Ушел посол свободной России

29 июля 2017 года не стало докт. техн. наук, академика РАН Юрия Алексеевича Рыжова. Он родился 28 октября 1930 года в Москве. В его жизни сконцентрировалась вся история современной России. Выпускник Физтеха 1954 года, он несколько лет в ЦАГИ занимался экспериментальной и теоретической аэродинамикой ракет «воздух — воздух», «земля — воздух». Затем с 1960 по 1992 год работал в Московском авиационном институте , где прошел путь от доцента до ректора. В перестройку — один из организаторов Межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР. С 1991 по 1998 год — чрезвычайный и полномочный посол России во Франции.

Как отмечается на сайте Российского Пагуошского комитета, председателем которого он был, Ю. А. Рыжов «внес большой вклад в развитие аэродинамики сверхбольших скоростей, динамики разряженного газа, теории взаимодействия частиц атомного масштаба с поверхностью и неравновесных процессов в потоке газа, теории нестационарного теплообмена». В октябре 2002 года стал одним из организаторов, а затем председателем Общественного комитета защиты ученых, пытавшегося противостоять кампании «шпионских процессов». В 2008–2011 годы — председатель жюри литературной премии «Просветитель». В 2016 году был награжден премией Московской Хельсинкской группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

Дмитрий Зимин, благотворитель, основатель премии «Просветитель»:

Какой хороший человек ушел! До конца дней своих сохраню светлую память о нем.

Оргкомитет и члены жюри премии «Просветитель» разных лет:

Академик Юрий Алексеевич Рыжов был не просто выдающимся практиком аэрокосмической отрасли. Не просто прекрасным ректором МАИ. И не просто серьезным политиком, депутатом невероятного Первого съезда, человеком, которому Ельцин трижды предлагал возглавить правительство — и трижды получал отказ, потому что каждый должен заниматься своим делом. И не просто крупным дипломатом, послом свободной России в республиканской Франции. Он был больше чем академиком, ректором, политиком или послом. Он был великим просветителем. Просветителем умов, просветителем сознания в надвигающемся мраке. Для нашей премии — честь и счастье, что он стал первым председателем жюри и поделился с ним частью своей несомненной харизмы. На всем, что «Просветитель» делает и будет делать, лежит отблеск его славного, светлого имени.

Спасибо, Юрий Алексеевич. Прощайте, Юрий Алексеевич. Мы продолжаем Вас любить.

Анатолий Вершик, гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН:

Грустно, что так мало людей той же смелости, решительности и ясности ума, как у скончавшегося сегодня Ю. А. Рыжова. Среди членов Академии, кажется, таких теперь совсем нет. Или, может, и есть, но они боятся показать свою смелость.

В чем-то он действительно был сходен с А. Д. Сахаровым, даже обликом. Воевал с нелюбимой властью, вытаскивая схваченных ею ученых, которым она предъявляла самое любимое с советских времен свое обвинение — в передаче секретов врагам. Вытаскивать удавалось редко. Но за то, что сделал, — спасибо.

Сейчас бы у Ю. А. наверняка стало больше работы, в связи с тем что число новых врагов у нас растет гораздо быстрее числа новых открытий и поэтому, как мы сегодня же узнали, органам придется теперь, как когда-то, проверять и публикации в научных журналах — нет ли в них каких-нибудь открытий.

См. также:

http://trv-science.ru/2015/11/03/akademiku-ras-yuriyu-ryzhovu-85

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