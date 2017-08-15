Где похоронен прототип Мцыри?





Мадина Хасмагомедовна Шахбиева, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. ИНИОН РАН. Занимается исследованием художественной культуры России первой половины XIX века.

Работая в федеральных и региональных архивах России, Мадина Шахбиева выявила большое количество документов, связанных с исследуемыми ею периодом и личностями: П. З. Захаровым, А. П. и П. Н. Ермоловыми и др. Расшифрован и подготовлен к печати уникальный материал — дневники П. Н. Ермолова, в которых отражена повседневная жизнь Москвы первой половины XIX века. О своих находках докладывает в Обществе изучения русской усадьбы, в Государственном музее А. С. Пушкина (ГМП, Москва), а также на конференциях соответствующей тематики.

Основу любого исторического поиска составляет отработанная веками методология. Поиск на иных началах, как правило, не приводит к результату либо заставляет «одержимого» соискателя находить удовлетворение в неверных интерпретациях источников и событий. Ни в теорию, ни в практику науки такие результаты не вносят ничего, кроме путаницы, затрудняющей дальнейший поиск. И что еще тревожнее, такие утверждения распространяются в сетях с завидной скоростью.

Так случилось и с биографией Петра Захаровича Захарова, известного русского художника чеченского происхождения. Первым его биографом в середине 1960-х годов стал человек без специальной подготовки, работник Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Чечено-Ингушетии Н. Ш. Шабаньянц. Не зная методологии и не владея достаточно соответствующим инструментарием, автор внедрил в биографию художника ряд ошибочных утверждений, не смог составить полноценную биохронику его жизни и творчества.

Пётр Захарович Захаров (1816–1846), академик портретной живописи Императорской академии художеств (ИАХ), родился на Кавказе. После истребления чеченского села Дади-Юрт в 1819 году был подобран русскими солдатами и воспитан П. Н. Ермоловым в Москве. В раннем возрасте обнаружил способность к рисованию. С 1833 по 1836 год — посторонний ученик ИАХ. В 27 лет получил звание академика за портрет генерала А. П. Ермолова. В 30 лет скончался в Москве, как сообщается, от удара. П. З. Захаров дважды портретировал М. Ю. Лермонтова, что дало основание некоторым исследователям считать его прототипом Мцыри. В поэме много деталей, перекликающихся с судьбой П. З. Захарова. Известно, что первоначально эпиграфом к поэме были слова: «Родина бывает только одна». Сторонниками этой версии были академик Ю. С. Степанов, докт. ист. наук Н. М. Молева и др.

Результатом его методологических ошибок стали легенды, связанные с жизнью и творчеством П. З. Захарова, в том числе не подтвержденная документально история о Захаре Недоносове, якобы воспитателе художника. Ошибки эти аккуратно переходят от одного автора к другому. Нисколько не умаляя достоинств поиска и находок Н. Ш. Шабаньянца, следует, однако, отметить необходимость «инвентаризации» результатов его исследования. Последующими исследователями также не были установлены дата смерти художника и место его захоронения.

Отсутствие во всех справочно-энциклопедических изданиях даты смерти известного в свое время художника представляется фактом довольно странным. П. З. Захаров, который портретировал особ царской семьи, известных писателей и военных своего времени, умерший не в одиночестве, а в кругу семейства купца П. И. Постникова, на дочери которого был женат, вдруг оказался без даты смерти.

Первое сообщение о кончине художника мы находим в докладе конференц-секретаря ИАХ В. И. Григоровича, читанном им в годичном собрании в ИАХ в сентябре 1846 года. Другой источник1 сообщает, что умер он вскоре после жены, которая скончалась 13 июня 1846 года2 и была похоронена на Ваганьковском кладбище. Таким образом, четко определились временные границы, в которых предполагалось вести поиск: П. З. Захаров умер между 13 июня и 1 сентября, — а также предполагаемое место захоронения: там же, где и жена.

Обращение к рекомендованным методологией источникам не дало результата. Колоссальный труд В. И. Саитова [1] не содержит каких-либо сведений о Захаровых. В периодической печати за 1846 год искомых некрологов за этот промежуток времени не оказалось3. Затрудняло поиск отсутствие в церковных метрических книгах записи о смерти художника. Оставалось только одно: идти и «прочесывать» участки Ваганьковского кладбища. Однако от этой мысли пришлось отказаться в первый же день, так как старый некрополь здесь не отделен от современных захоронений. Все последующие захоронения производятся как на новых участках, так и поверх старых.

Это навело на мысль: не захоронены ли поверх Захаровых их родственники, умершие позже? Теперь предстояло выявить почивших позже и ныне здравствующих родственников жены П. З. Захарова. При внимательном просмотре группового портрета семьи Постниковых, писанного П. З. Захаровым, а точнее, списка портретированных, приложенного к нему, мое внимание привлекли некоторые фамилии: Постниковы, Вольф и др. На этот раз я отправилась на кладбище в поисках захоронений лиц с этими фамилиями. В результате могила художника была обнаружена на одном из участков Ваганьковского кладбища, принадлежащем потомкам Постниковых.

Находка, несомненно, носит сенсационный характер. Во-первых, она позволяет внести коррективы во все справочно-энциклопедические издания, дающие биографию Захарова. Во-вторых, находка внесла коррективы в биографию художника. Так, стали известны некоторые печальные детали его последних дней жизни.

В-третьих, биография Захарова, если ее рассматривать с точки зрения социально-политического устройства России первой половины XIX века, еще раз показывает, что судьба художника николаевской России, не принадлежащего к высшим сословиям, трагична. Эту участь разделил и П. З. Захаров, умерший в 30 лет «от удара». Находка также интересна и с материальной точки зрения. Надгробный камень является интересным образцом могильной архитектуры первой половины XIX века. Наконец, находка вписывает интересную строку в историю Ваганьковского кладбища, где захоронены некоторые художники, в том числе и современник Захарова В. А. Тропинин. Не лишним будет вспомнить, что именно Захаров, по одной из версий, был прототипом героя поэмы Лермонтова «Мцыри».

В заключение хотелось бы отметить, что научные открытия невозможно делать, находясь неотрывно на рабочем месте, как того требует сегодня регламент. Только систематическое, а не разовое посещение архивов, библиотек и научных отделов музеев позволяет ученому углубиться в исследуемую тему, полноценно заниматься поиском и радовать общество своими находками.

Мадина Шахбиева

1. Саитов В. И. Московский некрополь. В 3 т. СПб., 1907–1908.

1 Указано в карандашных пометах к письмам П. З. Захарова, хранящихся в РГАДА.

2 О смерти жены свидетельствует запись от 1846 года в метрической книге «Церкви Покрова, что в Кудрине». В той же книге шестью месяцами ранее сделана запись о бракосочетании А. П. Постниковой с П. З. Захаровым.

3 Некролог Теряева был опубликован после доклада В. Г. Григоровича.

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