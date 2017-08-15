Сравнительно честный способ отъема (взгляд изнутри)

От редакции. Система мегагрантов, введенная в обиход российской науки в 2010 году по инициативе самого президента РФ, логично вписывалась и в пресловутую «вертикаль власти», и вообще в половодье бюрократического реформаторства. Эту систему критиковало практически всё научное сообщество. Ну, может, кроме тех счастливчиков, кто мегагрантами был облагодетельствован и вдруг среди российской науки, привычно перебивающейся с хлеба на квас, ощутил себя нормальным ученым западного образца.

Казалось бы, с владельцами мегагрантов ничего плохого случиться не могло априори, ну не считая традиционных проблем: волокиты с выделением средств и безумного бумагооборота. Тем поразительней прозвучала новость о том, что впервые от грантополучателя потребовали вернуть уже выделенные деньги в бюджет. В связи с отсутствием обещанных государству результатов. О полной нестандартности ситуации говорит тот факт, что в Положении о мегагрантах даже не прописан механизм возврата средств!

ТрВ-Наука не готов занимать какую-то определенную позицию, но имеет возможность осветить ситуацию со всех ракурсов. Первыми пожелали высказаться «пострадавшие», что понятно. Редакция очень надеется, что свои версии изложат и другие стороны конфликта: руководство МИФИ и представители Минобрнауки. Хотя последнее предположение — из области фантастики. Наше руководство очень любит требовать отчетности с подчиненных, а вот наоборот…

Мы оказались в ситуации, когда к старым бедам нашей науки, в частности системе грантов, прибавляются новые. Раньше мы сталкивались и с непрозрачностью конкурсов, и со странными критериями оценок. Но всегда гранты воспринимались как некий «пряник», наряду с многочисленными кнутами низкого финансирования, академической несвободы и т. д. Но ситуация в МИФИ показывает, что пряник засох и теперь им будут бить. Беспрецедентное решение заставить вполне добросовестную, реально действующую лабораторию вернуть деньги, видимо, открывает новую эпоху. Эпоху, когда честно заработанное (ведь исследования реально велись, и вполне успешно!) можно и отнять у недостаточно сговорчивых ученых.

Евгений Григорьевич Григорьев окончил МИФИ в 1975 году, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. Преподавал на кафедре Общей физики МИФИ, доцент 9-й кафедры.

Организовал участие Евгения Александровича Олевского (ведущего ученого из-за рубежа) в мегагранте. После спорного отстранения Олевского приказом назначен и. о. руководителя лаборатории. Один из основателей высоковольтного электроимпульсного прессования. Лауреат премии Ленинского комсомола за электроимпульсное прессование нитрида урана (тогда эта тематика была закрыта, поэтому все результаты описаны в отчетах под грифом секретности). В научном плане продолжает специализироваться на высоковольтном электроимпульсном прессовании. Анатолий Георгиевич Жолнин окончил МИФИ в 1975 году, канд. физ. -мат. наук. Учился в аспирантуре вместе с Григорьевым, но по другому направлению. После защиты диссертации работал в коммерческих структурах. В 2011-м вернулся в МИФИ. Принимал непосредственное участие в становлении лаборатории. Специализируется на компактировании нанопорошков оксида алюминия и его композитов.



В газете «Коммерсантъ» вышла статья «Мегагрант отчислят из МИФИ» [1]. Это про нашу межкафедральную лабораторию перспективных технологий создания новых материалов. История ее создания подробно описана в статье и в интервью «Выброшенная наука» [2], поэтому повторяться не будем, а изложим наше видение процесса уничтожения успешно работающей лаборатории мирового уровня, опираясь на документы.

За пять лет, два из которых ушли на подготовку помещений и приобретение оборудования, выполнено следующее:

создана лаборатория мирового уровня [3] по методам консолидации материалов с применением электромагнитных полей (аналогов в мире по насыщенности технологиями на данный момент нет);

опубликовано 115 статей (43 из WoS) в высокорейтинговых научных журналах, сделано 127 докладов на международных конференциях, получено 18 патентов;

на базе лаборатории проводятся лабораторные работы и читаются курсы для студентов, магистрантов и аспирантов по новейшим технологиям получения и обработки передовых материалов, ежегодно выполняются магистерские диссертации, выпускные квалификационные работы бакалавров и специалистов, подготовлены к защите две кандидатские диссертации;

выполняется грант РНФ для научных групп, в котором участвуют сотрудники институтов РАН: ИСМАН, ИМЕТ, ИМАШ, а также проект в рамках Госзадания Минобрнауки;

прорабатывается создание отдельных ответственных узлов будущих автомобилей для первых лиц государства совместно с ПГ ОАО «АвтоКом»;

лаборатория участвует в подготовке трехстороннего проекта (Беларусь, Казахстан, Россия) в части технологии электроискрового спекания порошков тяжелых сплавов в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества стран СНГ;

выполняются работы по высоковольтному компактированию СНУП-топлива по договору с АО ВНИИНМ для изготовления таблеток СНУП-топлива для реактора ОД БРЕСТ-300;

в своих исследованиях лаборатория приблизилась к изготовлению легкого пуленепробиваемого материала АЛОН, который могут производить только США: popmech.ru/science/news-376222-rossiyskie-uchyonye-razrabotali-tehnologiyu-polucheniya-prozrachnogo-alyuminiya/, еще десятки публикаций в интернет-СМИ;

лаборатория добилась снижения износа при трении керамики на два порядка, что может быть использовано для высокотемпературной сухой смазки в узлах реактивных двигателей и высокотемпературных фильтрах высокоскоростного газа;

улучшены характеристики вольфрамового псевдосплава, использующегося в производстве бронебойных снарядов;

удалось получить электропроводную керамику.

А вот взгляд со стороны. Независимые эксперты, назначенные Советом по грантам Правительства РФ, на редкость единодушны, буквально дублируя свои впечатления и выводы. Цитируем фрагменты экспертных заключений № 2016-11.G34.31.0051-6-002 от 14.02.2017 и № 2016-11. G34.31.0051-6-003 от 16.02.2017 по отчетным материалам и результатам работ по этапу № 6 Договора № 11.G34.31.0051:

«В лаборатории создана вся необходимая инфраструктура и закуплено современное оборудование для проведения исследований на самом высоком научном уровне… Создано ядро коллектива из научных работников, аспирантов и студентов, целиком работающих по тематике проекта… Сформированный коллектив способен проводить научные исследования на мировом уровне даже в случае отъезда ведущего ученого обратно в США, то есть лаборатория обладает необходимой организационной и финансовой устойчивостью.

Отчетная документация полностью отвечает требованиям Заказчика, как по форме, так и по содержанию и соответствует требованиям и календарному плану работ. Результаты, получаемые в рамках работ по проекту, в полной мере соответствуют мировому уровню исследований в отрасли и являются востребованными как с точки зрения практического применения, так и с позиции фундаментальных исследований. Исследования по проекту выполнены качественно и в полном объеме… Возможность продолжить свою работу после реализации проекта и выполнять научные исследования, соответствующие мировому уровню, созданная лаборатория имеет. Проект в целом состоялся на высоком уровне, все цели и задачи выполнены…»

Учитывая авторитет лаборатории в научном мире РФ, в начале 2016 года по результатам конкурса был выдан трехлетний грант научному коллективу из трех институтов РАН, включая нескольких сотрудников лаборатории. В конце года Минобрнауки, также на конкурсной основе, поручило лаборатории выполнение Госзадания. А по состоянию на первую половину февраля 2017 года заслуги лаборатории признали независимые эксперты от Совета по грантам. РНФ доверил лаборатории выполнение гранта; Минобрнауки — выполнение Госзадания.

Родной университет (МИФИ) с удовольствием включает заработанные лабораторией очки и баллы в свой баланс при участии в конкурсах, повышая рейтинг, но за последние два года не выделил ни копейки на развитие встающей на ноги лаборатории, хотя должен ее софинансировать на основании подписанного ректором Михаилом Стрихановым договора о продлении действия мегагранта. За это полагается возврат в бюджет 22,5 млн рублей. Руководитель лаборатории Евгений Григорьев и заведующий ведущей кафедрой Борис Калин договариваются с Минобрнауки о зачете полученного лабораторией гранта и части договоров кафедры в качестве зачета университету положенного по допсоглашению софинансирования. Ректор не заплатил лаборатории положенные суммы, но их зачли как выплаченные лаборатории. Чисто бюрократическая уловка: никто никому не платил, все при своих, и допсоглашение в части софинансирования университетом лаборатории выполнено. Хорошо, что лаборатория сама начала зарабатывать, иначе сотрудники остались бы без зарплаты, хоть увольняйся.

Вроде всё улажено. Допсоглашение выполнено, лаборатория зарабатывает сама: кроме грантов имеет серьезные заделы для заключения договоров с предприятиями разных отраслей промышленности. Сформирован работоспособный квалифицированный коллектив.

И тут неожиданный удар со стороны Совета по грантам, который сам назначал экспертов, давших положительные отзывы о деятельности лаборатории (см. скан 1).

Парадокс решения — в двух моментах:

Недостатки, принятые Советом по грантам в качестве основных причин, отмечены и экспертами, но как незначительные, не влияющие на оценку деятельности лаборатории. Возврат денег в допсоглашении предусмотрен только за отсутствие софинансирования лаборатории университетом, но оно, хоть и липовое, было учтено. Именно из-за отсутствия реального софинансирования ведущий ученый лишен возможности личного присутствия в лаборатории. На него даже не оформлена необходимая для работы в РФ виза высококвалифицированного специалиста, которую должен организовать университет.

Совет по грантам пренебрег условиями допсоглашения, а первопричину отсутствия ведущего специалиста заменил следствием. Видимо, был очень весомый резон для возвращения денег гранта, поэтому ректор два года принципиально уклонялся от софинансирования. Но когда схема не сработала, Совет пошел на нарушения условий допсоглашения.

Вызывает также недоумение время «начала боевых действий» ректора. Приведем его первый не очень грамотный приказ, направленный на уничтожение лаборатории (см. скан 2).





Лаборатория (Д-307) до ремонта и послe



Д-307 и Д-308 — два из пяти наших помещений. Замена не указана. Обратите внимание на дату: 08.02.17 — на несколько дней раньше появления положительных отзывов экспертов и за два месяца до того, как было принято отрицательное решение Совета по грантам. Как будто ректор заранее знал, что оно будет. Настойчивая работа по организации возврата денег и значительно опережающие события действия против лаборатории заставляют предполагать неформальные договоренности ректора с новыми сотрудниками Минобрнауки. (Смена министра произошла в августе 2016 года, смена команды — позже.) Так, Сергей Матвеев, четвертый помощник предыдущего директора департамента науки и технологии, в декабре 2016 года стал директором департамента. Предоставление лаборатории Госзадания и назначение независимых экспертов, по-видимому, произошло, когда Матвеев еще не принял дела. Роль Минобрнауки в решении Совета по грантам обусловлена тем, что Совет в основном состоит из ведущих сотрудников Минобрнауки и представителей подведомственных ему организаций.

Получается, что и положительные отзывы экспертов, и предоставление Госзадания — результат работы старой команды министерства. После смены состава Минобрнауки лаборатория была обречена.

Попытка апеллировать к министерству родила мышь бюрократической отписки:

«…Информация, изложенная в обращении, принята к сведению.

…Данный вопрос стоит на особом контроле в Департаменте».

Текст сопровождался комментарием замминистра Трубникова: «Лаборатория обязательно должна жить».

Реально ректор с апреля 2017 года заморозил счета обоих наших грантов, не подписывал надбавки к зарплате (а они составляют основу нашего личного дохода), не выделил деньги даже на запланированный грантами ежегодный международный семинар. Его пришлось проводить — как внутрилабораторное мероприятие — за свой счет.

Затем последовал приказ об отстранении Евгения Григорьева от руководства лабораторией с назначением вместо него совершенно постороннего человека. Григорьеву за это время объявили два выговора: за невыполнение приказа об освобождении помещений (см. скан 2) и за отсутствие на рабочем месте (был на переговорах по поводу заключения договора) без соответствующей записи в журнале посещений.

Можно считать, что усилиями ректора Стриханова и Минобрнауки современная, успешно работающая лаборатория, созданная по мегагранту по инициативе президента РФ, прекратила свое существование. Намерения администрации в отношении лаборатории отлично выражены в статье «Коммерсанта»: «У нас два выхода… Первый — закрыть лабораторию, распродать имущество и покрыть долг, — предполагает Олег Нагорнов. — Но мы хотим, чтобы лаборатория развивалась, внедряла технологии, университет получал доход». Поэтому администрация МИФИ собирается «переформатировать команду лаборатории и привлечь новых людей, которые смогут выстроить отношения с бизнесом». То есть уволить специалистов, создававших лабораторию, с их навыками и наработками, ради привлечения неких мифических ученых-бизнесменов.

Злой умысел или первая ласточка в ликвидации лабораторий, созданных по мегагранту?

Как же реагируют на происходящее рядовые сотрудники МИФИ? Кто-то злорадствует, потому что лаборатория находилась на особом положении и в плане зарплат, и в плане возможностей приобретения современного оборудования. Кто-то восхищается нашей способностью к сопротивлению, но отказывается от поддержки из чувства самосохранения: будем наблюдать и молча сочувствовать. Здесь хочется вспомнить слова Хемингуэя: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Евгений Григорьев, Анатолий Жолнин

1. kommersant.ru/doc/3367171

2. youtube.com/watch?v=coS1x0-yUjU

3. http://lemc-lab.mephi.ru

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