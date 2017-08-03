«Исчезает точка отсчета»

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В Сахаровском центре прошла церемония прощания с академиком РАН Юрием Рыжовым

2 августа 2017 года в Сахаровском центре состоялась церемония прощания с академиком РАН Юрием Алексеевичем Рыжовым. Проводить ученого, посла Свободной России, правозащитника пришли десятки людей.

Церемония прощания с Ю.А. Рыжовым, 2 августа 2017 года

Церемония прощания с Ю.А. Рыжовым, 2 августа 2017 года

Его дочь в коротком выступлении заметила, что церемония прощания могла пройти в Московском авиационном институте, которому отец отдал 30 лет жизни. Она могла состояться и в Академии наук. Ее можно было провести и в Министерстве иностранных дел, так как у Юрия Алексеевича был ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. «Но отец захотел провести ее в Сахаровском центре. Он нам с сестрой сказал: потому что туда придут люди, которых хотел бы видеть я». 

Видеорепортаж с церемонии прощания, 2 августа 2017 года

В своем комментарии, Александр Архангельский, сопредседатель премии «Просветитель», председателем жюри которого академик Рыжов был в первые годы становления премии, сказал: «Наверное, Юрий Алексеевич был выдающимся физиком, я не могу судить, это не моя специальность, я просто доверяю тем, кто с ним общался, кто знает его труды. Но в чем я немножко понимаю, про то скажу. Это был человеком незапятнанной репутации, репутации, которую не могло повредить ничто: ни участие в делах государства, ни отказ от участия в делах государства. Потому что все заранее знали, что Юрий Алексеевич плохого не выберет».

«Был ли он послом, был ли он ректором, был ли он кандидатом в премьер-министры ... – все заранее знали, что какое решение он примет, такое решение будет правильным. Его уход – это, конечно, трагедия, хотя всякий уход – трагедия. Но в данном случае мы видим, что исчезает некая точка отсчета. В присутствии Рыжова становиться хуже, чем ты есть, было стыдно. Мы, конечно, постараемся сохранить это чувство стыда, хотя бы из благодарной памяти к Юрию Алексеевичу, но это будет сложнее, чем до сегодняшнего дня». 

Дмитрий Борисович Зимин зачитал прощальные слова от Оргкомитета премии «Просветитель»:
«Академик Юрий Алексеевич Рыжов – был не просто выдающимся практиком аэрокосмической отрасли. Не просто прекрасным ректором МАИ. И не просто серьезным политиком, депутатом невероятного Первого съезда, человеком, которому Ельцин трижды предлагал возглавить правительство – и трижды получал отказ, потому что каждый должен заниматься своим делом. И не просто крупным дипломатом, послом свободной России в республиканской Франции. Он был больше, чем академиком, ректором, политиком или послом. Он был великим просветителем. Просветителем умов, просветителем сознания в надвигающемся мраке. Для нашей премии – честь и счастье, что он стал первым председателем жюри и поделился с ним частью своей несомненной харизмы. На всем, что «Просветитель» делает и будет делать – лежит отблеск его славного, светлого имени.  Спасибо, Юрий Алексеевич. Прощайте, Юрий Алексеевич. Мы продолжаем Вас любить».

 

Проводить Ю.А. Рыжова пришли десятки людей

Проводить Ю.А. Рыжова пришли десятки людей

Год назад, выступая на вечере, посвященном 25-летию победы над путчем, Юрий Алексеевич Рыжов признался, что отмечает «два существенных момента в моей жизни в профессиональной жизни и общественной».

«Первый, когда мне пришлось вести горячие испытания. Мне было 25 или 26 лет, я только 2 года назад как окончил Физтех и были авральные испытания, к которым нашими начальниками были допущены лишь два инженера такого же типа как я. Один из них заболел. И потом я вспоминал этот период, когда подряд отработал 72 часа, успевая лишь иногда подремать (потом я сутки спал в Москве, потом вернулся в Жуковский и еще раз отработал 72 часа), как самый трудный в своей жизни. Никаких высоких научных достижений. Это был штурм, когда нужно было довести дело до конца. Горячие испытания, немыслимые ни до, ни после». (В биографии академика, родившегося на 4 года раньше Юрия Гагарина, можно прочитать, что до 1958 года он сотрудничал с ЦАГИ в Жуковском, занимаясь экспериментальной и теоретической аэродинамикой ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух»).

«А второй звездный час – это то, о чем мы сегодня вспоминаем. Эти два момента являются опорой для моих старческих воспоминаний. Это свойственно старикам. А мне пора давно подвести итоги, я слишком поздно начал», – с иронией заметил Юрий Алексеевич. – «Можно рассуждать, кто выиграл и проиграл тогда, но в сегодняшнем состоянии, по-моему, проиграла страна, проиграла окончательно и народ проиграл».

Урна с прахом Ю.А. Рыжова будет похоронена на Ваганьковском кладбище, возле его родителей. 

Церемония прощания в Сахаровском центре

Церемония прощания в Сахаровском центре

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