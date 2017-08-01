Всё на свете из пластмассы

С 1950 по 2015 год на планете появилось 6,3 млрд тонн пластикового мусора, из них половина — за последние десять лет. Если не переломить этот тренд, в ближайшие 30 лет количество пластикового мусора рискует вырасти до 26 млрд тонн. К таким выводам пришла коллаборация ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Университета Джорджии и Ассоциации морского образования США [2].

Всего 9% пластикового мусора было переработано и 12% сожжено. Всё прочее осталось неутилизированным. Например, от 5 до 13 млн тонн пластика ежегодно сбрасывают в мировой океан.

А. О.

1. www.sciencemag.org/news/2017/07/surprise-proton-lighter-we-thought

2. www.sciencemag.org/news/2017/07/next-30-years-we-ll-make-four-times-more-plastic-waste-we-ever-have

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