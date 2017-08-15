Заявление Совета межрегионального Общества научных работников (ОНР)
Совет ОНР поддерживает обращение общего собрания трудового коллектива Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН к руководству ФАНО России, правоохранительным органам РФ, средствам массовой информации, российской и мировой общественности, в котором выражается решительный протест против действиям ФГУП «Управление служебными зданиями», находящегося в ведении ФАНО России, в связи с незаконным выселением из здания по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2. Совет ОНР также выражает обеспокоенность появившимися в СМИ сведениями о попытках переместить на окраины Санкт-Петербурга ряд научных организаций РАН, находящихся на Стрелке Васильевского острова в центре города.
Нарушение нормального режима работы научных организаций, а тем более их выселение и переезд вынуждают ученых на длительный срок прервать свою исследовательскую деятельность, затрудняют выполнение их обязательств перед грантодателями, а также в рамках внутренней и международной научной коллаборации. Всё это наносит серьезный ущерб конкурентоспособности российской науки и в конечном счете международному авторитету страны. Каждый переезд связан с огромными затратами, которые лучше направить на иные цели – в том числе на нужды самих научных организаций. Кроме того, работа в удаленных районах для многих ученых может оказаться неприемлемой, поскольку потребует дополнительных временных и транспортных затрат, что может разрушить сложившиеся творческие связи между научными организациями и вузами.
Не следует забывать и о том, что академические институты значимы не только как научные учреждения, но и как важнейшие культурные центры. С ними связаны крупные библиотеки (такие как библиотека ИНИОН), уникальные музеи (Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева), коллекции и архивы, представляющие собой национальное достояние нашей страны. Само присутствие научных институтов во многом определяет сложившуюся городскую среду, и их переезд из исторического и туристического центра нанесет нашим крупнейшим городам и имиджу России существенный урон.
Наконец, пренебрежительное отношение властей к просьбам и требованиям самих ученых несет непоправимый ущерб престижу науки в глазах молодежи и сводит на нет попытки вывести российскую науку на передовые позиции в мире.
Совет ОНР считает, что руководство страны обязано прислушаться к мнению ученых и пойти навстречу их требованиям о создании условий для продуктивной научной работы.
Принято 10.08.2017 на заседании Совета ОНР № 5 (62).
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