовки специалиста, способного к самостоятельным научным исследованиям [3]. Очевидно, полезно и ранжирование научных коллективов по «карьерной отдаче» специалистов с учеными степенями. Здесь имеет смысл воспользоваться большой информацией по ранжированию ведущих университетов мира. Из нескольких глобальных рейтингов университетов мира можно выбрать индикаторы и их вес, с помощью которых и выполняется ранжирование [10]. В итоге будут получены два списка: успешные организации; прочие организации. Из лучших организаций-аналогов следует отобрать практику использования стандартов, технологий и методов работы (бенчмаркинг). Прочие организации потребуют дополнительного анализа для выявления причин, затрудняющих их попадание в первый список.

Второе предложение относится к оценке индивидуальных успехов научных сотрудников. Здесь основными выступают экспертные процедуры. Это отмечается и в книге Г. С. Хромова: «Докторами в западной науке становятся обычно очень молодые люди, дальнейшая профессиональная судьба которых всецело зависит от их реальных достижений, воплощающихся в виде авторитета в научной среде. Они могут приобретать международную известность и имя, приглашаться в оргкомитеты конгрессов и симпозиумов, в лекционные поездки, продвигаться по служебной лестнице, получать престижные стипендии, научные премии и прочие награды» [3, с. 52].

За границами нашего рассмотрения остаются и другие факторы, влияющие на аттестацию научных кадров. Это, например, состав и квалификация членов диссертационных советов, консерватизм исследовательской тематики, большие затраты труда и времени исследователей высокой квалификации на оппонирование, участие в работе диссертационных советов, экспертных советов и пр. Полезно собирать и анализировать информацию по влиянию этих факторов с последующим выдвижением соответствующих рекомендаций.

Юрий Грановский,

канд. хим. наук, до апреля 2015 года — науч. сотр. химфака МГУ

1. Грановский Ю. В. «…но кандидатом быть обязан!» // ТрВ-Наука № 2 (221) от 31 января 2017 года, с. 6.

2. Юдин Г. Наука справится сама // ТрВ-Наука № 10 (229) от 23 мая 2017 года, с. 2.

3. Хромов Г. С. Наука, которую мы теряем. — М.: Космосинформ, 1995.

4. Миндели Л. Э., Хромов Г. С. Научно-технический потенциал России: в 2 ч. Ч.2. — М.: Институт проблем развития науки РАН, 2011.

5. Савин А. Диссертации оптом и в розницу // Известия, 13 октября 1999 года, с. 7.

6. Грановский Ю. В. Подготовка кандидатов и докторов наук // В печати.

7. Хайтун С. Д. Жертва культа карго // Политическая концептология, 2014, № 3, с. 208–211.

8. Адлер Ю. П. «Оцифрованный» ученый // Науковедческие исследования, 2015: Сборник научных трудов. Центр научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН. Отв. ред. Ракитов А. И. — М., 2015, с. 126–138.

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