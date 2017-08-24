Укладка напольной плитки: советы мастеров

Виниловая плитка напольная – относительно новый, но уже ставший довольно популярным материал. Он прочен, долговечен, красивый и прост в уходе. И это еще далеко не все преимущества плитки на основе винила. Благодаря своим положительным качествам она и завоевывает симпатии людей, желающих обновить пол в своей квартире. Поговорим немного о том, как правильно работать с плиткой, чтобы пол был уложен идеально.

Подготовка помещения

Прежде чем приступать непосредственно к укладке плитки, необходимо подготовить для этого обрабатываемую поверхность. Вот что при этом желательно учесть:

• Проверьте пол на предмет дефектов. Все трещины, неровности, ямки, отслоившиеся части покрытия должны быть устранены. Ровная поверхность – первоначальное условие для получения красивого пола. Все неровности будут заполнены клеем, что приведет к его перерасходу. Поэтому ямки и прочие дефекты лучше зашпаклевать. Не лишним будет и прогрунтовать пол.

• Убедитесь, что обрабатываемая поверхность не прогибается. Она должна быть достаточно жесткой. При необходимости под плитку укладывают доски, фанеру.

• Удалите лакокрасочное покрытие и жировые следы, пыль, грязь. Поверхность должна быть идеально чистой.

• Плитке нужно дать постоять в помещении 1-2 суток, при температуре 18-24°С. Это необходимо для адаптации материала. Плитку при этом следует разложить стопками небольшой высоты на полу.

Советы по укладке

Теперь переходим к работе с плиткой. Вот что рекомендует делать интернет-магазин «Дом пробки» :

• Внимательно изучайте инструкцию на упаковке клея. Неопытным ремонтникам не рекомендуется наносить клей на большую площадь плитки, чтобы он не застыл раньше времени.

• Начинать укладку лучше от центра комнаты, с дальнего от входа участка.

• Наносите разметку на лицевую часть плитки, чтобы отрезать ее правильно.

• Делайте шаблоны из плотного картона для тех участков плитки, которым придется огибать мебельные углы, дверные косяки, пороги, трубы.

• Плитку можно резать обычным канцелярским ножом. Но материал довольно плотный, так что желательно иметь под рукой еще 1-2 запасных ножа.

• Нельзя допускать попадания воздуха под плитку. После завершения укладки пройдитесь по ней мягким валиком несколько раз, чтобы выпустить воздух.

Покупайте примерно на 10% больше плитки, чем нужно по расчетам. Даже опытные строители допускают ошибки. А запас позволит не бежать в магазин в самом разгаре замены полов.

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