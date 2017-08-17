Обращение ОНР к Президенту РФ о недовыполнении «майских указов»

16 августа 2017 года Общество научных работников отправило Президенту РФ Владимиру Путину обращение с информацией о недофинансировании фундаментальных исследований и о недовыполнении «майских указов». Публикуем текст письма (скачать в *.pdf формате).

Межрегиональное Общество научных работников (ОНР)

E-mail: onr@onr-russia.ru http://onr-russia.ru/

Исх. № 17-07 от 16.08.2017

Президенту Российской Федерации

Путину В.В.

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103132, Москва, Старая пл., д. 4

Уважаемый господин Президент!

В настоящий момент происходит формирование проекта федерального бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, который должен обеспечить выполнение Ваших «майских указов», в частности, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 о необходимости доведения внутренних затрат на научные исследования и разработки до 1,77% ВВП.

Однако затраты на научные исследования и разработки не достигли означенных Вами значений: вместо требуемых 1,77% от ВВП они составляют всего лишь 1,13%.

В связи с этим Совет Межрегионального общества научных работников просит Вас обратить внимание Правительства РФ на необходимость выполнения Указа Президента РФ № 599 в полном объёме и, в частности, поднять в 2018 году финансирование фундаментальных исследований за счёт средств федерального бюджета до 0,22% ВВП.

Принято 16.08.2017 на Заседании Совета ОНР №5 (62)

Сопредседатели Совета ОНР

Доктор физико-математических наук,

ведущий научный сотрудник

Специальной астрофизической обсерватории РАН А.В. Моисеев

Доктор биологических наук,

Ведущий научный сотрудник

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН А.А. Оскольский

Доктор технических наук,

Заведующий лабораторией

Института проблем машиноведения РАН А.Л. Фрадков

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Контактный адрес: 199178, С. -Петербург, Большой пр. В.О. ИПМаш РАН, А.Л. Фрадкову

e-mail: onr@onr-russia.ru

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