Лауреаты конкурса Мёбиуса рассказали о том, как премия помогла их научной работе. Все отклики будут опубликованы в юбилейной брошюре к двадцатилетию конкурса.

Александр Кузнецов,

докт. физ. -мат. наук, профессор РАН, членкор РАН, вед. науч. сотр. МИАН, победитель Первого конкурса Мёбиуса (1997), лауреат Конкурса Пьера Делиня для молодых математиков (2005), лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2008 год, лауреат премии Европейского математического общества (2008), приглашенный докладчик на Международном математическом конгрессе в Сеуле (2014):

Участие в Конкурсе Мёбиуса оказало на меня очень большое влияние. Во-первых, оно придало мне уверенности в собственных силах и служило моральной поддержкой в дальнейшей жизни. Во-вторых, оно мне существенно помогло материально, полученная премия была очень значительной прибавкой к моим семейным доходам.

Александр Буфетов,

докт. физ. -мат. наук, профессор Независимого московского университета, вед. науч. сотр. МИАН и ИППИ РАН, сотрудник лаборатории факультета математики НИУ ВШЭ, директор исследований Национального центра научных исследований Франции (CNRS), победитель Третьего конкурса Мёбиуса (1999), лауреат премии Московского математического общества за цикл работ по приложению теории перекладываний и гиперболической теории динамических систем к потокам Тейхмюллера (2005), лауреат премии имени С. В. Ковалевской за цикл работ «Эргодическая теория и ее применения к случайным процессам, представлениям и теории Тейхмюллера» (2015):

Приз Конкурса Мёбиуса был очень важен как практически — стипендия победила репетиторство, на которое ушли сотни невозвратимых часов начиная с предпоследнего класса школы, — так и для самооценки. Aтмосфера среди московских школьников и студентов-математиков была в то время чрезвычайно остроконкурентной: «A — первый, B — второй», что подогревалось олимпиадным движением напрямую и разными способами косвенно: например, Независимый университет платил стипендию своим студентам, а мне, посту-пившему школьнику, нет.

Приз Мёбиуса позволил надеяться, что я конкурентоспособен. Потом мой научный руководитель Яков Григорьевич Синай скажет мне: «Математика — не скачки», декан математического факультета Чарльз Фефферман: «Если вы будете усердно заниматься, то у вас получится — может быть, не именно то, чего вы хотели, но непременно получится», а моя первая работа в Принстоне [1] продолжит представленную в Конкурс Мёбиуса.

1. Bufetov A. Convergence of spherical averages for actions of free groups // Annals of Math. (2). 2002. V. 155, No 2. P. 929–944.

Александр Гайфуллин,

докт. физ. -мат. наук, членкор РАН, вед. науч. сотр. МИАН, профессор механико-математического факультета МГУ, профессор Центра перспективных исследований Сколковского института науки и технологий, ст. науч. сотр. ИППИ РАН, лауреат первой премии Девятого конкурса Мёбиуса (2005), лауреат премии фонда «Династия» 2009 и 2012 годов, лауреат премии Московского математического общества (2012), лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год:

Участие в Конкурсе Мёбиуса было для меня очень важным событием. Прежде всего, мне было очень приятно, что мою работу оценили таким образом, при том что я видел, что в наш год (а потом понял, что и почти каждый год) в финальном туре было много сильных и интересных работ. Ну и, конечно, финансовая составляющая тоже играла существенную роль: я участвовал в конкурсе еще студентом, и примерно в течение года стипендия Фонда Мёбиуса оставалась моим основным доходом.

