Загадочный рост
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф. И. Тютчев
Похоже, что у нас очередная загадка: с 2013 года начался резкий рост числа публикаций в журналах, включенных в базу данных WoS. Причем это самостоятельный рост, он отлично виден как для всех публикаций, так и для публикаций без иностранных соавторов (рис. 1). Естественно, первый вопрос, а не связан ли этот рост с публикациями статей исключительно в наименее престижных журналах мусорного уровня, которых хватает и в числе включенных в базу данных WoS?
Даже если не браться за полный анализ, беглый взгляд на эту проблему показывает, что, скорее всего, нет — рост не за счет мусорных журналов (или не только за их счет). Анализ по топовым журналам в науках о Земле — Geology и Earth and Planetary Science Letters — показывает, что количество российских публикаций в этих журналах остается на прежнем уровне, составляя в среднем около 2% от общего числа публикаций в этих журналах.
В топовом физическом журнале Physical Review Letters доля российских публикаций также остается прежней, составляя примерно 6,5%, следуя за сокращением общего числа публикаций в этом журнале. Но в тематических журналах Physical Review, за исключением Physical Review Letters, есть планомерный рост публикаций российских ученых, а в последние шесть лет доля статей в общем объеме публикаций также растет (рис. 2).
Есть рост и в некоторых наиболее престижных журналах. В частности, в Science, Nature и Proceedings of the National Academy of Sciences в 2013 году произошел скачок публикаций российских авторов почти на 40%, а доля публикаций достигла ~0,8% от общего числа публикаций в этих топовых журналах (рис. 3).
С 2011 года WoS отслеживает источники финансирования в публикациях, что позволяет посмотреть, за счет чего публиковались статьи, например, в Science, Nature и Proceedings of the National Academy of Sciences (табл. 1). Лидирует Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), но с появлением Российского научного фонда (РНФ) последний явно перехватывает лидерство.
|Год
|РФФИ
|РНФ
|Программы правительства (Минобрнауки)
|Программы РАН
|«Династия»
|Сколково
|Программы президента
|ВШЭ
|Росатом
|2011
|12
|2
|6
|1
|2012
|8
|2
|3
|1
|2013
|18
|6
|4
|2
|2014
|7
|4
|4
|1
|2
|2
|1
|1
|2015
|6
|10
|4
|2
|2016
|12
|18
|2
|3
|2
|2017*
|(8)
|(28)
|(12)
|Всего
|71
|60
|32
|17
|7
|4
|1
|1
|1
За ними с заметным отставанием идут программы Минобрнауки — это и мегагранты, и различные поддержки университетов, а затем различные программы РАН. Пожалуй, самое удивительное — что маленький частный фонд Дмитрия Зимина «Династия» оказался в середине списка, обгоняя и Сколково, и президентские гранты. Это еще одно напоминание, что внесение «Династии» в список иностранных агентов, приведшее к закрытию фонда, является не иначе как преступлением перед российской наукой. Еще один явный вывод, который следует из анализа этой таблицы: поддержка малых групп дает много ярких публикаций, в отличие от «мегасайенс», где по определению на один рубль вложения всегда будет меньше публикаций.
Интересно также, что доля статей в этих трех журналах с указанием российского источника финансирования только в последние годы превысила половину от общего числа опубликованных статей с российскими авторами (рис. 4). Это, по-видимому, говорит о том, что только в последние годы в этих статьях появился реальный вклад российского финансирования, тогда как раньше исследования, результаты которых публиковались в наиболее престижных изданиях, преимущественно выполнялись за счет источников иностранных соавторов.
В общем, видно, что российские ученые стали заметно больше публиковаться, в том числе в престижных научных изданиях. Что же послужило этому толчком? На рубеже 2010—2013 годов произошло много событий. В 2010 году — запущена программа мегагрантов с привлечением в страну (преимущественно) иностранных ученых под большие деньги (www.p220.ru). В 2011-м — создан Сколковский институт науки и технологий (www.skoltech.ru). В 2012-м — начат проект «5-100» по финансированию 21 университета для вхождения пяти из них в первую сотню согласно международным рейтингам (http://5top100.ru). В 2013 году — объявлено о создании Российского научного фонда (http://рнф.рф). Несмотря на то что иногда финансирование через эти программы напоминало перенос воды в решете, вероятно, весь этот комплекс мероприятий, в условиях исходно низкой базы, в итоге дал кумулятивный эффект, который и привел к заметному росту публикаций.
Алексей Иванов,
докт. геол. -мин. наук, Институт земной коры СО РАН, Иркутск
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По скопусу(sciimago) в % картина аналогичная, что даже странно, потому что раньше картина по скопусу отличалась от wos.
Для меня подобный рост тоже совершенно контринтуитивная штука. Финансирование науки не растет, РНФ это переливание денег из ФЦП, реформа РАН «прекрасна», а финансирование РАН с учётом инфляции падает года с 2008. Конкурса в аспирантуру нет лет 5 уже как,
количество исследователей падает, а количество публикаций растет. Где то спрятана подстава, или нам нужно признать что правительство все делает правильно...)
В качестве «гипотез»для проверки было бы интересно посмотреть, не растет ли число отечественных журналов в базах данных — в прошлом году около 600 журналов из elibrary было включено в wos отдельным индексом(что не может объяснить рост в предыдущие годы), может быть ещё до этого какие то отечественные журналы зашевелились. Рост смотрели по core collection? Интересно посмотреть и на динамику цитирований публикаций из РФ. Какой процент роста можно отнести к мегагрантам и Сколтеху? Уменьшилась ли доля/число публикаций РАН? Замедлилась ли скорость роста количества публикаций в мире(количество публикаций РФ в wos последние лет 20 практически не менялось, уменьшение доли происходило только за счёт роста числа публикаций в мире)?
Если рост в последние годы все таки реален, то наиболее логичными причинами как мне кажется можно считать: 1) прямое стимулирование публикаций в wos (вузы программы 5-100 платят неплохие деньги просто за публикации в wos/scopus+формальные требования РНФ по публикациям); 2) рост доли молодых исследователей, которые гораздо лучше знают английский, чем представители старшего поколения.
3)отложенный эффект роста финансирования науки в предыдущие годы 4)эффект низкой базы(мы героически вернулись на уровень 2001 года, в 90х процент был куда выше).
Кто нибудь занимается в РФ наукометрией профессионально? С удовольствием бы почитал
качественный и подробный анализ! Может быть Павел Касьянов из российского представительства wos что нибудь расскажет?..
Вдруг мы тут зря жалуемся и у нас на самом деле все хорошо:) и подход «чтобы корова давала больше молока надо ее меньше кормить и больше доить» на самом деле работает?!)