«Исчезает точка отсчета»

В Сахаровском центре прошла церемония прощания с академиком РАН Юрием Рыжовым

2 августа 2017 года в Сахаровском центре состоялась церемония прощания с академиком РАН Юрием Алексеевичем Рыжовым. Проводить ученого, посла Свободной России, правозащитника пришли десятки людей.

Его дочь в коротком выступлении заметила, что церемония прощания могла пройти в Московском авиационном институте, которому отец отдал 30 лет жизни. Она могла состояться и в Академии наук. Ее можно было провести и в Министерстве иностранных дел, так как у Юрия Алексеевича был ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. «Но отец захотел провести ее в Сахаровском центре. Он нам с сестрой сказал: потому что туда придут люди, которых хотел бы видеть я».

Видеорепортаж с церемонии прощания, 2 августа 2017 года

В своем комментарии, Александр Архангельский, сопредседатель премии «Просветитель», председателем жюри которого академик Рыжов был в первые годы становления премии, сказал: «Наверное, Юрий Алексеевич был выдающимся физиком, я не могу судить, это не моя специальность, я просто доверяю тем, кто с ним общался, кто знает его труды. Но в чем я немножко понимаю, про то скажу. Это был человеком незапятнанной репутации, репутации, которую не могло повредить ничто: ни участие в делах государства, ни отказ от участия в делах государства. Потому что все заранее знали, что Юрий Алексеевич плохого не выберет».

«Был ли он послом, был ли он ректором, был ли он кандидатом в премьер-министры ... – все заранее знали, что какое решение он примет, такое решение будет правильным. Его уход – это, конечно, трагедия, хотя всякий уход – трагедия. Но в данном случае мы видим, что исчезает некая точка отсчета. В присутствии Рыжова становиться хуже, чем ты есть, было стыдно. Мы, конечно, постараемся сохранить это чувство стыда, хотя бы из благодарной памяти к Юрию Алексеевичу, но это будет сложнее, чем до сегодняшнего дня».

Дмитрий Борисович Зимин зачитал прощальные слова от Оргкомитета премии «Просветитель»:

«Академик Юрий Алексеевич Рыжов – был не просто выдающимся практиком аэрокосмической отрасли. Не просто прекрасным ректором МАИ. И не просто серьезным политиком, депутатом невероятного Первого съезда, человеком, которому Ельцин трижды предлагал возглавить правительство – и трижды получал отказ, потому что каждый должен заниматься своим делом. И не просто крупным дипломатом, послом свободной России в республиканской Франции. Он был больше, чем академиком, ректором, политиком или послом. Он был великим просветителем. Просветителем умов, просветителем сознания в надвигающемся мраке. Для нашей премии – честь и счастье, что он стал первым председателем жюри и поделился с ним частью своей несомненной харизмы. На всем, что «Просветитель» делает и будет делать – лежит отблеск его славного, светлого имени. Спасибо, Юрий Алексеевич. Прощайте, Юрий Алексеевич. Мы продолжаем Вас любить».

Год назад, выступая на вечере, посвященном 25-летию победы над путчем, Юрий Алексеевич Рыжов признался, что отмечает «два существенных момента в моей жизни в профессиональной жизни и общественной».

«Первый, когда мне пришлось вести горячие испытания. Мне было 25 или 26 лет, я только 2 года назад как окончил Физтех и были авральные испытания, к которым нашими начальниками были допущены лишь два инженера такого же типа как я. Один из них заболел. И потом я вспоминал этот период, когда подряд отработал 72 часа, успевая лишь иногда подремать (потом я сутки спал в Москве, потом вернулся в Жуковский и еще раз отработал 72 часа), как самый трудный в своей жизни. Никаких высоких научных достижений. Это был штурм, когда нужно было довести дело до конца. Горячие испытания, немыслимые ни до, ни после». (В биографии академика, родившегося на 4 года раньше Юрия Гагарина, можно прочитать, что до 1958 года он сотрудничал с ЦАГИ в Жуковском, занимаясь экспериментальной и теоретической аэродинамикой ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух»).

«А второй звездный час – это то, о чем мы сегодня вспоминаем. Эти два момента являются опорой для моих старческих воспоминаний. Это свойственно старикам. А мне пора давно подвести итоги, я слишком поздно начал», – с иронией заметил Юрий Алексеевич. – «Можно рассуждать, кто выиграл и проиграл тогда, но в сегодняшнем состоянии, по-моему, проиграла страна, проиграла окончательно и народ проиграл».

Урна с прахом Ю.А. Рыжова будет похоронена на Ваганьковском кладбище, возле его родителей.

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