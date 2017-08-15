Тотальный майнинг

Уважаемая редакция!

Руководство нашей страны с недавних пор много говорит про цифровую экономику. На самом высшем уровне: лично Владимир Владимирович цифровой экономикой заболел. В правительстве уже обсуждают, где размещать центры по добыче криптовалют. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев собирается организовать добычу криптовалюты на территории бывшего завода «Москвич», он собирается привлечь для этой цели 100 млн долларов. Блокчейн, биткоин, майнинг… — все эти диковинные и малопонятные пока слова уже входят в наш лексикон.

До самого недавнего времени я считал биткоин удобным средством оплаты для разного рода наркоторговцев и террористов. Но теперь, после того как на цифровую экономику обратило внимание руководство страны, я посмотрел на криптовалюты совсем другими глазами: это же реальный шанс построить постиндустриальную экономику, отказаться от жизни за счет продажи невозобновляемых ресурсов!

Вместо нефти и газа можно добывать биткоины и прочие криптовалюты — тут нет никаких ограничений по имеющимся запасам. Вот что может стать национальной идеей России XXI века — переход к цифровой экономике и жизнь за счет майнинга!

Причем впереди, конечно, должен идти интеллектуальный авангард нации — мы, ученые. Именно мы должны показать пример всей России, как нужно действовать в XXI веке, как нужно строить цифровую экономику и зарабатывать за счет этого. Говорят, в Сколтехе какие-то предприимчивые студенты уже начали майнить бикоины на университетских компах. Не удивительно, что это случилось в самом прогрессивном и инновационном вузе страны: эти молодые люди показали всем нам пример.

Но нужно заняться майнингом не в порядке частной инициативы, а поставить это дело на государственную основу. Научные институты и организации высшего образования имеют достаточно мощные вычислительные ресурсы. От суперкомпьютеров до обычных компьютеров, которые есть у каждого из нас. Немало энергетических ресурсов расходуется на проведение разного рода экспериментов. То есть у нас есть всё, что нужно, для того чтобы включиться в цифровую экономику.

Минобрнауки и ФАНО должны разработать инструкцию по проведению майнинга криптовалют для своих подведомственных организаций. Первый год-два не стоит задавать жестких нормативов: мы должны свыкнуться с новой реальностью, так сказать, попробовать ее на вкус. Но в дальнейшем необходимо сделать эту деятельность частью нашего государственного задания.

Сейчас, что греха таить, деятельность ученых оценивается по формальным показателям: число статей, патентов и пр. Но много ли проку российской экономике от наших статей? Вот то-то. Поэтому нужно уже через пару лет переписать дорожные карты организаций и установить в качестве основного показателя количество добытых биткоинов.

Естественно, потребуется осуществить некоторые вложения в оснащение научных институтов и вузов: нужно майнить биткоины не дедовскими методами — на своих персональных компьютерах, а на специально оснащенных фермах. Но это как раз те вложения, которые окупятся и помогут реализовать давнюю мечту правительства — сделать науку самоокупаемой.

Да, коллеги, добытая криптовалюта должна обеспечивать деятельность научных и образовательных организаций всё в большей и большей степени: мы должны наконец слезь с иглы бюджетного финансирования и показать всем прочим бюджетникам пример, как нужно действовать. Не ныть о том, что денег не хватает, не драть горло на митингах, а спокойно и по-деловому зарабатывать себе на жизнь, становясь частью цифровой экономики.

Предвижу, конечно, одно серьезное препятствие: нашу косность, консерватизм, неготовность открыться новому. И, коллеги, тут нашему руководству нужно быть очень решительным. Придется, так сказать, обрить бороды значительному количеству научных бояр, которые будут стоять на пути реформ.

Впрочем, надеюсь, недалек уже день, когда заведующий кафедрой или лабораторией, завидев подчиненного, будет спрашивать не «как дела с проектом?», или «дописал ли статью?», или «тезисы уже оправил?», а «сколько намайнил?».

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи