На далеком жарком юге. Заметки с XIX Международного ботанического конгресса

Международные ботанические конгрессы — крупнейшие события в нашей науке. Традиция таких широких форумов сохраняется не во всех биологических дисциплинах: например, международные зоологические конгрессы уже давно не проводятся. Ботаники же сохраняют такую традицию, несмотря на наличие многочисленных научных мероприятий, посвященных более узким темам. Значит, надо…

XIX Международный ботанический конгресс проходил 23–29 июля в Шэньчжэне — городе, возникшем за последние десятилетия и представляющем собой одну из особых экономических зон на юге Китая. Это область муссонного климата с жарким и очень влажным летом.

Неделя, предшествующая конгрессу, была посвящена заседаниям номенклатурной секции, которая обсуждала возможные поправки к Кодексу номенклатуры водорослей, растений и грибов (бывший Международный кодекс ботанической номенклатуры). По сравнению с предыдущим конгрессом в Мельбурне, где были приняты весьма радикальные изменения кодекса, на этот раз заметных изменений не произошло.

Конгрессный день обычно начинался с двух пленарных лекций, затем следовали тематические лекции (keynote lectures), проходившие в двух больших аудиториях. После обеда начиналась работа симпозиумов, тематика которых была очень разнообразна: от истории ботаники, систематики и этноботаники до геномики, биоинформатики и биологии развития. Один из симпозиумов был даже посвящен импакт-факторам журналов и их вредоносности для ботанических исследований в Латинской Америке… Завершала рабочий день конгресса открытая лекция научно-популярного характера (public lecture), на которую могли прийти все желающие. Проходили также различные дополнительные мероприятия: от заседаний комитетов международных организаций до приемов, устраиваемых редакциями журналов для своих профильных редакторов.

Всего на конгресс приехали 6850 человек из 77 стран и регионов. Значительную часть (по-видимому, не менее 60%) составляли представители Китая, в том числе очень много молодежи — явно студенты и аспиранты. Из России было чуть более 30 человек, преимущественно из МГУ и нашего института. Было заслушано 5 открытых, 12 пленарных лекций, 33 тематические лекции и 1440 докладов на 212 симпозиумах; также было представлено 1449 постеров.

Доклады, конечно, были разными. Я лично вынес с конгресса два основных впечатления. Первое — «полная и окончательная» победа «молекулярной революции». Молекулярные данные широко используются во многих отраслях ботаники, постоянно расширяется арсенал используемых методов. К сожалению, отдельные российские коллеги хранят надежду, что всё как-то вернется к старым добрым временам. Не вернется… Печально, что даже система цветковых растений, построенная на основе молекулярных данных, преподается далеко не во всех российских университетах. Второе — всё большее использование big data, в том числе материалов оцифрованных ботанических коллекций. Данные классической ботаники остаются востребованными (их значение даже возрастает), но уже только в сочетании с молекулярной филогенией.

На конгрессе были также развернуты выставки производителей научного оборудования, издательств и т. п. Надо отметить, что они, как правило, имеют представительства в Китае, и эта выставка была рассчитана в первую очередь на китайскую аудиторию — рынок научного оборудования в Китае сейчас огромный.

Еще одна особенность конгресса — всё большее использование цифровых технологий. Да, были и сборник тезисов в виде книги (продавался отдельно), и напечатанная программа. Но удобнее всего было пользоваться специальным приложением для смартфонов, в котором оперативно отражались все изменения в программе. Постеры были представлены как на бумаге (они были распечатаны организаторами), так и в электронной форме с возможностями поиска. Во время конгресса можно было посетить и местные ботанические достопримечательности, важнейшая из которых — ботанический сад «Сказочное озеро» (Xianhu (Fairy Lake) botanical garden), входящий в систему Академии наук Китая. Этот сад сравнительно новый (основан в 1983 году), занимает площадь 546 га. В его составе целый ряд объектов научного и культурного характера: коллекции саговников (одна из крупнейших в мире), суккулентов, пальм, бамбуков, миниатюрных растений (бонсаев), буддистский храм и многое другое. На меня наибольшее впечатление произвел сад ископаемых — окаменевшие стволы растений прежних геологических эпох. Эту экспозицию очень удачно дополняет музей палеонтологии, который дает общее представление об эволюции Земли и жизни на ней, хотя, конечно, основное внимание уделено столь популярным по всему миру динозаврам…

Необходимо сказать и о динамично развивающейся китайской ботанике, в которой за последние 10 лет произошли значительные перемены. По общему впечатлению и словам многих коллег, китайские ботанические учреждения — одни из наиболее финансово обеспеченных в мире. В стране стремительно возникают новые научные центры, например Пекинский институт геномики (создан в 2008 году), результаты работы которого уже были представлены на конгрессе. Не забыты и классические отрасли ботаники. Китайские ученые не только активно исследуют богатейшую флору своей страны, но и инициировали ряд международных проектов. Один из них — «Пангималайская флора» — привлек финансирование почти в 2,5 раза превышающее ежегодную субсидию, выделяемую Ботаническому институту им. В. Л. Комарова РАН. Другой проект связан с изучением флоры Кении — страны, весьма отдаленной от Китая. Тем не менее государство считает оправданным вкладывать значительные средства и в такие проекты, не имеющие непосредственного прикладного значения. Активно привлекаются соотечественники, работающие вне Китая, причем самым очевидным способом — предложением более высокой зарплаты. Ждут и приглашенных исследователей из других стран, так что, если меня уволят за невыполнение майских указов, буду пробовать…

Организован конгресс был очень хорошо, и, конечно, не только на организационные взносы. Китай и город Шэньчжэнь учредили специальную премию в области ботаники, которая будет вручаться раз в шесть лет. Первым лауреатом стал выдающийся американский ученый Питер Рейвен, известный нашему читателю по учебнику «Современная ботаника», иностранный член РАН и большой друг нашего института.

Конгресс — это не только доклады, но и общение, захватывающая атмосфера профессионального единства, характерная как раз для таких больших форумов. В 2023 году ботаники мира планируют встретиться в Рио-де-Жанейро.

Дмитрий Гельтман,

докт. биол. наук, директор Ботанического института

им. В. Л. Комарова РАН

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