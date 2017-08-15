Только лучшее в юбилейный год! Премия «Просветитель-2017»
В 2017 году единственная в России премия за лучшую научно-популярную книгу на русском языке будет вручаться уже в 10-й раз — церемония состоится 16 ноября в Москве. Премия была учреждена в 2008 году основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Своей главной задачей создатели премии видят поддержку русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях.
Ежегодно на конкурс присылается более 150 книг, оргкомитет выбирает 25 работ лонг-листа в двух номинациях: «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки». После чего независимое жюри определяет шорт-лист из 8 книг. В этом году в состав жюри вошли:
- Алексей Семихатов — председатель жюри, докт. физ. -мат. наук, гл. науч. сотр. ФИАН, член Ученого совета Отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН;
- Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
- Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса);
- Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле»;
- Сергей Мироненко — докт. ист. наук, профессор, научный руководитель Государственного архива РФ, член Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ;
- Александр Панчин — канд. биол. наук, ст. науч. сотр. ИППИ РАН, лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей»;
- Владимир Плунгян — докт. филол. наук, профессор, академик РАН, зам. директора Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова;
- Екатерина Померанцева — канд. биол. наук, зав. лабораторией ДНК-диагностики центра генетики и репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО».
Представляем длинный список книг — потенциальных победителей, каждая из которых может стать лучшей в одной из двух номинаций. Отбор произвел оргкомитет премии под председательством Александра Архангельского (публицист, писатель, литературовед, телеведущий) и Александра Гаврилова (литературный критик, культуртрегер, телеведущий, глава «Института книги»).
- Балдин Андрей, «Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина». М.: Бослен, 2016
- Броновицкая Анна, Малинин Николай, «Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель». М.: Музей современного искусства «Гараж», 2016
- Варламова Дарья, Зайниев Антон, «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». М.: Альпина Паблишер, 2016
- Водовозов Алексей, «Пациент разумный. Ловушки «врачебной диагностики», о которых должен знать каждый». М.: Эксмо, 2017
- Дробышевский Станислав, «Достающее звено» (в двух томах). Книга первая. Обезьяна и все-все-все. М.: Corpus, 2017
- Ефишов Иван, «Таинственные страницы. Занимательная криптография». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016
- Иванова Анна, «Магазины „Березка“: парадоксы потребления в позднем СССР». М.: Новое литературное обозрение, 2017
- Иляхин Юрий, «Китай кусочками». Спб.: Петербургское Востоковедение, 2016
- Казанцева Ася, «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов». М.: Corpus, 2016
- Козлова Алена, Михайлов Николай, Островская Ирина, Щербакова Ирина, «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». М.: Издательство AgeyTomesh, 2016
- Колоницкий Борис, «Товарищ Керенский. Антимонархическая революция и формирование культа „вождя народа“. Март — июнь 1917 года». М.: Новое литературное обозрение, 2017
- Константинов Александр, «Занимательная радиация». Спб.: Супер издательство, 2017
- Кречмар Михаил, «Сибирская книга. История покорения земель и народов сибирских». М.: Бухгалтерия и Банки, 2014
- Курилла Иван, «История, или Прошлое в настоящем». Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017
- Литвак Нелли, Райгородский Андрей, «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017
- Маров Михаил, «Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной». М.: Физматлит, 2017
- Махов Вадим, «Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства». М.: Альпина Паблишер, 2017
- Петухов Алексей, «Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века». М.: БуксМарт, 2016
- Пиперски Александр, «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского». М.: Альпина нон-фикшн, 2017
- Побединский Дмитрий, «Чердак. Только физика, только хардкор!». М.: АСТ, 2016
- Савельев Владимир, «Статистика и котики. Самая дружелюбная книга об анализе данных». М.: Издательский сервис «Ridero», 2016
- Скоренко Тим, «Изобретено в России. История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II». М.: Альпина нон-фикшн, 2017
- Соколов Александр, «Ученые скрывают? Мифы XXI века». М.: Альпина нон-фикшн, 2017
- Тимофеевский Александр, «Весна Средневековья». Спб.: Сеанс, 2016
- Франк-Каменецкий Максим, «Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века». М.: Альпина нон-фикшн, 2017
Кроме того, оргкомитет премии подготовил видеоролик с коротким описанием каждой книги из лонг-листа. Посмотреть его можно на официальном сайте премии или по ссылке https://vimeo.com/221648449.
За лето жюри премии предстоит ознакомиться со всеми книгами и к началу октября проголосовать за короткий список — он будет объявлен 4 октября.
По правилам премии каждый финалист получает денежный приз в размере 100 тыс. рублей, каждый победитель — 700 тыс. рублей. Денежным сертификатом в 130 тыс. рублей на продвижение книг на рынке традиционно награждают издателей книг лауреатов.
Кроме того, в рамках библиотечной программы премии ежегодно более чем в сто библиотек России отправляются все книги из короткого списка и несколько книг из «Библиотеки фонда „Династия“». В этом году это книга Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем». М.: Розовый жираф, 2017.
«В этом году у премии „Просветитель“ первый серьезный юбилей — 10 лет. И мы решили, что традиционные для нас ежегодные сюрпризы будем делать еще чаще, — рассказывает сопредседатель оргкомитета премии Александр Гаврилов. — Например: все библиотеки, в которые поедут бесплатно все книги короткого списка, получат от нас еще один подарок: книгу „От динозавра до компота“, подготовленную командой Политехнического музея. Обычно те книги, которые отмечает „Просветитель“, адресованы взрослому, который хотел бы узнать еще больше. А идеальный читатель этой — семья, собравшаяся вместе, все члены которой готовы разговаривать друг с другом о том, как устроен и как удивителен мир вокруг нас».
Все подробности — www.premiaprosvetitel.ru
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